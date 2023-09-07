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Не гірші за суперкари: названо найшвидші у світі кросовери (фото)
Тарас Брязгунов
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Експерти визначили найшвидші кросовери на ринку. До рейтингу потрапили моделі Ferrari, Aston Martin, Bentley і Lamborghini.
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Кросовери довгий час були суто сімейними авто, але в наші дні на ринку чимало моделей, здатних змагатися зі спорткупе. Деякі з них здатні розвинути швидкість 300 км/год і вище. На сайті Motor1 назвали найшвидші кросовери у світі.
Лідерами рейтингу стали спортивні кросовери Aston Martin DBX707 і Ferrari Purosangue. Обидві моделі здатні розвинути 310 км/год — як багато суперкарів. Третє місце посів велетенський Bentley Bentayga Speed, здатний розвинути 306 км/год.Важливо
Експерти назвали найкращі спортивні кросовери 2023 року (фото)
Найшвидші кросовери у світі станом на 2023 рік:
- Aston Martin DBX707 — 310 км/год.
- Ferrari Purosangue — 310 км/год.
- Bentley Bentayga Speed — 306 км/год.
- Audi RS Q8 — 305 км/год.
- Lamborghini Urus — 305 км/год.
- Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid — 305 км/год.
- Maserati Levante Trofeo — 302 км/год.
- Range Rover Sport SV — 290 км/год.
- BMW Alpina XB7 — 290 км/год.
- BMW X3 M / X4 M — 290 км/год.
- BMW X5 M / X6 M — 290 км/год.
- Dodge Durango SRT Hellcat — 290 км/год.
- Jaguar F-Pace SVR — 286 км/год.
- Maserati Grecale — 285 км/год.
- Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio — 283 км/год.
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