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Авто

Старий Renault Clio 2001 року продали за ціною нового Porsche Cayenne (фото)

Renault Clio V6, Renault Clio, Renault Clio V6 Trophy, Renault Clio 2021
Фото: Bring a Trailer | Renault Clio V6 — дуже нестандартна заряджена версія бюджетного хетчбека

Рідкісний Renault Clio V6 кардинально відрізняється від стандартного хетчбека. Його 3,0-літровий двигун встановлений ззаду і рухає задні колеса.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали Renault Clio 2001 року. Компактний хетчбек В-класу пішов з молотка за 75 000 доларів за ціною BMW X5 або Porsche Cayenne. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Renault Clio V6, Renault Clio, Renault Clio V6 Trophy, Renault Clio 2021
Заряджений хетчбек впізнається за обвісом та спойлером на даху
Фото: Bring a Trailer

Більшість Renault Clio — недорогі бюджетні автомобілі, але є один виняток. Заряджений Renault Clio V6 у свій час був дуже недешевим, а зараз рідкісна модель злетіла в ціні. Його продали на аукціоні.

Renault Clio V6, Renault Clio, Renault Clio V6 Trophy, Renault Clio 2021
Всього випущено лише 159 Renault Clio V6 у виконанні Trophy
Фото: Bring a Trailer

Renault Clio V6 відрізняється від стандартного хетчбека не тільки обважуванням, спойлером та розширеними крилами. Компонування автомобіля кардинально змінено.

Справа в тому, що Renault Clio V6 оснащений 3,0-літровою шісткою і встановлена не спереду, а ззаду. Двигун розвивав 230 к. с. у базовому варіанті та 285 к. с. — у трековій версії Trophy. До того ж, привід у авто — задній, тоді як у звичайного Clio — передній.

Renault Clio V6, Renault Clio, Renault Clio V6 Trophy, Renault Clio 2021
У салоні встановлені спортивні сидіння
Фото: Bring a Trailer

На продаж виставили саме Renault Clio V6 Trophy. Таких хетчбеків випустили лише 159 тоді, як усіх Clio V6 першого покоління — 1555.

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Крім того, варіант Trophy отримав 6-ступінчасту секвентальну КПП, покращені гальма Brembo та гоночні шини. З метою зниження ваги із салону прибрали всю обробку та встановили спортивні ковшеподібні крісла та каркас безпеки.

Renault Clio V6, Renault Clio, Renault Clio V6 Trophy, Renault Clio 2021
Двигун Renault Clio V6 розташований позаду
Фото: Bring a Trailer

Саме цей хетчбек довгий час пробув у Японії і нещодавно потрапив до США. Його пробіг невідомий, адже одометра у авто немає.

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