Автомобілі-гіганти: найдовші моделі від відомих автовиробників (фото)

До списку увійшли 45 автомобілів, які є найдовшими в історії своїх брендів. Габарити цих моделей вражають.

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Автомобілі відрізняються один від одного не лише зовнішнім виглядом та характеристиками, а й розмірами. Фокус назве найдовші авто від відомих брендів.

Деякі автовиробники відомі завдяки випуску компактних моделей, які відмінно підходять для міських вулиць. Проте навіть серед них є "гіганти".

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Найдовші автомобілі від відомих брендів:

1. Acura MDX

Acura MDX є найдовшим автомобілем в історії бренду Фото: Motor1.com

Довжина авто : 5039 мм

Кросовер Acura MDX четвертого покоління став найдовшим автомобілем в історії бренду. Це звання кілька років носив преміальний седан RLX.

2. Aston Martin DBX

Aston Martin DBX входить до списку найшвидших сучасних кросоверів Фото: Aston Martin

Довжина авто : 5039 мм

Перший кросовер Aston Martin має таку ж довжину кузова, як і Acura MDX. Модель DBX входить до списку найшвидших сучасних кросоверів на планеті.

3. Audi A8 L Horch

Audi A8 L Horch створений для китайського ринку Фото: Audi

Довжина авто : 5450 мм

Седан Audi A8 вражає своїми габаритами. Версія стандартної моделі з подовженою колісною базою досягає 5320 мм у довжину, але для тих, кому цього недостатньо, доступна модифікація Horch.

4. Bentley Mulsanne EWB

Bentley Mulsanne EWB призначений для тих, кому недостатньо місця позаду Фото: Bentley

Довжина авто : 5825 мм

Виробник одних із найрозкішніших автомобілів у світі пропонував своїм клієнтам седан Mulsanne з подовженою колісною базою. Це дозволило забезпечити величезний простір для задніх пасажирів.

5. BMW 7 Series

BMW 7 Series пропонує багато місця для задніх пасажирів Фото: BMW

Довжина авто : 5391 мм

BMW мають величезний досвід у будівництві розкішних автомобілів. Новий седан 7 Series є найдовшим із них.

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6. Bugatti Royale

Bugatti Royale сильно відрізнявся від багатьох автомобілів на дорогах своїх років Фото: Wikipedia

Довжина авто : 5918 мм

У минулому столітті Bugatti випускали не гіперкари, а одні з найрозкішніших автомобілів у світі. Однією з найбільш вражаючих моделей є седан Royale з неймовірно довгим капотом.

7. Buick Electra

Buick Electra була флагманською моделлю бренду Фото: Wikipedia

Довжина авто : 5936 мм

Зараз Buick використовують ім'я Electra для свого нового електрокросоверу. У 70-х це ім'я носили розкішні моделі, які досягали завдовжки понад п'ять метрів.

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8. Cadillac Fleetwood Seventy-Five

Cadillac Fleetwood Seventy-Five викликав фурор під час своєї прем'єри Фото: Wikipedia

Довжина авто : 6406 мм

Cadillac Fleetwood Seventy-Five був представлений у 1971 році та одразу став одним із найдовших автомобілів у світі. Він більше нагадував лімузин, ніж звичайний седан.

9. Chevrolet Silverado HD

Chevrolet Silverado HD може буксирувати великий робочий транспорт Фото: General Motors

Довжина авто : 6756 мм

Chevrolet Silverado призначений для перевезення важких вантажів і може буксирувати великий робочий транспорт. Найбільшими версіями моделі, доступними для приватних клієнтів, є 2500HD та 3500HD.

10. Chrysler New Yorker

Модель New Yorker була найдовшим авто в історії Chrysler Фото: Wikipedia

Довжина авто : 5717 мм

Виробник розкішних автомобілів був неймовірно популярним у США у 60-х та 70-х роках минулого сторіччя. Модель New Yorker з 1974 по 1978 рік була найдовшим авто в історії бренду.

11. Citroen DS Estate

Citroen DS був одним із найтехнологічніших автомобілів свого часу Фото: Wikipedia

Довжина авто : 5026 мм

Citroen DS є одним із найтехнологічніших автомобілів свого часу. Модель випускалася з кількома типами кузова, найдовшим з яких був універсал.

12. Dodge Royal Monaco Brougham Wagon

Dodge Royal Monaco Brougham Wagon вражає своїми розмірами Фото: Dodge

Довжина авто : 5827 мм

Зараз Dodge відомі завдяки своїм потужним маслкарам, які відсилають до культових моделей минулого сторіччя. У минулому бренд часто випускав і сімейні автомобілі, найбільшим з яких був універсал Royal Monaco Brougham Wagon.

13. Ferrari GTC4Lusso

Ferrari GTC4Lusso більше за свого попередника Фото: Ferrari

Довжина авто : 4922 мм

Ferrari GTC4Lusso є розвитком моделі FF, яка орієнтована на сімейних клієнтів бренду. Ззаду є місце для дітей, але при цьому спортивний автомобіль все ще залишається дуже швидким.

