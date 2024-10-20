Старий непримітний Nissan Patrol переміг Tesla Cybertruck у перегонах по прямій (відео)

Електромобіль Tesla Cybertruck та доопрацьований Nissan Patrol порівняли в драгрейсингу. Результат заїзду виявився несподіваним — японський позашляховик переміг.

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Несподіваним результатом закінчилися перегони Tesla Cybertruck та старого Nissan Patrol у Дубаї. Японський позашляховик виявився швидшим у драгрейсінгу на ¼ милі (402 м). Про це повідомляє сайт Autoevolution.

У перегонах взяв участь найпотужніший варіант Tesla Cybertruck – 845-сильний Cyberbeast із трьома електромоторами. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,6 с і проїхати ¼ милі за 11 с.

Nissan Patrol оснащений 2000-сильним турбомотором Фото: скриншот / YouTube

Утім, і Nissan Patrol виявився непростим, адже потужність непримітного позашляховика збільшили до 2000 сил. Примітно, що позашляховик також отримав розкішний шкіряний салон.

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Подібний тюнінг Nissan Patrol досить популярний на Близькому Сході. Зазвичай під капот авто встановлюють доопрацьований 3,8-літровий V6 твін-турбо від спорткара Nissan GT-R.

Для перегонів обрали топовий 845-сильний Tesla Cybertruck Фото: скриншот / YouTube

На старті пікап Tesla Cybertruck вирвався вперед, адже в електрокарів піковий крутний момент доступний одразу. Однак невдовзі Nissan Patrol обігнав Tesla і виграв заїзд, навіть попри те, що одного разу водій увімкнув не ту передачу.

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