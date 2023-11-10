Краще, ніж у Tesla: флагманські BMW отримають інноваційний автопілот (відео)

Технологія BMW Personal Pilot L3 дає змогу водієві не тримати руки на кермі та не стежити за дорогою. Автопілот працює не тільки вдень, а й вночі.

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BMW завершили розробку автопілота третього рівня і готується до впровадження технології на серійних моделях. Першою її отримає новий BMW 7 Series. Про це повідомляється на офіційному сайті німецької марки.

Водій може не стежити за дорогою Фото: BMW

BMW Personal Pilot L3 (саме так названо автопілот) запропонують як опцію для BMW 7 Series з березня 2024 року. Спочатку він буде доступний тільки в Німеччині, а його ціна становитиме 6000 євро.

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BMW 7 Series оснащують набором камер і ультразвукових сенсорів, а також лідаром (лазерним далекоміром). Крім того, встановлено потужний процесор і передбачено інтернет 5G. Пізніше Personal Pilot L3 може отримати і електрокросовер BMW iX.

Першим автопілот отримає новий BMW 7 Series Фото: BMW

Автопілот третього рівня дає змогу водієві відволікатися від дороги на швидкостях до 60 км/год і не тримати руки на кермі. Він працює як у світлий, так і в темний час доби. У складних ситуаціях система сигналізує водієві, що необхідно взяти керування на себе. Якщо він не зробить цього, то авто зупиниться біля тротуару або на узбіччі.

BMW Personal Pilot L3 — третя у світі сертифікована технологія автопілота третього рівня. Раніше аналогічні системи запустили у виробництво Honda і Mercedes-Benz. Примітно, що в автопілота Tesla тільки другий рівень — він не дає змоги відволікатися від дороги.

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