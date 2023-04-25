Автомобілі-гіганти: найдовші моделі від відомих автовиробників (фото)
До списку увійшли 45 автомобілів, які є найдовшими в історії своїх брендів. Габарити цих моделей вражають.
Автомобілі відрізняються один від одного не лише зовнішнім виглядом та характеристиками, а й розмірами. Фокус назве найдовші авто від відомих брендів.
Деякі автовиробники відомі завдяки випуску компактних моделей, які відмінно підходять для міських вулиць. Проте навіть серед них є "гіганти".Важливо
Найдовші автомобілі від відомих брендів:
1. Acura MDX
Довжина авто : 5039 мм
Кросовер Acura MDX четвертого покоління став найдовшим автомобілем в історії бренду. Це звання кілька років носив преміальний седан RLX.
2. Aston Martin DBX
Довжина авто : 5039 мм
Перший кросовер Aston Martin має таку ж довжину кузова, як і Acura MDX. Модель DBX входить до списку найшвидших сучасних кросоверів на планеті.
3. Audi A8 L Horch
Довжина авто : 5450 мм
Седан Audi A8 вражає своїми габаритами. Версія стандартної моделі з подовженою колісною базою досягає 5320 мм у довжину, але для тих, кому цього недостатньо, доступна модифікація Horch.
4. Bentley Mulsanne EWB
Довжина авто : 5825 мм
Виробник одних із найрозкішніших автомобілів у світі пропонував своїм клієнтам седан Mulsanne з подовженою колісною базою. Це дозволило забезпечити величезний простір для задніх пасажирів.
5. BMW 7 Series
Довжина авто : 5391 мм
BMW мають величезний досвід у будівництві розкішних автомобілів. Новий седан 7 Series є найдовшим із них.Важливо
6. Bugatti Royale
Довжина авто : 5918 мм
У минулому столітті Bugatti випускали не гіперкари, а одні з найрозкішніших автомобілів у світі. Однією з найбільш вражаючих моделей є седан Royale з неймовірно довгим капотом.
7. Buick Electra
Довжина авто : 5936 мм
Зараз Buick використовують ім'я Electra для свого нового електрокросоверу. У 70-х це ім'я носили розкішні моделі, які досягали завдовжки понад п'ять метрів.Важливо
8. Cadillac Fleetwood Seventy-Five
Довжина авто : 6406 мм
Cadillac Fleetwood Seventy-Five був представлений у 1971 році та одразу став одним із найдовших автомобілів у світі. Він більше нагадував лімузин, ніж звичайний седан.
9. Chevrolet Silverado HD
Довжина авто : 6756 мм
Chevrolet Silverado призначений для перевезення важких вантажів і може буксирувати великий робочий транспорт. Найбільшими версіями моделі, доступними для приватних клієнтів, є 2500HD та 3500HD.
10. Chrysler New Yorker
Довжина авто : 5717 мм
Виробник розкішних автомобілів був неймовірно популярним у США у 60-х та 70-х роках минулого сторіччя. Модель New Yorker з 1974 по 1978 рік була найдовшим авто в історії бренду.
11. Citroen DS Estate
Довжина авто : 5026 мм
Citroen DS є одним із найтехнологічніших автомобілів свого часу. Модель випускалася з кількома типами кузова, найдовшим з яких був універсал.
12. Dodge Royal Monaco Brougham Wagon
Довжина авто : 5827 мм
Зараз Dodge відомі завдяки своїм потужним маслкарам, які відсилають до культових моделей минулого сторіччя. У минулому бренд часто випускав і сімейні автомобілі, найбільшим з яких був універсал Royal Monaco Brougham Wagon.
13. Ferrari GTC4Lusso
Довжина авто : 4922 мм
Ferrari GTC4Lusso є розвитком моделі FF, яка орієнтована на сімейних клієнтів бренду. Ззаду є місце для дітей, але при цьому спортивний автомобіль все ще залишається дуже швидким.
14. Fiat Fullback Cross
Довжина авто : 5300 мм
Пікап Fiat Fullback Cross базується на базі Mitsubishi L200. Модель пропонує багато багажного простору та достатньо місця для пасажирів.
15. Ford F-Series Super Duty
Довжина авто : 6761 мм
Найпопулярніший пікап у світі також є одним із найбільших. Модифікація Super Duty досягає завдовжки понад 6,7 метра.
16. GMC Sierra HD
Довжина авто : 6759 мм
GMC Sierra заснований на пікапі Chevrolet Silverado і трохи більше свого "донора". Автомобіль має величезний багажний відсік.
17. Honda Ridgeline
Довжина авто : 5339 мм
Для ринку США Honda пропонують повнорозмірний пікап Ridgeline. Модель є найдовшою серед усього модельного ряду японського бренду.
18. Hummer EV
Довжина авто : 5507 мм
Під брендом Hummer було випущено кілька величезних позашляховиків. Найбільшим з них є нещодавно випущений електрокар GMC Hummer EV.
19. Hyundai Staria
Довжина авто : 5253 мм
Мінівен Hyundai Staria привертає увагу завдяки своєму незвичайному футуристичному дизайну. Також модель має багате оснащення і просторий салон.
20. Infiniti QX80
Довжина авто : 5339 мм
Infiniti QX80 побудований на тій же платформі, що й пікап Nissan Titan. Позашляховик пропонує високий рівень розкоші та стильний дизайн.
21. Jaguar XJ
Довжина авто : 5255 мм
Модель Jaguar XJ випускалася з 1968 до 2019 року. Останнє покоління седана пропонувалося з подовженою колісною базою, що давало ще більше місця заднім пасажирам.
