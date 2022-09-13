Старий Renault Clio 2001 року продали за ціною нового Porsche Cayenne (фото)

Рідкісний Renault Clio V6 кардинально відрізняється від стандартного хетчбека. Його 3,0-літровий двигун встановлений ззаду і рухає задні колеса.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали Renault Clio 2001 року. Компактний хетчбек В-класу пішов з молотка за 75 000 доларів за ціною BMW X5 або Porsche Cayenne. Про це повідомляється на сайті аукціону.

[ + – ] Заряджений хетчбек впізнається за обвісом та спойлером на даху Фото: Bring a Trailer

Більшість Renault Clio — недорогі бюджетні автомобілі, але є один виняток. Заряджений Renault Clio V6 у свій час був дуже недешевим, а зараз рідкісна модель злетіла в ціні. Його продали на аукціоні.

[ + – ] Всього випущено лише 159 Renault Clio V6 у виконанні Trophy Фото: Bring a Trailer

Renault Clio V6 відрізняється від стандартного хетчбека не тільки обважуванням, спойлером та розширеними крилами. Компонування автомобіля кардинально змінено.

Справа в тому, що Renault Clio V6 оснащений 3,0-літровою шісткою і встановлена не спереду, а ззаду. Двигун розвивав 230 к. с. у базовому варіанті та 285 к. с. — у трековій версії Trophy. До того ж, привід у авто — задній, тоді як у звичайного Clio — передній.

[ + – ] У салоні встановлені спортивні сидіння Фото: Bring a Trailer

На продаж виставили саме Renault Clio V6 Trophy. Таких хетчбеків випустили лише 159 тоді, як усіх Clio V6 першого покоління — 1555.

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Крім того, варіант Trophy отримав 6-ступінчасту секвентальну КПП, покращені гальма Brembo та гоночні шини. З метою зниження ваги із салону прибрали всю обробку та встановили спортивні ковшеподібні крісла та каркас безпеки.

[ + – ] Двигун Renault Clio V6 розташований позаду Фото: Bring a Trailer

Саме цей хетчбек довгий час пробув у Японії і нещодавно потрапив до США. Його пробіг невідомий, адже одометра у авто немає.

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