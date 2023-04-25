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Автомобілі-гіганти: найдовші моделі від відомих автовиробників (фото)

Audi, Audi A8 L Horch, Авто, Автомобілі, Седани, Кроссовери, Історія, Фото, Довжина, Кузов, Довгі авто
Фото: Audi | Audi A8 L Horch є найдовшою моделлю в історії бренду

До списку увійшли 45 автомобілів, які є найдовшими в історії своїх брендів. Габарити цих моделей вражають.

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Автомобілі відрізняються один від одного не лише зовнішнім виглядом та характеристиками, а й розмірами. Фокус назве найдовші авто від відомих брендів.

Деякі автовиробники відомі завдяки випуску компактних моделей, які відмінно підходять для міських вулиць. Проте навіть серед них є "гіганти".

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Найдовші автомобілі від відомих брендів:

1. Acura MDX

Acura MDX Fullscreen
Acura MDX є найдовшим автомобілем в історії бренду
Фото: Motor1.com

Довжина авто : 5039 мм

Кросовер Acura MDX четвертого покоління став найдовшим автомобілем в історії бренду. Це звання кілька років носив преміальний седан RLX.

2. Aston Martin DBX

Aston Martin DBX Fullscreen
Aston Martin DBX входить до списку найшвидших сучасних кросоверів
Фото: Aston Martin

Довжина авто : 5039 мм

Перший кросовер Aston Martin має таку ж довжину кузова, як і Acura MDX. Модель DBX входить до списку найшвидших сучасних кросоверів на планеті.

3. Audi A8 L Horch

Audi A8 L Horch Fullscreen
Audi A8 L Horch створений для китайського ринку
Фото: Audi

Довжина авто : 5450 мм

Седан Audi A8 вражає своїми габаритами. Версія стандартної моделі з подовженою колісною базою досягає 5320 мм у довжину, але для тих, кому цього недостатньо, доступна модифікація Horch.

4. Bentley Mulsanne EWB

Bentley Mulsanne EWB Fullscreen
Bentley Mulsanne EWB призначений для тих, кому недостатньо місця позаду
Фото: Bentley

Довжина авто : 5825 мм

Виробник одних із найрозкішніших автомобілів у світі пропонував своїм клієнтам седан Mulsanne з подовженою колісною базою. Це дозволило забезпечити величезний простір для задніх пасажирів.

5. BMW 7 Series

BMW 7 Series 2023 Fullscreen
BMW 7 Series пропонує багато місця для задніх пасажирів
Фото: BMW

Довжина авто : 5391 мм

BMW мають величезний досвід у будівництві розкішних автомобілів. Новий седан 7 Series є найдовшим із них.

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6. Bugatti Royale

Bugatti Royale Fullscreen
Bugatti Royale сильно відрізнявся від багатьох автомобілів на дорогах своїх років
Фото: Wikipedia

Довжина авто : 5918 мм

У минулому столітті Bugatti випускали не гіперкари, а одні з найрозкішніших автомобілів у світі. Однією з найбільш вражаючих моделей є седан Royale з неймовірно довгим капотом.

7. Buick Electra

Buick Electra Fullscreen
Buick Electra була флагманською моделлю бренду
Фото: Wikipedia

Довжина авто : 5936 мм

Зараз Buick використовують ім'я Electra для свого нового електрокросоверу. У 70-х це ім'я носили розкішні моделі, які досягали завдовжки понад п'ять метрів.

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8. Cadillac Fleetwood Seventy-Five

Cadillac Fleetwood Seventy-Five Fullscreen
Cadillac Fleetwood Seventy-Five викликав фурор під час своєї прем'єри
Фото: Wikipedia

Довжина авто : 6406 мм

Cadillac Fleetwood Seventy-Five був представлений у 1971 році та одразу став одним із найдовших автомобілів у світі. Він більше нагадував лімузин, ніж звичайний седан.

9. Chevrolet Silverado HD

Chevrolet Silverado 2500 HD Fullscreen
Chevrolet Silverado HD може буксирувати великий робочий транспорт
Фото: General Motors

Довжина авто : 6756 мм

Chevrolet Silverado призначений для перевезення важких вантажів і може буксирувати великий робочий транспорт. Найбільшими версіями моделі, доступними для приватних клієнтів, є 2500HD та 3500HD.

