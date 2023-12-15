Акцент на технології: тест-драйв нового кросовера MG One

Недорогий кросовер MG One — перший представник нової лінійки моделей бренду, який робить ставку на сучасні технології. Фокус вивчив основні "фішки" оригінального авто.

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Як правило, автомобільні новинки спочатку з'являються в Євросоюзі або Північній Америці, а вже потім виходять на український ринок. Випадки, коли модель презентують в Україні раніше, ніж у ЄС, — велика рідкість, їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. До таких авто належить кросовер MG One: найвисокотехнологічніша бензинова модель бренду тільки-но приїхала в нашу країну і Фокусу вдалося познайомитися з цим автомобілем.

Широка "паща" решітки радіатора поєднується з розкосими діодними фарами Фото: Тарас Брязгунов

Виразний і помітний — дизайн MG One

Новий MG One — кросовер С-класу, що займає нішу між компактним ZS і більшим HS. Це перший представник нового сімейства моделей британської марки, побудованих на абсолютно новій платформі SAIC Motor Intelligent Global Architecture (SIGMA).

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Розміри MG One 2023:

довжина — 4581 мм;

ширина — 1871 мм;

висота — 1617 мм;

колісна база — 2670 мм.

В основі 4,6-метрового кросовера лежить нова платформа SIGMA Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн MG One складно назвати скромним — помітний автомобіль привертає до себе увагу. Величезна "паща" решітки радіатора стає візитівкою сучасних бензинових MG. Розкосі діодні фари доповнені оригінальними рисками ходових вогнів.

Боковини виконані рельєфними, а розширені задні крила підкреслені ліхтарями. Заднє скло прикрите розділеним спойлером. Топовий варіант LUX отримав 19-дюймові диски (рідкість у цьому класі) і двоколірне забарвлення з чорним дахом.

Заднє скло прикрите розділеним спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Величезний екран і — салон MG One

Заглянемо в салон MG One. Він оздоблений еко-шкірою в базовій версії, розбавленою сріблястими вставками. У підсвічування змінюється колір — доступні 256 різних відтінків. Кросовер випускають у Китаї, але до якості збірки питань немає — деталі добре підігнані, а пластик переважно м'який.

На приплюснутому зверху і знизу спортивному кермі шкіра перфорована. Крім кнопок, тут передбачені багатофункціональні джойстики для навігації в меню мультимедіа та налаштування панелі приладів.

На передній панелі встановлено величезний трисекційний дисплей Фото: Тарас Брязгунов

Головна перевага MG One — величезний (30 дюймів у діагоналі) дисплей, розділений на три секції. По його центру розташований 12,3-дюймовий віртуальний щиток приладів, який можна налаштувати і вивести на екран потрібну інформацію.

Діагональ тачскріна мультимедійної системи також становить 12,3 дюйма і він трохи повернутий до водія. Меню просте і зрозуміле, причому воно дає змогу керувати і аудіо, і кліматом. Нижче все ж є низка сенсорних кнопок, але хотілося б наявності і традиційних фізичних перемикачів, якими зручніше користуватися на дотик. Також передбачені Android Auto і Apple CarPlay.

Найцікавішим є лівий 5,4-дюймовий екран із сенсорними кнопками увімкнення світла фар, керування дзеркалами та центральним замком. Це своєрідна "фішка" MG One 2023.

Невеликий сенсорний екран відповідає за фари, дзеркала і центральний замок Фото: Тарас Брязгунов У камер кругового огляду якісна картинка Фото: Тарас Брязгунов

На центральній консолі передбачена ніша з бездротовою зарядкою для смартфонів. Крім того, у кросовера місткий бокс у передньому підлокітнику і не найменший ящик для рукавичок.

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Наскільки просторий новий MG One

Кермо MG One 2023 регулюється тільки за висотою, але зате водійське крісло у версії LUX отримало електропривод. Передні сидіння виконані в спортивному стилі: вони пружні і мають хорошу бічну підтримку. А ось підігріву не вистачає в наших умовах, хоча пізніше він все ж з'явиться.

Посадка за кермом не надто висока, за мірками кросоверів. Огляд вперед і на всі боки хороший, а заднє скло невелике. Але зате у MG One великі дзеркала і камери по колу з якісною картинкою на рівні дорожчих моделей.

Водійське крісло отримало електропривод Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду дуже щедрий простір для ніг Фото: Тарас Брязгунов

Заглянемо на другий ряд — тут дуже навіть просторо. Місце для ніг у кросовері дуже щедре, за мірками С-класу, та й над головою достатній запас для пасажирів зростом 185 см. На додачу, передбачені підлокітник з підстаканниками, вентиляційні дефлектори і один USB-порт.

Об'єм багажника MG One становить 336 л, а зі складеними задніми сидіннями виходить 1120-літровий відсік з рівною підлогою. Вантажна висота невелика, а отвір широкий. Під підлогою багажника захований органайзер для дрібної поклажі, а вже під ним — запаска-докатка.

