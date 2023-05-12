General Motors готують бюджетний гібридний кросовер з незвичайним дизайном (фото)

Кросовер отримав сучасний дизайн і буде доступний лише з гібридною силовою установкою. Очікується, що його ціна складе менше ніж 15 тисяч доларів.

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У Китаї розсекретили новий гібридний кросовер Wuling Xingyun від SAIC Motor та General Motors. Модель відрізняється незвичайним дизайном. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

Компактний кросовер входить до серії Wuling Silver Label. Там він приєднається до моделей Xingcheng та Xing Chi.

Попереду кросовера розташована дворядна оптика. Зверху розміщені ходові вогні, а нижче — фари. Також модель отримала широку хромовану решітку радіатора.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок. У бампері розмістили два хромовані вихлопні патрубки.

Задні ліхтарі об'єднані в один блок Фото: MIIT China

Габарити Wuling Xingyun:

довжина — 4610 мм;

ширина — 1810 мм;

висота — 1670 мм;

колісна база — 2700 мм.

Wuling Xingyun отримає 17-дюймові колісні диски. Кросовер запропонують з панорамним люком як опцію. Рейлінги на даху входять до базової комплектації.

Кросовер оснащений гібридною силовою установкою на основі 2,0-літрового бензинового двигуна та електромотора сумарною потужністю 136 к.с. Максимальна швидкість становитиме 135 км/год.

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Wuling Xingyun надійде у продаж у Китаї вже найближчими місяцями. Очікується, що початкова вартість кросовера складе менше ніж 15 тисяч доларів.

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