10. Chrysler New Yorker

Chrysler New Yorker Fullscreen
Модель New Yorker була найдовшим авто в історії Chrysler
Фото: Wikipedia

Довжина авто : 5717 мм

Виробник розкішних автомобілів був неймовірно популярним у США у 60-х та 70-х роках минулого сторіччя. Модель New Yorker з 1974 по 1978 рік була найдовшим авто в історії бренду.

11. Citroen DS Estate

Citroen DS Estate Fullscreen
Citroen DS був одним із найтехнологічніших автомобілів свого часу
Фото: Wikipedia

Довжина авто : 5026 мм

Citroen DS є одним із найтехнологічніших автомобілів свого часу. Модель випускалася з кількома типами кузова, найдовшим з яких був універсал.

12. Dodge Royal Monaco Brougham Wagon

Dodge Royal Monaco Brougham Wagon Fullscreen
Dodge Royal Monaco Brougham Wagon вражає своїми розмірами
Фото: Dodge

Довжина авто : 5827 мм

Зараз Dodge відомі завдяки своїм потужним маслкарам, які відсилають до культових моделей минулого сторіччя. У минулому бренд часто випускав і сімейні автомобілі, найбільшим з яких був універсал Royal Monaco Brougham Wagon.

13. Ferrari GTC4Lusso

Ferrari GTC4Lusso Fullscreen
Ferrari GTC4Lusso більше за свого попередника
Фото: Ferrari

Довжина авто : 4922 мм

Ferrari GTC4Lusso є розвитком моделі FF, яка орієнтована на сімейних клієнтів бренду. Ззаду є місце для дітей, але при цьому спортивний автомобіль все ще залишається дуже швидким.

14. Fiat Fullback Cross

Fiat Fullback Cross Fullscreen
Fiat Fullback Cross заснований на базі Mitsubishi L200
Фото: Fiat

Довжина авто : 5300 мм

Пікап Fiat Fullback Cross базується на базі Mitsubishi L200. Модель пропонує багато багажного простору та достатньо місця для пасажирів.

15. Ford F-Series Super Duty

Ford F-Series Super Duty Fullscreen
Ford F-Series Super Duty досягає в довжину понад 6,7 метра
Фото: Ford

Довжина авто : 6761 мм

Найпопулярніший пікап у світі також є одним із найбільших. Модифікація Super Duty досягає завдовжки понад 6,7 метра.

16. GMC Sierra HD

GMC Sierra HD Fullscreen
GMC Sierra HD трохи більше Chevrolet Silverado HD
Фото: General Motors

Довжина авто : 6759 мм

GMC Sierra заснований на пікапі Chevrolet Silverado і трохи більше свого "донора". Автомобіль має величезний багажний відсік.

17. Honda Ridgeline

Honda Ridgeline Fullscreen
Honda Ridgeline є найдовшою серед усього модельного ряду
Фото: Honda

Довжина авто : 5339 мм

Для ринку США Honda пропонують повнорозмірний пікап Ridgeline. Модель є найдовшою серед усього модельного ряду японського бренду.

18. Hummer EV

Hummer EV Fullscreen
Hummer EV досягає в довжину понад 5,5 метра
Фото: General Motors

Довжина авто : 5507 мм

Під брендом Hummer було випущено кілька величезних позашляховиків. Найбільшим з них є нещодавно випущений електрокар GMC Hummer EV.

19. Hyundai Staria

Hyundai Staria Fullscreen
Hyundai Staria має багате оснащення
Фото: Hyundai

Довжина авто : 5253 мм

Мінівен Hyundai Staria привертає увагу завдяки своєму незвичайному футуристичному дизайну. Також модель має багате оснащення і просторий салон.

20. Infiniti QX80

Infiniti QX80 Fullscreen
Infiniti QX80 пропонує високий рівень розкоші
Фото: Infiniti

Довжина авто : 5339 мм

Infiniti QX80 побудований на тій же платформі, що й пікап Nissan Titan. Позашляховик пропонує високий рівень розкоші та стильний дизайн.

21. Jaguar XJ

Jaguar XJ Fullscreen
Jaguar XJ пропонувався з подовженою колісною базою
Фото: Jaguar

Довжина авто : 5255 мм

Модель Jaguar XJ випускалася з 1968 до 2019 року. Останнє покоління седана пропонувалося з подовженою колісною базою, що давало ще більше місця заднім пасажирам.

