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Не гірші за суперкари: названо найшвидші у світі кросовери (фото)

Новий Ferrari Purosangue, найшвидші кросовери, спортивні кросовери, найшвидші кросовери
Фото: Ferrari | Новий Ferrari Purosangue здатний розвинути 310 км/год

Експерти визначили найшвидші кросовери на ринку. До рейтингу потрапили моделі Ferrari, Aston Martin, Bentley і Lamborghini.

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Кросовери довгий час були суто сімейними авто, але в наші дні на ринку чимало моделей, здатних змагатися зі спорткупе. Деякі з них здатні розвинути швидкість 300 км/год і вище. На сайті Motor1 назвали найшвидші кросовери у світі.

Aston Martin DBX707, найшвидші кросовери, спортивні кросовери, найшвидші кросовери Fullscreen
Aston Martin DBX707 також може досягти 310 км/год
Фото: Aston Martin

Лідерами рейтингу стали спортивні кросовери Aston Martin DBX707 і Ferrari Purosangue. Обидві моделі здатні розвинути 310 км/год — як багато суперкарів. Третє місце посів велетенський Bentley Bentayga Speed, здатний розвинути 306 км/год.

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Експерти назвали найкращі спортивні кросовери 2023 року (фото)

Найшвидші кросовери у світі станом на 2023 рік:

  1. Aston Martin DBX707 — 310 км/год.
  2. Ferrari Purosangue — 310 км/год.
  3. Bentley Bentayga Speed — 306 км/год.
  4. Audi RS Q8 — 305 км/год.
  5. Lamborghini Urus — 305 км/год.
  6. Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid — 305 км/год.
  7. Maserati Levante Trofeo — 302 км/год.
  8. Range Rover Sport SV — 290 км/год.
  9. BMW Alpina XB7 — 290 км/год.
  10. BMW X3 M / X4 M — 290 км/год.
  11. BMW X5 M / X6 M — 290 км/год.
  12. Dodge Durango SRT Hellcat — 290 км/год.
  13. Jaguar F-Pace SVR — 286 км/год.
  14. Maserati Grecale — 285 км/год.
  15. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio — 283 км/год.

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