Мініатюрний ексклюзив: на продаж виставлений перший спорткар Toyota (фото)

До наших днів збереглося лише 300 Toyota Sports 800. Компактна спортивна модель допомогла японському автовиробнику вийти на світовий ринок.

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У США на аукціон Bring a Trailer виставили рідкісну Toyota Sports 800 1967 року. Це найперша спортивна модель в історії японської марки та її оцінили у $41 000. Подробиці авто розкрили на сайті аукціону.

Спорткар сягає всього 3,6 м у довжину Фото: Bring a Trailer

Toyota Sports 800 стала своєрідною іміджевою моделлю. Японська марка в середині 60-х почала виходити на світовий ринок і їй потрібно було заявити про себе. Пізніше з цією метою створили більш потужне і досконале купе Toyota 2000 GT — найдорожчу модель в історії бренду.

Toyota Sports 800 потребує реставрації Фото: Bring a Trailer

Двомісна Toyota Sports 800 досягає всього 3,6 м завдовжки і важить 580 кг. У авто досить незвичайний дизайн з довгим капотом, великими фарами та малим кутом нахилу лобового скла. Дах виконаний знімним.

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Спорткар Toyota оснащений скромним 790-кубовим двигуном потужністю 45 к. с. та 4-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 156 км/год.

Під капотом встановлений скромний 45-сильний двигун Фото: Bring a Trailer

Усього з 1965 по 1969 роки лише 3131 Toyota Sports 800, а донині збереглося приблизно 10% випущених машин. Саме цей автомобіль недавно ввезли до США з Японії і він пройшов техобслуговування. Його пробіг невеликий (51 000 км), але машина вимагає реставрації.

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