22. Jeep Grand Wagoneer L
Довжина авто : 5758 мм
Найбільший позашляховик Jeep пропонується зі збільшеною колісною базою. Завдяки цьому модель стає ще просторішою всередині.
23. Kia Carnival
Довжина авто : 5165 мм
Мінівен Kia Carnival завоював репутацію дуже практичного автомобіля з просторим інтер'єром. Цього вдалося досягти завдяки значним габаритам.
24. Koenigsegg Gemera
Довжина авто : 4975 мм
Шведський виробник гіперкарів часто експериментує зі своїм модельним рядом. Koenigsegg Gemera є єдиним автомобілем в історії бренду, який має чотири посадкові місця.
25. Lamborghini Urus
Довжина авто : 5112 мм
Lamborghini Urus є одним із найшвидших кросоверів у світі. Крім цього, модель побила рекорд з довжини кузова, який раніше належав суперкару Centenario.
26. Lexus LS
Довжина авто : 5235 мм
У модельному ряду Lexus є кілька кросоверів та позашляховиків, але жоден з них не зрівняється за довжиною кузова з седаном LS. З кожним поколінням модель стає дедалі більшою.
27. Maserati Quattroporte
Довжина авто : 5262 мм
Найбільший седан Maserati пропонує не лише просторий інтер'єр, а й непогані характеристики. Автомобіль має спортивний характер, який цінують більшість власників моделі.Важливо
28. Mazda BT-50
Довжина авто : 5470 мм
Третє покоління пікапа Mazda BT-50 засноване на Isuzu D-Max. Автомобілі відрізняються дизайном та оснащенням.
29. McLaren Speedtail
Довжина авто : 5137 мм
Британський суперкар McLaren Speedtail має незвичайний зовнішній вигляд і неймовірні характеристики. Ззаду розташований довгий звис, що нагадує плавець.
30. Mercedes-Maybach S600 Pullman
Довжина авто : 6499 мм
Mercedes-Maybach Pullman є найбільш розкішною версією седана S-Class. Цю модель часто використовують президенти різних країн світу для своїх поїздок.
31. Mitsubishi Raider
Довжина авто : 5585 мм
З 2005 до 2009 року в США продавався повнорозмірний пікап Mitsubishi Raider. Модель відрізнялася агресивним дизайном і великими габаритами.
32. Nissan Titan
Довжина авто : 6208 мм
Величезний японський пікап Nissan Titan має попит у США. Версія XD CrewCab Pro-4X є найдовшою.
33. Opel 24/110
Довжина авто : 5400 мм
Opel 24/110 є одним з найрозкішніших автомобілів в історії німецького бренду. Досі жодна модель не змогла перевершити це авто за довжиною кузова.
34. Peugeot Landtrek
Довжина авто : 5390 мм
Peugeot Landtrek заснований на китайському пікапі Kaicene F70. Французький бренд розробив модель разом із Chanhan Automobile.
35. Plymouth Gran Fury
Довжина авто : 5751 мм
Американські універсали минулого століття вирізняються своїми вражаючими габаритами. Один з яскравих прикладів — Plymouth Gran Fury, який досягає завдовжки майже 6 метрів.
36. Pontiac Grand Safari
Довжина авто : 5875 мм
Величезний універсал Pontiac Grand Safari є неймовірно великим автомобілем навіть за мірками свого часу. У 1977 році модель навіть зробили трохи компактнішою.
37. Porsche Panamera Executive
Довжина авто : 5199 мм
Виробник спортивних автомобілів Porsche має широкий модельний ряд, який включає спорткари, суперкари, седани, універсали та кросовери. Рекордсменом з довжини кузова є седан зі збільшеною колісною базою Porsche Panamera Executive.
38. Ram Heavy Duty
Довжина авто : 6626 мм
Ram Heavy Duty є одним з найдовших пікапів, які пропонуються приватним клієнтам. Версії з подвійною кабіною пропонують не лише багато місця для задніх пасажирів, а й величезний багажний відсік.
39. Land Rover Range Rover
Довжина авто : 5252 мм
Британський виробник позашляховиків у 2021 році представив нове покоління моделі Range Rover. Автомобіль отримав не лише передові технології, а й звання найдовшого авто в історії бренду.
40. Renault Alaskan
Довжина авто : 5399 мм
Як і у випадку з Peugeot та Fiat, пікап Renault Alaskan заснований на базі іншого автомобіля. На цей раз "донором" став Nissan Navara.
41. Rolls-Royce Phantom Extended
Довжина авто : 6084 мм
Rolls-Royce Phantom восьмого покоління є величезним автомобілем, але навіть він поступається своєму попереднику. Сьоме покоління седана з подовженою колісною базою досягало завдовжки понад шість метрів.
42. Saab 9-7X
Довжина авто : 4907 мм
Перший кросовер в історії Saab з'явився у 2004 році. Це була найдовша модель бренду.
43. Toyota Tundra
Довжина авто : 6413 мм
Toyota Tundra пропонується у кількох модифікаціях. Версії SR та SR5 доступні з подвійною кабіною, завдяки чому пікап досягає в довжину майже 6,5 метра.
44. Volkswagen Grand California 680
Довжина авто : 6800 мм
Найдовший автомобіль у цьому списку – кемпер Volkswagen Grand California 680. Модель пропонує багато місця для пасажирів і призначена для подорожей.
45. Volvo S90 Excellence
Довжина авто : 5083 мм
Volvo випустили спеціальну версію розкішного седана S90 для китайських клієнтів. Автомобіль має просторий салон і пропонує багато місця для задніх пасажирів.
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