Дешевше нікуди: найдоступніші електромобілі з пробігом в Україні (фото)

У рейтингу представлені 15 доступних електромобілів з пробігом. Деякі з представлених моделей можна купити дешевше ніж за 6000 доларів.

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Українці стали купувати більше автомобілів на електротязі. Експерти назвали найдешевші моделі з пробігом, які можна придбати в Україні. Рейтинг опублікували на сайті AUTO.RIA.

Через зростання цін на пальне дедалі більше українців пересідають не електромобілі. Ці авто не тільки дають змогу заощадити, а і є більш екологічним транспортом.

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На вторинному ринку доступно безліч дешевих моделей на електротязі. До рейтингу увійшли 15 найдоступніших вживаних електрокарів. Найменше коштують електромобіль Mitsubishi i-MiEV та його близнюки Citroen C-Zero та Peugeot iOn.

Citroen C-Zero є найдоступнішим електрокаром в Україні Фото: Citroen

Топ 15 найдешевших вживаних електромобілів в Україні:

Citroen C-Zero — від $5300. Mitsubishi i-MiEV — від $5300. Peugeot iOn — від $5500. Nissan Leaf — від $6000. Renault Kangoo Z.E. — від $6300. Smart fortwo ED — від $6500. Renault Fluence — від $7000. Fiat 500e — від $8000. Renault ZOE — від $8100. Ford Focus EV — від $8200. Volkswagen e-Up — від $8300. Chevrolet Spark EV — від $8900. KIA Soul EV — від $9000. BMW i3 — від $11300. Smart forfour ED — від $11800.

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