Моторошна знахідка: на СТО під капотом Ford виявили рідкісну змію (відео)

Рідкісний удав-альбінос заліз під капот Ford Focus погрітися. Щоб витягти рептилію, довелося викликати професійного змієлова.

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Курйозний випадок стався днями в американському штаті Північна Кароліна. На СТО під капотом Ford Focus виявили величезного удава-альбіноса. Відео з інцидентом опублікували на YouTube-каналі видання The New York Times.

Механікам довелося викликати професійного змієлова Фото: The New York Times

Ford Focus 2015 року пригнали на сервіс для планового техобслуговування — заміни оливи та фільтрів. Механік підняв капот і застиг — навколо 2,0-літрового двигуна обвилася величезна 2,4-метрова змія зі світлою шкірою.

Робітники СТО побоялися діставати рептилію, а тому звернулися по допомогу до професійного змієлова Рассела Кавендера. Він швидко приїхав за викликом і витягнув змію, хоча для цього довелося відкрутити частину деталей мотора.

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Змієлов пояснив механікам, що удав-альбінос не отруйний, хоча і може боляче вкусити. Рідкісний плазун не водиться в Північній Кароліні і, найімовірніше, був чиєюсь домашньою твариною.

Власник Ford Focus заявив, що змія йому не належить. Вочевидь удав втік і забрався під капот Ford Focus погрітися від теплого двигуна. Тепер шукають господаря рептилії.

Раніше Фокус розповідав, що білка перетворила моторний відсік Subaru на склад горіхів на зиму.

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