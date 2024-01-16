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Мініатюрний спорткар Mazda перетворили на оригінальну копію культового Ferrari (фото)

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Фото: Liberty Walk | Mazda Autozam AZ-1 стала схожа на Ferrari F40

Рідкісну Mazda Autozam AZ-1 переробили на клон Ferrari F40. Мініатюрному купе замінили частину кузовних панелей, встановили обвіс і величезне антикрило.

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Знаменитий суперкар Ferrari F40 отримав оригінальну зменшену копію. Її створили до автошоу в Токіо на базі мініатюрної 3,3-метрової Mazda Autozam AZ-1. Про це повідомляється на сайті японського ательє Liberty Walk.

Саме ця компанія виконала тюнінг Mazda Autozam AZ-1. Якщо точніше, то зразком для наслідування послужила лімітована версія Ferrari F40 LM.

Mazda Autozam az-1, копія Ferrari, Ferrari F40, Mazda Autozam Fullscreen
Двері Mazda піднімаються вгору
Фото: Liberty Walk

У купе Mazda Autozam AZ-1 замінили частину кузовних панелей, щоб зробити його схожим на Ferrari F40. Крім того, в авто з'явилися нові фари і аеродинамічний обвіс, а ззаду встановлено антикрило і дифузор.

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Також копія Ferrari отримала ковані диски діаметром 16 дюймів спереду і 17-дюймів ззаду з шинами Toyo. У салоні з'явилися ковшоподібні сидіння. Чого немає в F40, так це дверей, що піднімаються вгору.

Втім, якщо суперкар Ferrari оснащений 760-сильним турбованим V8, то в його клона мотор набагато скромніший. 657-кубовий трициліндровий двигун розвиває 63 к. с.

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Ззаду встановлено величезне антикрило
Фото: Liberty Walk

Копія Ferrari виявилася недешевою. Тюнінг-кіт для Mazda Autozam AZ-1 оцінили в 22 600 доларів, ще в 14 300 доларів обійдуться шини і диски.

До слова, на автосалоні в Токіо Liberty Walk продемонстрували ще й яскравий тюнінг Lamborghini Countach.

Також Фокус розповідав про тюнінг Suzuki Jimny і Nissan NV200 у стилі 70-х років.