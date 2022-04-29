Новый внедорожник Ford готов конкурировать с люксовыми авто: фото и подробности про Ford Everest 2022 (видео)
Обнародовали все технические данные нового внедорожника Ford Everest 2022: его лишили некоторых моторов, зато оснастили современными системами.
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Новый Ford Everest 2022 официально представили еще в начале марта. И тогда Фокус поделился первой информацией про 7-местный внедорожник Форд Эверест нового поколения, построенный на общей платформе с новым пикапом Ford Ranger.
Теперь же компания Ford Australia сообщила подробности про внедорожник: у него будет два турбодизельных двигателя и четыре уровня исполнения.
Двигатели Ford Everest 2022
Базовым для нового Эвереста будет 2-литровый Bi-Turbo. Он развивает мощность в 209 л. с. и крутящий момент 500 Нм и доступен для внедорожника в варианте с задним приводом или полным.
Тогда как с более мощным (250 л. с.) и тяговитым (600 Нм) 3,0-литровым турбодизельным V6 Ford Everest 2022 предложен исключительно в полноприводной версии.
Оба мотора работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Известно, что Форд Эверест 2022 не получит двух силовых установок, которые использует соплатформенный пикап. Это 2-литровый турбодизель с одной турбиной и мощностью 170 л. с., а также 3,0-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 397 л. с.Важно
Все варианты Ford Everest 2022 буксируют прицеп оборудованный тормозами массой 3500 кг. В зависимости от двигателя и уровня оснащения грузоподъемность внедорожника составляет от 658 до 741 кг.
Оснащение Ford Everest 2022
Всего же для фордовского внедорожника предложено четыре уровня оснщения – по два для каждого из двигателей:
- Ambiente и Trend для внедорожника с двигателем 2.0 Bi-Turbo
- Sport и Platinum для внедорожника с V6 Turbo Diesel 3.0
В начальный уровень оснащения Ambiente входят светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, тканевая обивка, двухзонный климат-контроль, 10,1-дюймовый сенсорный экран, 8-дюймовая цифровая комбинация приборов, 8 динамиков, 9 подушек безопасности и систему выбора режима движения (нормальный, экономичный, буксировка/перевозка, скользкая дорога).
В версии Trend Ford Everest 2022 получает 18-дюймовые легкосплавные диски, элементы кожаной отделки, третий ряд сидений, электропривод крышки багажника, тонированные стекла, 12-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и два дополнительных внедорожных режима (Песок, Грязь / Колеи) для версии 4×4.
Версию Sport будет легко узнать по черные элементам отделки экстерьера и 20-дюймовым легкосплавным дискам. В салоне будут установлены подогрев и вентиляция передних сидений, кожаная обивка и аудиосистема с 10 динамиками.
Ну а флагманская комплектация Platinum щеголяет отделкой в цвете Satin Chrome, светодиодными матричными фарами и 21-дюймовыми легкосплавными дисками. Его цифровая приборная панель уже имеет диагональ 12,4 дюйма, а экран информационно-развлекательной системы – 12 дюймов.
Среди премиального оборудования значатся: аудиосистемой премиум-класса B&O с 12 динамиками, фоновая светодиодная подсветка, подогрев второго ряда, кожаная обивка с прострочкой, система камер с обзором на 360 градусов и активная система помощи при парковке.
Новые и улучшенные системы безопасности и функции помощи водителю нового Ford Everest также включают:
- система удержания полосы движения с распознаванием края проезжей части
- система помощи при объезде препятствия
- система автоматического торможения при движении задним ходом
- система мониторинга слепых зон зеркал
- усовершенствованная система предотвращения столкновения с функцией распознавания встречного транспорта при повороте налево
Учитывая уровень оснащения и внешний вид Ford Everest 2022 модельного года уже моет конкурировать не только с классическими рамными внедорожниками, а и с более люксовыми кроссоверами с несущим кузовом.
На некоторых рынках, включая Филиппины, Таиланд и Индию, Ford Everest будет продаваться под именем Endeavor.
Недавно Фокус показывал официальные фото и сообщал подробности про новый Ford Taurus 2022.