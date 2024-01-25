Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Тест-драйв MG ZS EV: найдоступніший електромобіль в Україні

MG ZS EV 2024, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG
Фото: Тарас Брязгунов | MG ZS EV — компактний електричний кросовер

Кросовер MG ZS EV — новий електромобіль за ціною вживаної Tesla. Фокус визначив сильні та слабкі сторони бюджетної моделі.

Related video

Продажі електромобілів в Україні б'ють рекорди — за 2023 рік вони зросли у 2,8 разів. І якщо раніше переважна більшість електрокарів продавалися уживаними, то тепер істотно збільшилася частка нових авто. Воно й не дивно, адже в електромобілів з пробігом є альтернатива. На ринку запропоновані недорогі нові моделі — такі, як кросовер MG ZS EV, який є найдоступнішим новим електрокаром, офіційно представленим в Україні.

MG ZS EV, MG ZS EV 2024, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
В оновленого MG ZS EV немає радіаторної решітки
Фото: Тарас Брязгунов

Стриманий і лаконічний — дизайн MG ZS EV

Новий MG ZS EV — електромобіль, виконаний у популярному зараз форматі компактного міського кросовера. Він належить до В-класу, хоча доволі великий, за мірками цього сегмента.

кросовер MG ZS EV, MG ZS EV 2024, новий MG ZS, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
За мірками свого класу авто доволі велике
Фото: Тарас Брязгунов

Розміри MG ZS EV 2024:

  • довжина — 4 323 мм;
  • ширина — 1 809 мм;
  • висота — 1 649 мм;
  • колісна база — 2 581 мм;
  • кліренс — 161 мм.

В електрокара стриманий дизайн зі злегка профільованими боковинами і розширеними колісними арками. Оновлена модель впізнається за відсутністю радіаторної решітки: замість неї — пластикова вставка з гніздом для зарядки (там встановлено роз'єм CCS Combo 2).

MG ZS EV 2024, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
Розширені задні крила підкреслені ліхтарями
Фото: Тарас Брязгунов

Стрілоподібні фари світлодіодні вже в базовій версії, стандартними для всіх MG ZS EV 2024 є і 17-дюймові литі диски з оптимізованою аеродинамікою. Заднє скло прикрите спойлером, а розширені "плечі" задніх крил підкреслені довгастими ліхтарями.

Просто, але зі смаком — салон MG ZS EV

Зазирнемо всередину. В оздобленні салону в топовій версії Lux використана екошкіра з контрастними червоними швами. Місцями її рельєфна фактура імітує карбон, а на кермі шкіра перфорована. Також присутні сріблясті та чорні глянцеві вставки.

Круглі дефлектори обдування нагадують турбіни. Кермо MG ZS EV скошене знизу і забезпечене напливами в районі хвата рук. Оригінальний вигляд має круглий джойстик вибору режимів їзди.

салон MG ZS EV 2024, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
Центральна панель дещо повернута до водія
Фото: Тарас Брязгунов

Новий MG ZS EV отримав цифрову панель приладів. На дисплей можна вивести різноманітну інформацію — наприклад, графіку роботи силової установки, показання бортового комп'ютера або датчиків тиску в шинах.

Великий 10,1-дюймовий тачскрин трохи повернутий до водія. Нова мультимедійна система MG ZS EV працює швидко, а її меню просте і зрозуміле. Передбачені й Android Auto з Apple CarPlay.

Фізичні перемикачі керування аудіо та кліматом на центральній панелі залишилися, що, звісно, радує. Тим паче, що вони великі та зручні в користуванні на дотик. А ось кнопок підігріву сидінь немає і його доводиться вмикати через меню мультимедіа.

прилади MG ZS EV, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
Під час оновлення кросовер отримав цифровий щиток приладів
Фото: Тарас Брязгунов

Нижче розташована ніша з бездротовою зарядкою для смартфона, а також роз'ємами USB-A і USB-C. Ящик для рукавичок у MG ZS EV невеликий, а ось відсік у підлокітнику доволі глибокий, хоч і трохи завузький.

