30 новинок за 3 роки: Nissan готує кардинальне оновлення модельного ряду (відео)

Nissan готує 16 нових електрифікованих моделей та 14 — із двигунами внутрішнього згоряння. Серед них будуть нові Nissan Leaf, Patrol, Micra та Navara.

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Nissan планує оновити фактично всю свою лінійку. До 2027 року дебютують три десятки нових моделей. Про це було заявлено під час презентації нової стратегії, повідомляє офіційний сайт Nissan.

Новий Nissan Patrol Фото: Nissan

Нові моделі повинні дозволити збільшити об’єми продаж Nissan на мільйон авто на рік. Заявлено, що 16 з них будуть електрифікованими, а 14 – матимуть двигуни внутрішнього згоряння.

Електричний купе-кросовер Nissan Фото: Nissan

Завдяки уніфікації електричних моделей їх собівартість планують знизити на 30%. Також було заявлено про акцент на моделі для регіональних ринків: зокрема, презентують 6 Nissan для Європи, 7 – для Північної Америки та 8 – для Китаю.

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Крім того, в Nissan планують розвивати систему напівавтономного руху ProPilot. А ще анонсовані нові моделі з гібридними установками e-Power.

Нові Nissan та Infiniti показали у короткому відео і частина моделей розпізнається. Зокрема, там присутні вже представлені нещодавно Nissan Kicks і Infiniti QX80, майбутні Nissan Patrol та Navara, а також електромобілі Nissan Leaf і Micra. Крім того, можна побачити електричні купе-кросовер Nissan і седан Infiniti.

Раніше стало відомо, що Nissan невдовзі припинить випуск культової моделі GT-R.

Також Фокус розповідав про рідкісний розкішний седан Nissan 90-х у Києві.