Дешевше нікуди: найдоступніші електромобілі з пробігом в Україні (фото)
У рейтингу представлені 15 доступних електромобілів з пробігом. Деякі з представлених моделей можна купити дешевше ніж за 6000 доларів.
Українці стали купувати більше автомобілів на електротязі. Експерти назвали найдешевші моделі з пробігом, які можна придбати в Україні. Рейтинг опублікували на сайті AUTO.RIA.
Через зростання цін на пальне дедалі більше українців пересідають не електромобілі. Ці авто не тільки дають змогу заощадити, а і є більш екологічним транспортом.Важливо
На вторинному ринку доступно безліч дешевих моделей на електротязі. До рейтингу увійшли 15 найдоступніших вживаних електрокарів. Найменше коштують електромобіль Mitsubishi i-MiEV та його близнюки Citroen C-Zero та Peugeot iOn.
Топ 15 найдешевших вживаних електромобілів в Україні:
- Citroen C-Zero — від $5300.
- Mitsubishi i-MiEV — від $5300.
- Peugeot iOn — від $5500.
- Nissan Leaf — від $6000.
- Renault Kangoo Z.E. — від $6300.
- Smart fortwo ED — від $6500.
- Renault Fluence — від $7000.
- Fiat 500e — від $8000.
- Renault ZOE — від $8100.
- Ford Focus EV — від $8200.
- Volkswagen e-Up — від $8300.
- Chevrolet Spark EV — від $8900.
- KIA Soul EV — від $9000.
- BMW i3 — від $11300.
- Smart forfour ED — від $11800.
Раніше Фокус розповів, автомобілі з яких країн купують в Україні найчастіше.