Важливо
На стилі. Тест-драйв нового електрокросовера MG Marvel R
На стилі. Тест-драйв нового електрокросовера MG Marvel R

Наскільки просторий новий MG ZS EV

Рульова колонка MG ZS EV регулюється тільки за висотою, але зате у водійського крісла в топовій версії є електропривод, тож зручну позицію за кермом знаходжу без зусиль. Передні сидіння м'які та зручні, але хотілося б трохи більше підтримки спини.

Посадка не дуже висока, за мірками кросоверів. Огляд уперед і на всі боки хороший, а от назад — дещо обмежений. Утім, у всіх MG ZS EV 2024 є камера.

Передні сидіння MG ZS EV, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
Водійське крісло в топовій версії оснащене електроприводом
Фото: Тарас Брязгунов
Задні сидіння MG ZS EV, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
На другому ряду доволі щедрий простір для ніг
Фото: Тарас Брязгунов

Перемістимося на другий ряд. Він напрочуд просторий для авто таких розмірів. У кросовері доволі щедрий простір для ніг і непоганий запас над головою. Щоправда, салон MG ZS EV не надто широкий, тож ззаду все ж комфортніше двом. Для пасажирів передбачені окремі вентиляційні дефлектори, два USB-роз'єми та підлокітник із підстаканниками.

Тепер зазирнемо в багажник, ручка якого захована в логотипі MG. Він у кросовера також немаленький — 448 л у звичайному стані і 1 375 л — якщо скласти задні сидіння. Підлога виконана дворівневою, а під нею — відсіки для дрібної поклажі. А ось запасного колеса немає.

багажник MG ZS EV, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
Об'єм багажника MG ZS EV — 448 л
багажник MG ZS, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
Зі складеними задніми сидіннями виходить 1375-літровий відсік
MG ZS EV 2024, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
Запасного колеса у кросовера немає
багажник MG ZS EV, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG
багажник MG ZS, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG
MG ZS EV 2024, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG

Комплектація MG ZS EV 2024

Електромобіль MG ZS EV непогано оснащений вже в базовій версії — безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, датчик світла, підігрів сидінь, камера.

Варіант LUX додає камери кругового огляду, панорамний дах, датчик дощу. У всіх MG ZS EV 2024 6 подушок безпеки, а також є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі, моніторингу "сліпих" зон і розпізнавання дорожніх знаків.

MG ZS EV 2024, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
У передньому підлокітнику ховається глибокий бокс
MG ZS EV 2024, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
Скринька для рукавичок у MG ZS EV невелика
MG ZS EV 2024, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
У задніх пасажирів є дефлектори обдування і USB-порти
Підлокітник заднього ряду ховає підстаканники Fullscreen
Підлокітник заднього ряду ховає підстаканники
MG ZS EV 2024, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG
MG ZS EV 2024, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG
MG ZS EV 2024, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, кросовер MG, електромобіль MG
Підлокітник заднього ряду ховає підстаканники

Динаміка і запас ходу MG ZS EV

Новий MG ZS EV в Україні доступний у двох варіантах: стандартному 177-сильному з батареєю ємністю 51 кВт∙год та версії Long Range — менш потужний (156 к. с.), але з великою батареєю на 72 кВт∙год. Саме останній варіант було надано на тест.

Кросоверу в принципі вистачає потужності, та й тяги цілком достатньо, адже пристойний крутильний момент у 280 Н∙м доступний з перших обертів мотора. Новий MG ZS EV не назвеш спортивним, але він доволі жвавий у місті, адже розганяється до 50 км/год лише за 3,6 с. Спринт до сотні займає 8,6 с, однак після 100 км/год динаміка помітно погіршується. Максимальна швидкість обмежена на позначці в 140 км/год.

мотор MG ZS EV, MG ZS EV 2024, MG ZS EV, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
Електрокросовер оснащений 156-сильним мотором
Фото: Тарас Брязгунов
CCS Combo 2, MG ZS EV 2024, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
Зарядний роз'єм CCS Combo 2
Фото: Тарас Брязгунов

За даними виробника, електромобіль MG ZS EV з великою батареєю здатний проїхати 440 км без підзарядки. У реальних умовах при міській експлуатації в холодну погоду за 88% заряду батареї залишається 355 км, тобто запас ходу становить близько 400 км.