14. Fiat Fullback Cross

Fiat Fullback Cross заснований на базі Mitsubishi L200 Фото: Fiat

Довжина авто : 5300 мм

Пікап Fiat Fullback Cross базується на базі Mitsubishi L200. Модель пропонує багато багажного простору та достатньо місця для пасажирів.

15. Ford F-Series Super Duty

Ford F-Series Super Duty досягає в довжину понад 6,7 метра Фото: Ford

Довжина авто : 6761 мм

Найпопулярніший пікап у світі також є одним із найбільших. Модифікація Super Duty досягає завдовжки понад 6,7 метра.

16. GMC Sierra HD

GMC Sierra HD трохи більше Chevrolet Silverado HD Фото: General Motors

Довжина авто : 6759 мм

GMC Sierra заснований на пікапі Chevrolet Silverado і трохи більше свого "донора". Автомобіль має величезний багажний відсік.

17. Honda Ridgeline

Honda Ridgeline є найдовшою серед усього модельного ряду Фото: Honda

Довжина авто : 5339 мм

Для ринку США Honda пропонують повнорозмірний пікап Ridgeline. Модель є найдовшою серед усього модельного ряду японського бренду.

18. Hummer EV

Hummer EV досягає в довжину понад 5,5 метра Фото: General Motors

Довжина авто : 5507 мм

Під брендом Hummer було випущено кілька величезних позашляховиків. Найбільшим з них є нещодавно випущений електрокар GMC Hummer EV.

19. Hyundai Staria

Hyundai Staria має багате оснащення Фото: Hyundai

Довжина авто : 5253 мм

Мінівен Hyundai Staria привертає увагу завдяки своєму незвичайному футуристичному дизайну. Також модель має багате оснащення і просторий салон.

20. Infiniti QX80

Infiniti QX80 пропонує високий рівень розкоші Фото: Infiniti

Довжина авто : 5339 мм

Infiniti QX80 побудований на тій же платформі, що й пікап Nissan Titan. Позашляховик пропонує високий рівень розкоші та стильний дизайн.

21. Jaguar XJ

Jaguar XJ пропонувався з подовженою колісною базою Фото: Jaguar

Довжина авто : 5255 мм

Модель Jaguar XJ випускалася з 1968 до 2019 року. Останнє покоління седана пропонувалося з подовженою колісною базою, що давало ще більше місця заднім пасажирам.

22. Jeep Grand Wagoneer L

Jeep Grand Wagoneer L має багато місця всередині Фото: Jeep

Довжина авто : 5758 мм

Найбільший позашляховик Jeep пропонується зі збільшеною колісною базою. Завдяки цьому модель стає ще просторішою всередині.

23. Kia Carnival

Kia Carnival цінують за високу практичність Фото: Kia

Довжина авто : 5165 мм

Мінівен Kia Carnival завоював репутацію дуже практичного автомобіля з просторим інтер'єром. Цього вдалося досягти завдяки значним габаритам.

24. Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera є єдиним чотиримісним автомобілем в історії бренду Фото: Koenigsegg

Довжина авто : 4975 мм

Шведський виробник гіперкарів часто експериментує зі своїм модельним рядом. Koenigsegg Gemera є єдиним автомобілем в історії бренду, який має чотири посадкові місця.

25. Lamborghini Urus

Lamborghini Urus є першим кросовером в історії бренду Фото: Lamborghini

Довжина авто : 5112 мм

Lamborghini Urus є одним із найшвидших кросоверів у світі. Крім цього, модель побила рекорд з довжини кузова, який раніше належав суперкару Centenario.

26. Lexus LS

Lexus LS з кожним поколінням модель стає більшою Фото: Lexus

Довжина авто : 5235 мм

У модельному ряду Lexus є кілька кросоверів та позашляховиків, але жоден з них не зрівняється за довжиною кузова з седаном LS. З кожним поколінням модель стає дедалі більшою.

27. Maserati Quattroporte

Maserati Quattroporte має просторий салон Фото: Maserati

Довжина авто : 5262 мм

Найбільший седан Maserati пропонує не лише просторий інтер'єр, а й непогані характеристики. Автомобіль має спортивний характер, який цінують більшість власників моделі.

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28. Mazda BT-50

Mazda BT-50 заснований на Isuzu D-Max Фото: Mazda

Довжина авто : 5470 мм

Третє покоління пікапа Mazda BT-50 засноване на Isuzu D-Max. Автомобілі відрізняються дизайном та оснащенням.

29. McLaren Speedtail

McLaren Speedtail розвиває швидкість понад 400 км/год. Фото: McLaren

Довжина авто : 5137 мм

Британський суперкар McLaren Speedtail має незвичайний зовнішній вигляд і неймовірні характеристики. Ззаду розташований довгий звис, що нагадує плавець.

