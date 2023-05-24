Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Презентований найдорожчий і найнезвичніший електричний Volvo за 400 000 євро (фото)

катер вольво поулстар, Candela C-8 Polestar, катер Polestar, новий Candela C-8, Volvo Polestar
Фото: Polestar | Volvo та Polestar взяли участь у створенні катера Candela C-8

Candela C-8 Polestar оснащений 102-сильним двигуном і здатний підтримувати швидкість 35 км/год. Батарея на 69 кВт∙год від електрокара Polestar 2 забезпечує запас ходу 105 км.

Related video

У Швеції презентували електричний катер Candela C-8 Polestar. Ексклюзивну модель оцінили у 400 000 євро, а перші екземпляри доставлять замовникам у червні 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт Polestar.

Candela C-8 Polestar, новий катер Polestar, новий Candela C-8, Volvo Polestar Fullscreen
Катер на підводних крилах може підтримувати крейсерську швидкість 35 км/год.
Фото: Polestar

Катер Candela C-8 розроблений за участю фахівців Volvo та його електричного підрозділу Polestar. Його навіть можна купити через онлайн-магазин Polestar.

Candela C-8 Polestar, новий катер Polestar, новий Candela C-8, Volvo Polestar Fullscreen
Запас ходу катера складає 105 км
Фото: Polestar

Новий Candela C-8 Polestar – невеликий катер на підводних крилах. Електродвигун потужністю 102 к. с. (75 кВт) забезпечує крейсерську швидкість 35 км/год (22 вузли).

Важливо
Geely та Volvo представили надпотужний кросовер із запасом ходу 1400 км (фото)
Geely та Volvo представили надпотужний кросовер із запасом ходу 1400 км (фото)

Акумуляторна батарея ємністю 69 кВт∙год запозичена у електромобіля Polestar 2. Запас ходу становить 105 км – у 2-3 рази більше, ніж в аналогічних катерів. Економити заряд допомагає комп'ютерне керування підводними крилами. Зарядні пристрої для катера також постачає Polestar.

Candela C-8 Polestar, новий катер Polestar, новий Candela C-8, Volvo Polestar Fullscreen
Внутрішнє оздоблення знайоме з електромобілів Polestar
Фото: Polestar
Candela C-8 Polestar, новий катер Polestar, новий Candela C-8, Volvo Polestar Fullscreen
Усередині передбачена каюта з диванами
Фото: Polestar

Вплив Polestar відчувається і в інтер'єрі Candela C-8 — оздоблення таке саме, як у салоні шведських електромобілів. У катері встановили три крісла, також передбачено каюту з диванами.

Раніше Фокус повідомляв, що найкомпактніший і найдешевший електромобіль Volvo розсекречений до прем'єри.

Також ми писали, що Volvo XC90 перетворили на спортивний кросовер із незвичайними дверима.