Ринок вживаних авто в Україні стабілізувався після падіння: найпопулярніші марки та моделі
Після скасування безплатного розмитнення українці ставлять на облік у середньому по 15 тисяч авто в місяць. Попит мають моделі Volkswagen і Renault.
За листопад першу реєстрацію в Україні пройшли 14,9 тис. авто із пробігом. Це на 1% менше, ніж у жовтні й одразу вчетверо менше, ніж у листопаді минулого року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".
Ринок вживаних авто в Україні стабілізувався — падіння, яке почалося в липні після скасування безплатного розмитнення, фактично припинилося і тепер у середньому реєструють по 15 тисяч вживаних авто на місяць. Уживаних машин ставлять на облік приблизно вп'ятеро більше, ніж нових.
Лідери ринку залишаються незмінними. На першому місці, як і раніше, з великим відривом Volkswagen.
ТОП 5 популярних брендів авто з пробігом:
- Volkswagen — 2 992 авто
- Renault — 1 531
- Ford — 1 227
- Skoda — 1 079
- Nissan — 1 008
Найпопулярнішим авто з пробігом за листопад є Renault Megane: його обрали понад 1000 українців. До трійки лідерів також потрапили дві моделі Volkswagen.
Найпопулярніші вживані авто в Україні за листопад 2022 року:
- Renault Megane — 1 028 авто
- Volkswagen Golf — 994
- Volkswagen Passat — 709
- Skoda Octavia — 701
- Ford Focus — 396
Усього з початку року в Україну ввезли 372,5 тис. автомобілів. Це на 21% менше ніж за аналогічний період минулого року.
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші нові автомобілі в Україні. У десятці лідерів — одразу 9 кросоверів.