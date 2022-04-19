Сканер відбитків пальців і 600 км запасу ходу: показали топовий електрокросовер Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQS SUV — преміальний електричний кросовер вартістю понад 100 тис. доларів.

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Новий Mercedes-Benz EQS SUV офіційно презентували. Електрокросовер мали показати на автошоу в Пекіні, але через його скасування презентація пройшла онлайн. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

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[ + – ] Кросовер досягає 5 130 мм у довжину Фото: Mercedes-Benz

Дизайн Mercedes-Benz EQS SUV

Електромобіль Mercedes-Benz EQS SUV — розкішний флагманський електрокросовер марки. Його дизайн виконаний у дусі інших електрокарів сімейства EQ — із заглушкою і трипроменевою зіркою на місці решітки радіатора, обтічними формами та висувними дверними ручками.

Mercedes-Benz EQS SUV 2023 побудований на електричній платформі МЕА, яку також використовують моделі EQE та EQS. За габаритами його можна порівняти з Mercedes-Benz GLS.

[ + – ] На вибір запропоновані версії потужністю 355 та 536 к. с. Фото: Mercedes-Benz

Розміри Mercedes-Benz EQS SUV:

довжина — 5 130 мм;

ширина — 1 956 мм;

висота — 1 727 мм;

колісна база — 3 200 мм.

[ + – ] На всю передню панель розтягнуто великий дисплей Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes-Benz EQS SUV

Інтер'єр кросовера виконаний у дусі родинного ліфтбека EQS. На всю передню панель розтягнуто великий 56-дюймовий дисплей. Він поділений на три секції — віртуальний щиток приладів, екран мультимедіа й окремий дисплей для пасажира. Також доступні монітори у спинках передніх сидінь. У салоні встановлено сканер відбитків пальців, що дозволяє автомобілю розпізнавати власника.

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В обробці використані шкіра та дерево. Крісла першого та другого рядів отримали електропривід. Новий Mercedes-Benz EQS SUV запропонований у версіях на 5 та 7 місць. В останньому варіанті обсяг багажника становить 198-2 095 л.

[ + – ] Електропривід отримали крісла першого та другого ряду Фото: Mercedes-Benz

Характеристики Mercedes-Benz EQS SUV

Електричний кросовер Mercedes-Benz зі старту запропонований у двох версіях:

EQS 450+ — один двигун, 355 к. с. і 568 Н∙м, задній привід;

EQS 580 4Matic — два мотори, 536 к. с. і 858 Н∙м, повний привід.

Запас ходу поки що оголошений тільки для 355-сильного варіанта — 600 км. Зарядити електрокар Mercedes-Benz EQS SUV у швидкому режимі на 80% можна за 31 хвилину.

[ + – ] Ціна електрокросовера перевищує 100 тис. доларів

Усі Mercedes-Benz EQS SUV 2023 комплектують адаптивними амортизаторами, пневмопідвіскою і керованими задніми колесами. Діаметр розвороту становить 11 м.

Електрокар Mercedes-Benz EQS SUV надійде у виробництво на заводі США під кінець цього року. Точні ціни ще невідомі, але, напевно, навіть базова версія коштуватиме понад 100 тис. доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors розробляють недорогий електромобіль лише за 8 600 доларів.