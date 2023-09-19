Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Дешевше нікуди: найдоступніші електромобілі з пробігом в Україні (фото)

Peugeot, Peugeot iOn, Авто, Автомобілі, Електрокар, Електромобілі, Вживані авто, Україна, Українці, Фото
Фото: Peugeot | Peugeot iOn увійшов до трійки найдешевших електромобілів в Україні

У рейтингу представлені 15 доступних електромобілів з пробігом. Деякі з представлених моделей можна купити дешевше ніж за 6000 доларів.

Related video

Українці стали купувати більше автомобілів на електротязі. Експерти назвали найдешевші моделі з пробігом, які можна придбати в Україні. Рейтинг опублікували на сайті AUTO.RIA.

Через зростання цін на пальне дедалі більше українців пересідають не електромобілі. Ці авто не тільки дають змогу заощадити, а і є більш екологічним транспортом.

Важливо
Доступні та економні: які вживані авто з ГБО можна купити в Україні до $5 000 (фото)
Доступні та економні: які вживані авто з ГБО можна купити в Україні до $5 000 (фото)

На вторинному ринку доступно безліч дешевих моделей на електротязі. До рейтингу увійшли 15 найдоступніших вживаних електрокарів. Найменше коштують електромобіль Mitsubishi i-MiEV та його близнюки Citroen C-Zero та Peugeot iOn.

Citroen C-Zero Fullscreen
Citroen C-Zero є найдоступнішим електрокаром в Україні
Фото: Citroen

Топ 15 найдешевших вживаних електромобілів в Україні:

  1. Citroen C-Zero — від $5300.
  2. Mitsubishi i-MiEV — від $5300.
  3. Peugeot iOn — від $5500.
  4. Nissan Leaf — від $6000.
  5. Renault Kangoo Z.E. — від $6300.
  6. Smart fortwo ED — від $6500.
  7. Renault Fluence — від $7000.
  8. Fiat 500e — від $8000.
  9. Renault ZOE — від $8100.
  10. Ford Focus EV — від $8200.
  11. Volkswagen e-Up — від $8300.
  12. Chevrolet Spark EV — від $8900.
  13. KIA Soul EV — від $9000.
  14. BMW i3 — від $11300.
  15. Smart forfour ED — від $11800.

Раніше Фокус розповів, автомобілі з яких країн купують в Україні найчастіше.