Таємниче безпілотне таксі Tesla показали на перших зображеннях

Безпілотне таксі Tesla — двомісний електромобіль із рубаним дизайном і дверцятами, що піднімаються вгору. У салоні відсутні кермо і педалі.

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Нова біографія Ілона Маска не тільки розкрила позицію мільярдера щодо використання Starlink в Україні, а й розсекретила один із нових його проєктів. Йдеться про так зване "роботаксі" Tesla — зображення авто з'явилося на сторінках книги. На це звернув увагу в соцмережі X (раніше відомій як Twitter) Алекс Турвілль.

Зображення електрокара опублікували в біографії Ілона Маска

На скетчі зображено двомісний автомобіль із рубаним дизайном у дусі Tesla Cybertruck і дверцятами, що піднімаються вгору. Задні колеса практично повністю закриті — таке рішення покращує аеродинаміку. До речі, раніше макет "роботаксі" продемонстрував дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен.

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У книзі зазначено, що ідея безпілотного таксі з'явилася в Ілона Маска ще у 2016 році, проте її не втілювали в життя через роботи над іншими моделями Tesla.

Раніше макет авто демонстрував дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен

Відомо, що безпілотне таксі побудують на новій платформі, яку також використовуватиме новий бюджетний електромобіль Tesla вартістю від 25 000 доларів. Очікується, що таксі пересуватиметься винятково на автопілоті та не отримає кермо і педалі.

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