22. Jeep Grand Wagoneer L

Jeep Grand Wagoneer L Fullscreen
Jeep Grand Wagoneer L має багато місця всередині
Фото: Jeep

Довжина авто : 5758 мм

Найбільший позашляховик Jeep пропонується зі збільшеною колісною базою. Завдяки цьому модель стає ще просторішою всередині.

23. Kia Carnival

Kia Carnival Fullscreen
Kia Carnival цінують за високу практичність
Фото: Kia

Довжина авто : 5165 мм

Мінівен Kia Carnival завоював репутацію дуже практичного автомобіля з просторим інтер'єром. Цього вдалося досягти завдяки значним габаритам.

24. Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera Fullscreen
Koenigsegg Gemera є єдиним чотиримісним автомобілем в історії бренду
Фото: Koenigsegg

Довжина авто : 4975 мм

Шведський виробник гіперкарів часто експериментує зі своїм модельним рядом. Koenigsegg Gemera є єдиним автомобілем в історії бренду, який має чотири посадкові місця.

25. Lamborghini Urus

Lamborghini Urus Fullscreen
Lamborghini Urus є першим кросовером в історії бренду
Фото: Lamborghini

Довжина авто : 5112 мм

Lamborghini Urus є одним із найшвидших кросоверів у світі. Крім цього, модель побила рекорд з довжини кузова, який раніше належав суперкару Centenario.

26. Lexus LS

Lexus LS Fullscreen
Lexus LS з кожним поколінням модель стає більшою
Фото: Lexus

Довжина авто : 5235 мм

У модельному ряду Lexus є кілька кросоверів та позашляховиків, але жоден з них не зрівняється за довжиною кузова з седаном LS. З кожним поколінням модель стає дедалі більшою.

27. Maserati Quattroporte

Maserati Quattroporte Fullscreen
Maserati Quattroporte має просторий салон
Фото: Maserati

Довжина авто : 5262 мм

Найбільший седан Maserati пропонує не лише просторий інтер'єр, а й непогані характеристики. Автомобіль має спортивний характер, який цінують більшість власників моделі.

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28. Mazda BT-50

Mazda BT-50 Fullscreen
Mazda BT-50 заснований на Isuzu D-Max
Фото: Mazda

Довжина авто : 5470 мм

Третє покоління пікапа Mazda BT-50 засноване на Isuzu D-Max. Автомобілі відрізняються дизайном та оснащенням.

29. McLaren Speedtail

McLaren Speedtail Fullscreen
McLaren Speedtail розвиває швидкість понад 400 км/год.
Фото: McLaren

Довжина авто : 5137 мм

Британський суперкар McLaren Speedtail має незвичайний зовнішній вигляд і неймовірні характеристики. Ззаду розташований довгий звис, що нагадує плавець.

30. Mercedes-Maybach S600 Pullman

Mercedes-Maybach S600 Pullman Fullscreen
Mercedes-Maybach S600 Pullman часто використовують президенти різних країн світу
Фото: Mercedes-Benz

Довжина авто : 6499 мм

Mercedes-Maybach Pullman є найбільш розкішною версією седана S-Class. Цю модель часто використовують президенти різних країн світу для своїх поїздок.

31. Mitsubishi Raider

Mitsubishi Raider Fullscreen
Mitsubishi Raider вирізнявся агресивним дизайном

Довжина авто : 5585 мм

З 2005 до 2009 року в США продавався повнорозмірний пікап Mitsubishi Raider. Модель відрізнялася агресивним дизайном і великими габаритами.

32. Nissan Titan

Nissan Titan Fullscreen
Nissan Titan має попит у США

Довжина авто : 6208 мм

Величезний японський пікап Nissan Titan має попит у США. Версія XD CrewCab Pro-4X є найдовшою.

33. Opel 24/110

Opel 24/110 Fullscreen
Opel 24/110 є одним з найрозкішніших автомобілів в історії бренду
Фото: Wikipedia

Довжина авто : 5400 мм

Opel 24/110 є одним з найрозкішніших автомобілів в історії німецького бренду. Досі жодна модель не змогла перевершити це авто за довжиною кузова.

34. Peugeot Landtrek

Peugeot Landtrek Fullscreen
Peugeot Landtrek досягає в довжину понад 5 метрів
Фото: Peugeot

Довжина авто : 5390 мм

Peugeot Landtrek заснований на китайському пікапі Kaicene F70. Французький бренд розробив модель разом із Chanhan Automobile.

