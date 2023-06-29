Infiniti готують чотири нові моделі: перші зображення та подробиці

Infiniti розробляють чотири абсолютно нові моделі. Найближчими роками дебютують кросовер, позашляховик і два електромобілі.

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Найближчим часом Infiniti значно оновлять свою лінійку. До 2027 року представлять чотири нові моделі. Про це стало відомо виданню Automotive News Europe.

Зокрема, у 2024 році презентують новий Infiniti QX80. Позашляховик стане розкішнішим і дорожчим — близько 100 000 доларів у базовій версії. Він кине виклик Range Rover і Mercedes GLS.

Перший електромобіль Infiniti представлять у 2026 році Фото: Infiniti

У салоні Infiniti QX80 на передній панелі з'явиться великий дисплей. Очікується, що модель отримає абсолютно нову 450-сильну турбошістку.

У 2025 році дебютує кросовер Infiniti QX65 — купеподібна версія моделі QX60. Найімовірніше, він збереже 3,5-літровий 295-сильний V6.

Рік потому з'явиться перший електромобіль Infiniti. Спортивний седан стане наступником моделі Q70 і конкурентом Tesla Model S. Минулого року показали перші тизери майбутньої моделі.

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А в середині 2027 року з'явиться електрокросовер Infiniti. Він стане наступником моделі QX50. Очікується, що обидва електрокари побудують на платформі CMF-EV від Nissan Ariya.

Раніше Фокус повідомляв, що Infiniti презентували оновлений логотип.

Також ми писали, що Nissan представив екстремальний позашляховик.