Ринок вживаних авто в Україні стабілізувався після падіння: найпопулярніші марки та моделі

Після скасування безплатного розмитнення українці ставлять на облік у середньому по 15 тисяч авто в місяць. Попит мають моделі Volkswagen і Renault.

Related video

За листопад першу реєстрацію в Україні пройшли 14,9 тис. авто із пробігом. Це на 1% менше, ніж у жовтні й одразу вчетверо менше, ніж у листопаді минулого року. Таку статистику наводить асоціація "Укравтопром".

Ринок вживаних авто в Україні стабілізувався — падіння, яке почалося в липні після скасування безплатного розмитнення, фактично припинилося і тепер у середньому реєструють по 15 тисяч вживаних авто на місяць. Уживаних машин ставлять на облік приблизно вп'ятеро більше, ніж нових.

[ + – ] Найпопулярнішою вживаною моделлю є Renault Megane Фото: Renault

Лідери ринку залишаються незмінними. На першому місці, як і раніше, з великим відривом Volkswagen.

ТОП 5 популярних брендів авто з пробігом:

Volkswagen — 2 992 авто Renault — 1 531 Ford — 1 227 Skoda — 1 079 Nissan — 1 008

Важливо

На український ринок виходить новий Opel Astra 2022: характеристики та ціни (фото)

Найпопулярнішим авто з пробігом за листопад є Renault Megane: його обрали понад 1000 українців. До трійки лідерів також потрапили дві моделі Volkswagen.

Найпопулярніші вживані авто в Україні за листопад 2022 року:

Renault Megane — 1 028 авто Volkswagen Golf — 994 Volkswagen Passat — 709 Skoda Octavia — 701 Ford Focus — 396

Усього з початку року в Україну ввезли 372,5 тис. автомобілів. Це на 21% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші нові автомобілі в Україні. У десятці лідерів — одразу 9 кросоверів.