Новий позашляховик Ford готовий конкурувати з люксовими авто: фото та подробиці про Ford Everest 2022 (відео)

Оприлюднили всі технічні дані нового позашляховика Ford Everest 2022: його позбавили моторів, зате оснастили сучасними системами.

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Новий Ford Everest 2022 офіційно представили ще на початку березня. І тоді Фокус поділився першою інформацією про 7-місний позашляховик Ford Еверест нового покоління, побудований на загальній платформі з новим пікапом Ford Ranger.

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[ + – ] Враховуючи рівень оснащення та зовнішній вигляд Ford Everest 2022 модельного року вже може конкурувати не тільки з класичними рамними позашляховиками, а й з більш люксовими кросоверами з кузовом, що несе. Фото: Ford

Тепер же компанія Ford Australia повідомила подробиці про позашляховик: у нього буде два турбодизельні двигуни та чотири рівні виконання.

Двигуни Ford Everest 2022

Базовим для нового Евересту буде 2-літровий Bi-Turbo. Він розвиває потужність 209 к. с. та крутний момент 500 Нм і доступний для позашляховика у варіанті із заднім приводом або повним.

[ + – ] Для Ford Everest 2022 пропонують лише два турбодизельні двигуни Фото: Ford

Тоді як з потужнішим (250 к. с.) і тяговитим (600 Нм) 3,0-літровим турбодизельним V6 Ford Everest 2022 запропонований лише у повнопривідній версії.

Обидва мотори працюють у парі з 10-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Відомо, що Форд Еверест 2022 року не отримає двох силових установок, які використовує співплатформний пікап. Це 2-літровий турбодизель з однією турбіною та потужністю 170 к. с., а також 3,0-літровий бензиновий V6 із подвійним турбонаддувом потужністю 397 к. с.

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Всі варіанти Ford Everest 2022 буксують причіп обладнаний гальмами масою 3500 кг. Залежно від двигуна та рівня оснащення вантажність позашляховика становить від 658 до 741 кг.

Оснащення Ford Everest 2022

Усього ж для фордівського позашляховика запропоновано чотири рівні оснащення — по два для кожного з двигунів:

Ambiente та Trend для позашляховика з двигуном 2.0 Bi-Turbo

Sport та Platinum для позашляховика з V6 Turbo Diesel 3.0

У початковий рівень оснащення Ambiente входять світлодіодні фари, 17-дюймові легкосплавні диски, тканинна оббивка, двозонний клімат-контроль, 10,1-дюймовий сенсорний екран, 8-дюймова цифрова комбінація приладів, 8 динаміків, 9 подушок безпеки та система вибору режиму пересування (нормальний, економічний, буксирування/перевезення, слизька дорога).

[ + – ] Відео нового позашляховика Ford Everest 2022

У версії Trend Ford Everest 2022 отримує 18-дюймові легкосплавні диски, елементи шкіряного оздоблення, третій ряд сидінь, електропривод кришки багажника, тоноване скло, 12-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи й два додаткові позашляхові режими (Пісок, Багнюка/Колії) для версії 4×4.

[ + – ] Повнопривідні версії Ford Everest 2022 мають знижений ряд трансмісій Фото: Ford

Версію Sport буде легко впізнати за чорними елементами обробки екстер'єру та 20-дюймовими легкосплавними дисками. В салоні встановлять підігрів та вентиляцію передніх сидінь, шкіряну оббивку та аудіосистему з 10 динаміками.

[ + – ] Флагманська комплектація Platinum включає фонове світлодіодне підсвічування та шкіряну оббивку з простроченням Фото: Ford

Ну а флагманська комплектація Platinum хизується оздобленням у кольорі Satin Chrome, світлодіодними матричними фарами та 21-дюймовими легкосплавними дисками. Його цифрова панель приладів вже має діагональ 12,4 дюйма, а екран інформаційно-розважальної системи — 12 дюймів.

Серед преміального обладнання значаться: аудіосистема преміумкласу B&O з 12 динаміками, фонове світлодіодне підсвічування, підігрів другого ряду, шкіряна оббивка з простроченням, система камер з оглядом на 360 градусів та активна система допомоги під час паркування.

[ + – ] Ford Everest 2022 може бути в ... Фото: Ford [ + – ] ... та семимісному виконанні Фото: Ford

Нові та покращені системи безпеки та функції допомоги водієві нового Ford Everest також включають:

систему утримання смуги руху з розпізнаванням краю проїжджої частини

систему допомоги під час об'їзду перешкоди

систему автоматичного гальмування під час руху заднім ходом

систему моніторингу сліпих зон дзеркал

удосконалену систему запобігання зіткненню з функцією розпізнавання зустрічного транспорту під час повороту наліво

Враховуючи рівень оснащення та зовнішній вигляд Ford Everest 2022 модельного року вже може конкурувати не тільки з класичними рамними позашляховиками, а й з більш люксовими кросоверами з кузовом.

[ + – ] Ford Everest 2022 може подолати брід глибиною до 80 см Фото: Ford

На деяких ринках, включаючи Філіппіни, Таїланд та Індію, Ford Everest продаватимуть під ім'ям Endeavor.

Нещодавно Фокус показував офіційні фото та повідомляв подробиці про новий Ford Taurus 2022.