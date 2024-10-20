Старий непримітний Nissan Patrol переміг Tesla Cybertruck у перегонах по прямій (відео)
Електромобіль Tesla Cybertruck та доопрацьований Nissan Patrol порівняли в драгрейсингу. Результат заїзду виявився несподіваним — японський позашляховик переміг.
Несподіваним результатом закінчилися перегони Tesla Cybertruck та старого Nissan Patrol у Дубаї. Японський позашляховик виявився швидшим у драгрейсінгу на ¼ милі (402 м). Про це повідомляє сайт Autoevolution.
У перегонах взяв участь найпотужніший варіант Tesla Cybertruck – 845-сильний Cyberbeast із трьома електромоторами. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,6 с і проїхати ¼ милі за 11 с.
Утім, і Nissan Patrol виявився непростим, адже потужність непримітного позашляховика збільшили до 2000 сил. Примітно, що позашляховик також отримав розкішний шкіряний салон.Важливо
Подібний тюнінг Nissan Patrol досить популярний на Близькому Сході. Зазвичай під капот авто встановлюють доопрацьований 3,8-літровий V6 твін-турбо від спорткара Nissan GT-R.
На старті пікап Tesla Cybertruck вирвався вперед, адже в електрокарів піковий крутний момент доступний одразу. Однак невдовзі Nissan Patrol обігнав Tesla і виграв заїзд, навіть попри те, що одного разу водій увімкнув не ту передачу.
До речі, нещодавно Ілона Маска звинуватили у плагіаті через дизайн нових Tesla.
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