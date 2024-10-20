Старый неприметный Nissan Patrol победил Tesla Cybertruck в гонке по прямой (видео)
Электромобиль Tesla Cybertruck и доработанный Nissan Patrol сравнили в драгрейсинге. Результат заезда оказался неожиданным — японский внедорожник победил.
Неожиданным результатом закончились гонки Tesla Cybertruck и старого Nissan Patrol в Дубае. Японский внедорожник оказался быстрее в драгрейсинге на ¼ мили (402 м). Об этом сообщает сайт Autoevolution.
В гонке принял участие самый мощный вариант Tesla Cybertruck — 845-сильный Cyberbeast с тремя электромоторами. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с и проехать ¼ мили за 11 с.
Впрочем, и Nissan Patrol оказался непростым, ведь мощность неприметного внедорожника увеличили до 2000 сил. Примечательно, что внедорожник также получил роскошный кожаный салон.Важно
Подобный тюнинг Nissan Patrol довольно популярен на Ближнем Востоке. Обычно под капот авто устанавливают доработанный 3,8-литровый V6 твин-турбо от спорткара Nissan GT-R.
На старте пикап Tesla Cybertruck вырвался вперед, ведь у электрокаров пиковый крутящий момент доступен сразу. Однако вскоре Nissan Patrol обогнал Tesla и выиграл заезд, даже несмотря на то, что однажды водитель включил не ту передачу.
Кстати, недавно Илона Маска обвинили в плагиате из-за дизайна новых Tesla.
Также Фокус писал, что дебютировал новый Nissan Patrol седьмого поколения.