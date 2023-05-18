BMW зняли гостросюжетне кіно з Умою Турман та флагманським електрокаром i7 (відео)

BMW випустили новий короткометражний фільм "Спокійна". У ньому знялися Пом Клементьєв, Ума Турман та спортивний електромобіль BMW i7 M70.

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BMW повернулися до зйомок короткометражного кіно На Каннському кінофестивалі вони презентували перший фільм нової серії The Calm ("Спокійна"). Його опублікували на Youtube каналі BMW.

За сюжетом головна героїня (її роль виконала зірка "Месників" Пом Клементьєв) вирушає на електрокарі BMW i7 до Канн, щоб виконати важливу місію та зустрітися з героїнею Уми Турман. Дорогою їй доводиться відбиватися від переслідувачів і допомагає в цьому автопілот BMW.

Короткометражка рясніє трюками та спецефектами Фото: скриншот / YouTube

Режисером короткометражки BMW виступив Сем Харгрейв, а музику до фільму написав знаменитий композитор Ганс Циммер. Звичайно, короткометражка рясніє трюками і спецефектами.

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Для зйомок вибрали топовий електромобіль BMW i7 M70. Він оснащений 650-сильною установкою та розганяється до 100 км/год за 3,7 с, а його максимальна швидкість обмежена на 250 км/год. Запас ходу складає до 560 км.

Нагадаємо, що короткометражки BMW знімають з 2001 року, причому до їхнього створення залучають зірок кіно. У різний час режисерами фільмів виступали Гай Річі, Джон Франкенхаймер, Тоні Скотт, Алехандро Гонсалес Іньярріту, а знімалися у них Клайв Оуен, Мадонна, Міккі Рурк, Гаррі Олдман, Денні Трехо і Джеймс Браун.

Раніше Фокус розповідав, що BMW у Каннах презентували свій перший катер.

Також ми писали, що новий BMW i7 вже бачили в Україні.