Новый внедорожник Ford готов конкурировать с люксовыми авто: фото и подробности про Ford Everest 2022 (видео)

Обнародовали все технические данные нового внедорожника Ford Everest 2022: его лишили некоторых моторов, зато оснастили современными системами.

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Новый Ford Everest 2022 официально представили еще в начале марта. И тогда Фокус поделился первой информацией про 7-местный внедорожник Форд Эверест нового поколения, построенный на общей платформе с новым пикапом Ford Ranger.

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[ + – ] Учитывая уровень оснащения и внешний вид Ford Everest 2022 модельного года уже моет конкурировать не только с классическими рамными внедорожниками, а и с более люксовыми кроссоверами с несущим кузовом Фото: Ford

Теперь же компания Ford Australia сообщила подробности про внедорожник: у него будет два турбодизельных двигателя и четыре уровня исполнения.

Двигатели Ford Everest 2022

Базовым для нового Эвереста будет 2-литровый Bi-Turbo. Он развивает мощность в 209 л. с. и крутящий момент 500 Нм и доступен для внедорожника в варианте с задним приводом или полным.

[ + – ] Для Ford Everest 2022 предлагаются только два турбодизельных мотора Фото: Ford

Тогда как с более мощным (250 л. с.) и тяговитым (600 Нм) 3,0-литровым турбодизельным V6 Ford Everest 2022 предложен исключительно в полноприводной версии.

Оба мотора работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Известно, что Форд Эверест 2022 не получит двух силовых установок, которые использует соплатформенный пикап. Это 2-литровый турбодизель с одной турбиной и мощностью 170 л. с., а также 3,0-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 397 л. с.

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Все варианты Ford Everest 2022 буксируют прицеп оборудованный тормозами массой 3500 кг. В зависимости от двигателя и уровня оснащения грузоподъемность внедорожника составляет от 658 до 741 кг.

Оснащение Ford Everest 2022

Всего же для фордовского внедорожника предложено четыре уровня оснщения – по два для каждого из двигателей:

Ambiente и Trend для внедорожника с двигателем 2.0 Bi-Turbo

Sport и Platinum для внедорожника с V6 Turbo Diesel 3.0

В начальный уровень оснащения Ambiente входят светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, тканевая обивка, двухзонный климат-контроль, 10,1-дюймовый сенсорный экран, 8-дюймовая цифровая комбинация приборов, 8 динамиков, 9 подушек безопасности и систему выбора режима движения (нормальный, экономичный, буксировка/перевозка, скользкая дорога).

[ + – ] Видео нового внедорожника Ford Everest 2022

В версии Trend Ford Everest 2022 получает 18-дюймовые легкосплавные диски, элементы кожаной отделки, третий ряд сидений, электропривод крышки багажника, тонированные стекла, 12-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и два дополнительных внедорожных режима (Песок, Грязь / Колеи) для версии 4×4.

[ + – ] Полноприводные версии Ford Everest 2022 имеют пониженный ряд трансмиссии Фото: Ford

Версию Sport будет легко узнать по черные элементам отделки экстерьера и 20-дюймовым легкосплавным дискам. В салоне будут установлены подогрев и вентиляция передних сидений, кожаная обивка и аудиосистема с 10 динамиками.

[ + – ] Флагманская комплектация Platinum включает фоновую светодиодную подсветку и кожаную обивку с прострочкой Фото: Ford

Ну а флагманская комплектация Platinum щеголяет отделкой в цвете Satin Chrome, светодиодными матричными фарами и 21-дюймовыми легкосплавными дисками. Его цифровая приборная панель уже имеет диагональ 12,4 дюйма, а экран информационно-развлекательной системы – 12 дюймов.

Среди премиального оборудования значатся: аудиосистемой премиум-класса B&O с 12 динамиками, фоновая светодиодная подсветка, подогрев второго ряда, кожаная обивка с прострочкой, система камер с обзором на 360 градусов и активная система помощи при парковке.

[ + – ] Ford Everest 2022 может быть в пяти- ... Фото: Ford [ + – ] ... и семиместном исполнении Фото: Ford

Новые и улучшенные системы безопасности и функции помощи водителю нового Ford Everest также включают:

система удержания полосы движения с распознаванием края проезжей части

система помощи при объезде препятствия

система автоматического торможения при движении задним ходом

система мониторинга слепых зон зеркал

усовершенствованная система предотвращения столкновения с функцией распознавания встречного транспорта при повороте налево

Учитывая уровень оснащения и внешний вид Ford Everest 2022 модельного года уже моет конкурировать не только с классическими рамными внедорожниками, а и с более люксовыми кроссоверами с несущим кузовом.

[ + – ] Ford Everest 2022 может преодолеть брод глубиной до 80 см Фото: Ford

На некоторых рынках, включая Филиппины, Таиланд и Индию, Ford Everest будет продаваться под именем Endeavor.

Недавно Фокус показывал официальные фото и сообщал подробности про новый Ford Taurus 2022.