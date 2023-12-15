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Акцент на технології: тест-драйв нового кросовера MG One

Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023, MG One в Україні
Фото: Тарас Брязгунов | MG One з'явився в Україні раніше, ніж у Європі

Недорогий кросовер MG One — перший представник нової лінійки моделей бренду, який робить ставку на сучасні технології. Фокус вивчив основні "фішки" оригінального авто.

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Як правило, автомобільні новинки спочатку з'являються в Євросоюзі або Північній Америці, а вже потім виходять на український ринок. Випадки, коли модель презентують в Україні раніше, ніж у ЄС, — велика рідкість, їх можна перерахувати на пальцях однієї руки. До таких авто належить кросовер MG One: найвисокотехнологічніша бензинова модель бренду тільки-но приїхала в нашу країну і Фокусу вдалося познайомитися з цим автомобілем.

MG One, Новий MG One, кросовер MG, MG One 2023, MG One в Україні Fullscreen
Широка "паща" решітки радіатора поєднується з розкосими діодними фарами
Фото: Тарас Брязгунов

Виразний і помітний — дизайн MG One

Новий MG One — кросовер С-класу, що займає нішу між компактним ZS і більшим HS. Це перший представник нового сімейства моделей британської марки, побудованих на абсолютно новій платформі SAIC Motor Intelligent Global Architecture (SIGMA).

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Розміри MG One 2023:

  • довжина — 4581 мм;
  • ширина — 1871 мм;
  • висота — 1617 мм;
  • колісна база — 2670 мм.
Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023 Fullscreen
В основі 4,6-метрового кросовера лежить нова платформа SIGMA
Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн MG One складно назвати скромним — помітний автомобіль привертає до себе увагу. Величезна "паща" решітки радіатора стає візитівкою сучасних бензинових MG. Розкосі діодні фари доповнені оригінальними рисками ходових вогнів.

Боковини виконані рельєфними, а розширені задні крила підкреслені ліхтарями. Заднє скло прикрите розділеним спойлером. Топовий варіант LUX отримав 19-дюймові диски (рідкість у цьому класі) і двоколірне забарвлення з чорним дахом.

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Заднє скло прикрите розділеним спойлером
Фото: Тарас Брязгунов

Величезний екран і — салон MG One

Заглянемо в салон MG One. Він оздоблений еко-шкірою в базовій версії, розбавленою сріблястими вставками. У підсвічування змінюється колір — доступні 256 різних відтінків. Кросовер випускають у Китаї, але до якості збірки питань немає — деталі добре підігнані, а пластик переважно м'який.

На приплюснутому зверху і знизу спортивному кермі шкіра перфорована. Крім кнопок, тут передбачені багатофункціональні джойстики для навігації в меню мультимедіа та налаштування панелі приладів.

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На передній панелі встановлено величезний трисекційний дисплей
Фото: Тарас Брязгунов

Головна перевага MG One — величезний (30 дюймів у діагоналі) дисплей, розділений на три секції. По його центру розташований 12,3-дюймовий віртуальний щиток приладів, який можна налаштувати і вивести на екран потрібну інформацію.

Діагональ тачскріна мультимедійної системи також становить 12,3 дюйма і він трохи повернутий до водія. Меню просте і зрозуміле, причому воно дає змогу керувати і аудіо, і кліматом. Нижче все ж є низка сенсорних кнопок, але хотілося б наявності і традиційних фізичних перемикачів, якими зручніше користуватися на дотик. Також передбачені Android Auto і Apple CarPlay.

Найцікавішим є лівий 5,4-дюймовий екран із сенсорними кнопками увімкнення світла фар, керування дзеркалами та центральним замком. Це своєрідна "фішка" MG One 2023.

Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Невеликий сенсорний екран відповідає за фари, дзеркала і центральний замок
Фото: Тарас Брязгунов
Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023 Fullscreen
У камер кругового огляду якісна картинка
Фото: Тарас Брязгунов

На центральній консолі передбачена ніша з бездротовою зарядкою для смартфонів. Крім того, у кросовера місткий бокс у передньому підлокітнику і не найменший ящик для рукавичок.

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Наскільки просторий новий MG One

Кермо MG One 2023 регулюється тільки за висотою, але зате водійське крісло у версії LUX отримало електропривод. Передні сидіння виконані в спортивному стилі: вони пружні і мають хорошу бічну підтримку. А ось підігріву не вистачає в наших умовах, хоча пізніше він все ж з'явиться.

Посадка за кермом не надто висока, за мірками кросоверів. Огляд вперед і на всі боки хороший, а заднє скло невелике. Але зате у MG One великі дзеркала і камери по колу з якісною картинкою на рівні дорожчих моделей.

Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Водійське крісло отримало електропривод
Фото: Тарас Брязгунов
Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023 Fullscreen
На другому ряду дуже щедрий простір для ніг
Фото: Тарас Брязгунов

Заглянемо на другий ряд — тут дуже навіть просторо. Місце для ніг у кросовері дуже щедре, за мірками С-класу, та й над головою достатній запас для пасажирів зростом 185 см. На додачу, передбачені підлокітник з підстаканниками, вентиляційні дефлектори і один USB-порт.

Об'єм багажника MG One становить 336 л, а зі складеними задніми сидіннями виходить 1120-літровий відсік з рівною підлогою. Вантажна висота невелика, а отвір широкий. Під підлогою багажника захований органайзер для дрібної поклажі, а вже під ним — запаска-докатка.

Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Об'єм багажника MG One — 336 л
Фото: Тарас Брязгунов
Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Зі складеними задніми сидіннями виходить 1120-літровий відсік із рівною підлогою
Фото: Тарас Брязгунов
Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Під підлогою багажника захований органайзер
Фото: Тарас Брязгунов
Запаска-докатка MG One Fullscreen
Запаска-докатка MG One
Фото: Тарас Брязгунов
Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023
Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023
Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023
Запаска-докатка MG One

Комплектація MG One

Кросовер MG One в Україні доступний тільки в багатих комплектаціях. Початковий варіант COM отримав безключовий доступ, 18-дюймові диски, кондиціонер, круїз-контроль, парктронік, камеру, датчик світла.

Версія LUX (як у нас на тесті) отримала панорамний дах, двозонний клімат-контроль, датчик дощу, камери 360-градусного огляду. До того ж, передбачено комплекс систем безпеки MG Pilot — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, контроль розмітки та "сліпих" зон.

Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023 Fullscreen
У підлокітнику розташований місткий бокс
Фото: Тарас Брязгунов
Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Скринька для рукавичок MG One — середніх розмірів
Фото: Тарас Брязгунов
Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023 Fullscreen
У центральній консолі передбачена ніша з USB-портами
Фото: Тарас Брязгунов
У задніх пасажирів є окремі вентиляційні дефлектори та USB-роз'єми Fullscreen
У задніх пасажирів є окремі вентиляційні дефлектори та USB-роз'єми
Фото: Тарас Брязгунов
Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023
Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023
Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023
У задніх пасажирів є окремі вентиляційні дефлектори та USB-роз'єми

Жвавий і тяговитий — двигун MG One

Зазирнемо під капот, який, до речі, має газові амортизатори, як у дорогих авто. Тут встановлено 1,5-літрову бензинову турбочетвірку потужністю 167 к. с. — це єдиний мотор для MG One в Україні.

Двигун доволі жвавий і швидко розкручується, особливо в спортивному режимі, який MG назвали Super Sport. До того ж, у мотора непогана тяга в середньому діапазоні обертів, адже пікові 275 Н∙м крутного моменту доступні з 1500 по 4000 об/хв. Найкраще мотор проявляє себе після 2000 об/хв.

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1,5-літровий 167-сильний турбомотор вирізняється бадьорим характером
Фото: Тарас Брязгунов

Динаміка приємно дивує: кросовер MG One здатний розігнатися до 100 км/год за 8,8 с і розвинути 195 км/год. Варіатор демонструє доволі швидкі реакції і непогано налаштований — дає змогу підтримувати 110-120 км/год за 2000 об/хв, коли двигун практично не чути. У міру зростання обертів четвірка подає голос.

Заявлена витрата палива становить 7,5 л/100 км у змішаному циклі. У нас вийшло близько 10-10,5 л/100 км у місті та 7,6-8 л/100 км на трасі за доволі активної їзди. Звісно, є і більш економічні моделі, але з урахуванням динамічних характеристик це цілком прийнятні показники.

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Підвіска кросовера налаштована на комфорт
Фото: Тарас Брязгунов

Комфорт — у пріоритеті

На бездоріжжі ми не тестували новий MG One, адже привід у кросовера — виключно передній. Модель створена для міста і на першому місці в неї — комфорт. Підвіска кросовера легко і плавно поглинає навіть доволі глибокі вибоїни, тож навіть із 19-дюймовими дисками їзда м'яка.

Слід зазначити, що ззаду в авто незалежна багатоважільна підвіска, а не балка. Це не тільки сприяє комфорту їзди, а й покращує керованість. MG One слухняний, легко маневрує і не демонструє недостатню обертальність. При цьому авто не назвеш хитким — крени кузова відносно невеликі за таких налаштувань підвіски.

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У MG One напрочуд хороша шумоізоляція
Фото: Тарас Брязгунов

Кермо MG One легке, що особливо зручно на парковці. У міру зростання швидкості або в режимі Super Sport воно наповнюється вагою, але занадто гострим не стає. Також слід відзначити хорошу шумоізоляцію — на трасі при 120-130 км/год у салоні тихо.

Ціна MG One в Україні

Кросовер MG One вельми доступний, за мірками свого класу — коштує від 934 848 гривень за початковий варіант COM. Топова версія LUX з розширеною комплектацією не набагато дорожча — 1 010 759 гривень.

Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Діодні фари доповнені оригінальними ходовими вогнями
Фото: Тарас Брязгунов
Новий MG One, MG One, кросовер MG, MG One 2023 Fullscreen
Розширені "плечі" підкреслені стрілоподібними ліхтарями
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новий MG One — це багато автомобіля за невеликі гроші. Кросовер комфортабельний, просторий усередині, багато оснащений і отримав набір сучасних технологій, властивих дорожчим машинам. Для британського бренду це крок уперед. Автомобілю не вистачає тільки дрібних деталей на кшталт підігріву сидінь.

Плюси MG One:

  • просторий салон;
  • багате оснащення;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси MG One:

  • невеликий багажник;
  • відсутній (поки що) підігрів сидінь.

Технічні характеристики MG One:

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом
Кількість і розташування циліндрів R4
Об'єм двигуна 1490
Потужність двигуна, к. с./об/хв 167/5500
Обертальний момент, Нм/об/хв 275/1500 - 4000
Коробка передач варіатор
Привід передній
Споживання пального 7,5 л/100 км
Макс. швидкість, км/год 195
Розгін 0–100 км/год, с 8,8
Об'єм паливного баку, л 55
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