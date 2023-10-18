Альтернатива Highlander: Toyota готує сімейний електрокросовер (фото)

Нова Toyota bZ5X — великий семимісний електрокросовер довжиною близько 5 метрів. Його запас ходу становитиме приблизно 450 км.

Related video

На електричну лінійку Toyota bZ чекає розширення. Раніше анонсували компактний молодіжний електрокросовер bZ3X, а тепер стало відомо про велику сімейну модель Toyota bZ5X. Її подробиці розкрило японське видання BestCar.

Електромобіль Toyota bZ5X вперше показали під час презентації Toyota Land Cruiser 250. Великий семимісний кросовер завдовжки близько 5 метрів стане електричною альтернативою Toyota Highlander. Його виведуть на ринок у 2025 році.

Модель вийде на ринок у 2025 році Фото: BestCarWeb

Судячи з перших зображень, нова Toyota bZ5X відрізняється більш стриманим дизайном, ніж побратими. У нього високий капот, вигнута віконна лінія і тоненькі діодні фари.

Салон Toyota bZ5X не показали. Найімовірніше, він буде витриманий у дусі молодшої Toyota bZ4X, тобто авто отримає невелике кермо, високо розташований віртуальний щиток приладів і великий тачскрін. Усередині встановлять три ряди сидінь.

Важливо

Спорткар, кросовер і фургон: Toyota показала інноваційні електромобілі (фото)

Електрокросовер Toyota bZ5X побудують на платформі e-TNGA. Найімовірніше, в лінійці будуть версії з одним і двома моторами, а запас ходу становитиме щонайменше 450 км. У моделі буде і більш розкішна версія від Lexus.

Раніше Фокус повідомляв, що під час випробувань була помічена найпотужніша і найшвидша Toyota.

Також ми писали, що Toyota готує оригінальний позашляховий мінівен.