Об'єм багажника MG One — 336 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми сидіннями виходить 1120-літровий відсік із рівною підлогою Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою багажника захований органайзер Фото: Тарас Брязгунов Запаска-докатка MG One Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація MG One

Кросовер MG One в Україні доступний тільки в багатих комплектаціях. Початковий варіант COM отримав безключовий доступ, 18-дюймові диски, кондиціонер, круїз-контроль, парктронік, камеру, датчик світла.

Версія LUX (як у нас на тесті) отримала панорамний дах, двозонний клімат-контроль, датчик дощу, камери 360-градусного огляду. До того ж, передбачено комплекс систем безпеки MG Pilot — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль розмітки та "сліпих" зон.

У підлокітнику розташований місткий бокс Фото: Тарас Брязгунов Скринька для рукавичок MG One — середніх розмірів Фото: Тарас Брязгунов У центральній консолі передбачена ніша з USB-портами Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є окремі вентиляційні дефлектори та USB-роз'єми Фото: Тарас Брязгунов

Жвавий і тяговитий — двигун MG One

Зазирнемо під капот, який, до речі, має газові амортизатори, як у дорогих авто. Тут встановлено 1,5-літрову бензинову турбочетвірку потужністю 167 к. с. — це єдиний мотор для MG One в Україні.

Двигун доволі жвавий і швидко розкручується, особливо в спортивному режимі, який MG назвали Super Sport. До того ж, у мотора непогана тяга в середньому діапазоні обертів, адже пікові 275 Н∙м крутного моменту доступні з 1500 по 4000 об/хв. Найкраще мотор проявляє себе після 2000 об/хв.

1,5-літровий 167-сильний турбомотор вирізняється бадьорим характером Фото: Тарас Брязгунов

Динаміка приємно дивує: кросовер MG One здатний розігнатися до 100 км/год за 8,8 с і розвинути 195 км/год. Варіатор демонструє доволі швидкі реакції і непогано налаштований — дає змогу підтримувати 110-120 км/год за 2000 об/хв, коли двигун практично не чути. У міру зростання обертів четвірка подає голос.

Заявлена витрата палива становить 7,5 л/100 км у змішаному циклі. У нас вийшло близько 10-10,5 л/100 км у місті та 7,6-8 л/100 км на трасі за доволі активної їзди. Звісно, є і більш економічні моделі, але з урахуванням динамічних характеристик це цілком прийнятні показники.

Підвіска кросовера налаштована на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Комфорт — у пріоритеті

На бездоріжжі ми не тестували новий MG One, адже привід у кросовера — виключно передній. Модель створена для міста і на першому місці в неї — комфорт. Підвіска кросовера легко і плавно поглинає навіть доволі глибокі вибоїни, тож навіть із 19-дюймовими дисками їзда м'яка.

Слід зазначити, що ззаду в авто незалежна багатоважільна підвіска, а не балка. Це не тільки сприяє комфорту їзди, а й покращує керованість. MG One слухняний, легко маневрує і не демонструє недостатню обертальність. При цьому авто не назвеш хитким — крени кузова відносно невеликі за таких налаштувань підвіски.

У MG One напрочуд хороша шумоізоляція Фото: Тарас Брязгунов

Кермо MG One легке, що особливо зручно на парковці. У міру зростання швидкості або в режимі Super Sport воно наповнюється вагою, але занадто гострим не стає. Також слід відзначити хорошу шумоізоляцію — на трасі при 120-130 км/год у салоні тихо.

Ціна MG One в Україні

Кросовер MG One вельми доступний, за мірками свого класу — коштує від 934 848 гривень за початковий варіант COM. Топова версія LUX з розширеною комплектацією не набагато дорожча — 1 010 759 гривень.

Діодні фари доповнені оригінальними ходовими вогнями Фото: Тарас Брязгунов Розширені "плечі" підкреслені стрілоподібними ліхтарями Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новий MG One — це багато автомобіля за невеликі гроші. Кросовер комфортабельний, просторий усередині, багато оснащений і отримав набір сучасних технологій, властивих дорожчим машинам. Для британського бренду це крок уперед. Автомобілю не вистачає тільки дрібних деталей на кшталт підігріву сидінь.

Плюси MG One:

просторий салон;

багате оснащення;

комфортабельна підвіска.

Мінуси MG One:

невеликий багажник;

відсутній (поки що) підігрів сидінь.

Технічні характеристики MG One:

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1490 Потужність двигуна, к. с./об/хв 167/5500 Обертальний момент, Нм/об/хв 275/1500 - 4000 Коробка передач варіатор Привід передній Споживання пального 7,5 л/100 км Макс. швидкість, км/год 195 Розгін 0–100 км/год, с 8,8 Об'єм паливного баку, л 55

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