35. Plymouth Gran Fury

Plymouth Gran Fury Sport Suburban Fullscreen
Plymouth Gran Fury досягає завдовжки майже 6 метрів
Фото: Plymouth

Довжина авто : 5751 мм

Американські універсали минулого століття вирізняються своїми вражаючими габаритами. Один з яскравих прикладів — Plymouth Gran Fury, який досягає завдовжки майже 6 метрів.

36. Pontiac Grand Safari

Pontiac Grand Safari Fullscreen
Pontiac Grand Safari є неймовірно великим автомобілем
Фото: General Motors

Довжина авто : 5875 мм

Величезний універсал Pontiac Grand Safari є неймовірно великим автомобілем навіть за мірками свого часу. У 1977 році модель навіть зробили трохи компактнішою.

37. Porsche Panamera Executive

Porsche Panamera Executive Fullscreen
Porsche Panamera Executive має збільшену колісну базу
Фото: Porsche

Довжина авто : 5199 мм

Виробник спортивних автомобілів Porsche має широкий модельний ряд, який включає спорткари, суперкари, седани, універсали та кросовери. Рекордсменом з довжини кузова є седан зі збільшеною колісною базою Porsche Panamera Executive.

38. Ram Heavy Duty

Ram Heavy Duty Fullscreen
Ram Heavy Duty має величезний багажний відсік
Фото: RAM

Довжина авто : 6626 мм

Ram Heavy Duty є одним з найдовших пікапів, які пропонуються приватним клієнтам. Версії з подвійною кабіною пропонують не лише багато місця для задніх пасажирів, а й величезний багажний відсік.

39. Land Rover Range Rover

Range Rover Fullscreen
Новий Range Rover отримав звання найдовшого авто в історії бренду
Фото: Land Rover

Довжина авто : 5252 мм

Британський виробник позашляховиків у 2021 році представив нове покоління моделі Range Rover. Автомобіль отримав не лише передові технології, а й звання найдовшого авто в історії бренду.

40. Renault Alaskan

Renault Alaskan Fullscreen
Renault Alaskan заснований на базі Nissan Navara
Фото: Renault

Довжина авто : 5399 мм

Як і у випадку з Peugeot та Fiat, пікап Renault Alaskan заснований на базі іншого автомобіля. На цей раз "донором" став Nissan Navara.

41. Rolls-Royce Phantom Extended

RR Phantom EWB Fullscreen
Rolls-Royce Phantom VII довше за свого попередника
Фото: Rolls-Royce

Довжина авто : 6084 мм

Rolls-Royce Phantom восьмого покоління є величезним автомобілем, але навіть він поступається своєму попереднику. Сьоме покоління седана з подовженою колісною базою досягало завдовжки понад шість метрів.

42. Saab 9-7X

Saab 9-7X Fullscreen
Saab 9-7X є першим кросовером в історії бренду
Фото: Wikipedia

Довжина авто : 4907 мм

Перший кросовер в історії Saab з'явився у 2004 році. Це була найдовша модель бренду.

43. Toyota Tundra

Toyota Tundra Fullscreen
Toyota Tundra пропонується у кількох модифікаціях
Фото: Toyota

Довжина авто : 6413 мм

Toyota Tundra пропонується у кількох модифікаціях. Версії SR та SR5 доступні з подвійною кабіною, завдяки чому пікап досягає в довжину майже 6,5 метра.

44. Volkswagen Grand California 680

VW Grand California Fullscreen
Volkswagen Grand California 680 є одним з найдовших сучасних автомобілів
Фото: Volkswagen

Довжина авто : 6800 мм

Найдовший автомобіль у цьому списку – кемпер Volkswagen Grand California 680. Модель пропонує багато місця для пасажирів і призначена для подорожей.

45. Volvo S90 Excellence

Volvo S90 Excellence Fullscreen
Volvo S90 Excellence досягає в довжину понад 5 метрів
Фото: Volvo

Довжина авто : 5083 мм

Volvo випустили спеціальну версію розкішного седана S90 для китайських клієнтів. Автомобіль має просторий салон і пропонує багато місця для задніх пасажирів.

Раніше Фокус розповів про автомобілі з найбільшими двигунами в історії.