30. Mercedes-Maybach S600 Pullman

Mercedes-Maybach S600 Pullman часто використовують президенти різних країн світу Фото: Mercedes-Benz

Довжина авто : 6499 мм

Mercedes-Maybach Pullman є найбільш розкішною версією седана S-Class. Цю модель часто використовують президенти різних країн світу для своїх поїздок.

31. Mitsubishi Raider

Mitsubishi Raider вирізнявся агресивним дизайном

Довжина авто : 5585 мм

З 2005 до 2009 року в США продавався повнорозмірний пікап Mitsubishi Raider. Модель відрізнялася агресивним дизайном і великими габаритами.

32. Nissan Titan

Nissan Titan має попит у США

Довжина авто : 6208 мм

Величезний японський пікап Nissan Titan має попит у США. Версія XD CrewCab Pro-4X є найдовшою.

33. Opel 24/110

Opel 24/110 є одним з найрозкішніших автомобілів в історії бренду Фото: Wikipedia

Довжина авто : 5400 мм

Opel 24/110 є одним з найрозкішніших автомобілів в історії німецького бренду. Досі жодна модель не змогла перевершити це авто за довжиною кузова.

34. Peugeot Landtrek

Peugeot Landtrek досягає в довжину понад 5 метрів Фото: Peugeot

Довжина авто : 5390 мм

Peugeot Landtrek заснований на китайському пікапі Kaicene F70. Французький бренд розробив модель разом із Chanhan Automobile.

35. Plymouth Gran Fury

Plymouth Gran Fury досягає завдовжки майже 6 метрів Фото: Plymouth

Довжина авто : 5751 мм

Американські універсали минулого століття вирізняються своїми вражаючими габаритами. Один з яскравих прикладів — Plymouth Gran Fury, який досягає завдовжки майже 6 метрів.

36. Pontiac Grand Safari

Pontiac Grand Safari є неймовірно великим автомобілем Фото: General Motors

Довжина авто : 5875 мм

Величезний універсал Pontiac Grand Safari є неймовірно великим автомобілем навіть за мірками свого часу. У 1977 році модель навіть зробили трохи компактнішою.

37. Porsche Panamera Executive

Porsche Panamera Executive має збільшену колісну базу Фото: Porsche

Довжина авто : 5199 мм

Виробник спортивних автомобілів Porsche має широкий модельний ряд, який включає спорткари, суперкари, седани, універсали та кросовери. Рекордсменом з довжини кузова є седан зі збільшеною колісною базою Porsche Panamera Executive.

38. Ram Heavy Duty

Ram Heavy Duty має величезний багажний відсік Фото: RAM

Довжина авто : 6626 мм

Ram Heavy Duty є одним з найдовших пікапів, які пропонуються приватним клієнтам. Версії з подвійною кабіною пропонують не лише багато місця для задніх пасажирів, а й величезний багажний відсік.

39. Land Rover Range Rover

Новий Range Rover отримав звання найдовшого авто в історії бренду Фото: Land Rover

Довжина авто : 5252 мм

Британський виробник позашляховиків у 2021 році представив нове покоління моделі Range Rover. Автомобіль отримав не лише передові технології, а й звання найдовшого авто в історії бренду.

40. Renault Alaskan

Renault Alaskan заснований на базі Nissan Navara Фото: Renault

Довжина авто : 5399 мм

Як і у випадку з Peugeot та Fiat, пікап Renault Alaskan заснований на базі іншого автомобіля. На цей раз "донором" став Nissan Navara.

41. Rolls-Royce Phantom Extended

Rolls-Royce Phantom VII довше за свого попередника Фото: Rolls-Royce

Довжина авто : 6084 мм

Rolls-Royce Phantom восьмого покоління є величезним автомобілем, але навіть він поступається своєму попереднику. Сьоме покоління седана з подовженою колісною базою досягало завдовжки понад шість метрів.

42. Saab 9-7X

Saab 9-7X є першим кросовером в історії бренду Фото: Wikipedia

Довжина авто : 4907 мм

Перший кросовер в історії Saab з'явився у 2004 році. Це була найдовша модель бренду.

43. Toyota Tundra

Toyota Tundra пропонується у кількох модифікаціях Фото: Toyota

Довжина авто : 6413 мм

Toyota Tundra пропонується у кількох модифікаціях. Версії SR та SR5 доступні з подвійною кабіною, завдяки чому пікап досягає в довжину майже 6,5 метра.

44. Volkswagen Grand California 680

Volkswagen Grand California 680 є одним з найдовших сучасних автомобілів Фото: Volkswagen

Довжина авто : 6800 мм

Найдовший автомобіль у цьому списку – кемпер Volkswagen Grand California 680. Модель пропонує багато місця для пасажирів і призначена для подорожей.

45. Volvo S90 Excellence

Volvo S90 Excellence досягає в довжину понад 5 метрів Фото: Volvo

Довжина авто : 5083 мм

Volvo випустили спеціальну версію розкішного седана S90 для китайських клієнтів. Автомобіль має просторий салон і пропонує багато місця для задніх пасажирів.

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