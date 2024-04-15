Без вікон, без дверей: Dongfeng показав екстремальний 1000-сильний позашляховик (фото)

Dongfeng M-Hunter — електричний багі потужністю понад 1000 сил. Двомісний позашляховик створений для важкого бездоріжжя.

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Опубліковано перші фото Dongfeng M-Hunter. Екстремальний позашляховик має вигляд концепткара, проте стане серійним — його випустять лімітованою партією та продаватимуть за ціною понад мільйон юанів ($140 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Dongfeng M-Hunter нагадує багі та є доступнішою альтернативою Brabus 900 Crawler. У нього немає вікон, а замість дверей встановлені металічні решітки. Також з’явився каркас безпеки.

Позашляховик отримає силову установку потужністю понад 1000 сил Фото: Dongfeng

Китайський позашляховик має високий кліренс, великі шини з глибоким протектором і масивні бампери. Оснащення включає лебідку та багажник на даху.

У салоні Dongfeng M-Hunter встановлено два спортивні крісла з інтегрованими підголовниками. Багажник позашляховика займають два запасні колеса.

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В основі авто лежить платформа нового Dongfeng M-Hero, у нього ж запозичать і силові установки. Електромобіль отримає чотири мотори, які сумарно розвивають 1088 к.с. і 1400 Н∙м.

Також може зявитися гібрид Dongfeng M-Hero. Його оснастять 816-сильною установкою з 1,5-літровим бензиновим мотор-генератором, який виробляє електроенергію. Більше деталей нової моделі оприлюднять під час презентації на автошоу в Пекіні.

Раніше Dongfeng презентував доступний електрокар за $18 000 із запасом ходу 550 км.

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