Силова установка має три режими роботи — Eco, Normal і Sport. Різниця між ними доволі відчутна. У Sport кросовер бадьоріший, але запас ходу знижується на 15 км порівняно з Normal. В Eco, навпаки, авто стає спокійнішим, але додається 5-6 км.

Увімкнений обігрівач "краде" 15 км. На трасі, звісно, енергоспоживання збільшується з 18-20 до 26-27 кВт∙год, тобто реально можна проїхати приблизно 270-275 км.

новий MG ZS, MG ZS EV 2024, MG ZS EV, MG ZS EV, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
Запас ходу електрокара сягає 440 км
Фото: Тарас Брязгунов

Від домашньої електромережі електромобіль заряджається щонайменше за 10,5 годин. Підтримується і швидка зарядка потужністю до 92 кВт: у цьому випадку поповнити заряд на 80% можна приблизно за 40 хвилин. Батарея доповнена підігрівом і охолодженням і за ніч простою на морозі електрокар не втрачав жодного відсотка заряду.

Також слід відзначити корисну функцію двонаправленої зарядки. Електрокар може відігравати роль великого павербанка і живити різні прилади струмом потужністю до 2,2 кВт.

Важливо
Тест-драйв Subaru Crosstrek: нове ім'я, незмінні пріоритети
Тест-драйв Subaru Crosstrek: нове ім'я, незмінні пріоритети

Ставка на комфорт

Кросовер MG ZS EV налаштований на комфортну їзду — його м'яка підвіска легко поглинає більшість дорожніх нерівностей. Разом з тим, у поворотах він не надто крениться, адже розташована в днищі батарея знижує центр ваги авто.

Кермо електрокара легке — його можна обертати двома пальцями. Інформативності при цьому у нього небагато. У режимі Sport воно трохи наповнюється вагою, проте зворотного зв'язку, як і раніше, не вистачає.

Електромобіль MG ZS EV, MG ZS EV 2024, MG ZS EV, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
Ходова MG ZS EV налаштована на комфорт
Фото: Тарас Брязгунов

Також варто зазначити непогану шумоізоляцію салону. Звісно ж, електромотор фактично не чути. Під час їзди трасою всередині тихо і тільки після 110 км/год проявляється шум шин.

Звичайно, гальма електрокара доповнені системою рекуперації. Її інтенсивність можна регулювати. З трьох режимів найбільше припав до душі другий, адже в цьому випадку і уповільнення не різке, і батарея заряджається достатньо.

Ціна MG ZS EV в Україні

Невисока вартість — мабуть, основний козир MG ZS EV. Він коштує від 983 354 гривень, а варіант Long Range у комплектації Lux обійдеться в 1 212 254 гривні. Тобто, це електрокросовер за ціною бензинової моделі на кшталт Skoda Octavia або Nissan Qashqai.

фари MG ZS EV, MG ZS EV 2024, MG ZS EV, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
У всіх MG ZS EV світлодіодна оптика
Фото: Тарас Брязгунов
диски MG ZS EV, MG ZS EV 2024, MG ZS EV, MG ZS EV, новий MG ZS, кросовер MG, електромобіль MG Fullscreen
Електрокар отримав аеродинамічно оптимізовані диски
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Новий MG ZS EV — альтернатива старим електрокарам. Кросовер не вразить ураганною динамікою або відточеною керованістю, але в нього багате оснащення і просторий салон, а версія Long Range має непоганий запас ходу.

Плюси MG ZS EV:

  • невисока ціна;
  • багате оснащення;
  • просторі салон і багажник.

Мінуси MG ZS EV:

  • мало відсіків для дрібної поклажі в салоні;
  • невисокий кліренс.

Технічні характеристики MG ZS EV:

Тип двигуна електричний
Потужність двигуна, к. с. 156
Обертальний момент, Нм 280
Коробка передач 1-ступінчастий редуктор
Привід передній
Запас ходу, км 440
Макс. швидкість, км/год 140
Розгін 0–100 км/год, с 8,6
Ємність батареї, кВт∙год 72
Важливо
Акцент на технології: тест-драйв нового кросовера MG One
Акцент на технології: тест-драйв нового кросовера MG One