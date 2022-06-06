Найменше ДТП та 800 млн гривень штрафів: як показали себе камери автофіксації за 2 роки
За два роки оформлено 4,2 мільйони постанов про порушення правил дорожнього руху, зафіксовані камерами. Навіть зараз за умов війни система автофіксації продовжує роботу.
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Камери автоматичної фотовідеофіксації в Україні контролюють дотримання правил дорожнього руху вже два роки. Підсумки роботи системи за цей період підбив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За його словами, за 2 роки встановили 270 стаціонарних комплексів автофіксації у 25 містах і 16 областях України. Також на дороги вивели чотири приховані "фантомні" патрулі. Наразі, незважаючи на війну, відновили роботу 128 камер у 10 регіонах країни та 20 містах.
Наразі поліцейські камери фіксують перевищення допустимої швидкості та порушення правил зупинки та стоянки. У перспективі планується, що вони зможуть також фіксувати проїзд на заборонний сигнал світлофора та рух по зустрічній смузі.
Патрульна поліція виписала 4,2 мільйони постанов про порушення правил дорожнього руху. Усього з 2020 року українці сплатили штрафів на суму 800 мільйонів гривень.
Проте, основною метою системи автофіксації називають не поповнення бюджету, а зниження кількості ДТП. Так, у Києві та Київській області у місцях роботи камер аварійність зменшилася на 65%. Крім того, у лютому цього року вперше в історії України було зазначено два дні, коли на дорогах не загинула жодна людина.Важливо
"Автофіксація безпосередньо впливає на зниження рівня аварійності, зменшення тяжких наслідків ДТП і слугує превенцією щодо недопущення порушень правил дорожнього руху на вулично-дорожній мережі. Запуск системи у 2020 році дозволив зберегти життя і здоров'я наших громадян та зменшити ризик травм і матеріальних збитків", — підкреслив Олексій Білошицький.
Раніше Фокус повідомляв, що в Києві затримали водія в рекордному ступені сп'яніння — було перевищено ліміт показань алкотестера.