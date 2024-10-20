Старый неприметный Nissan Patrol победил Tesla Cybertruck в гонке по прямой (видео)

Электромобиль Tesla Cybertruck и доработанный Nissan Patrol сравнили в драгрейсинге. Результат заезда оказался неожиданным — японский внедорожник победил.

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Неожиданным результатом закончились гонки Tesla Cybertruck и старого Nissan Patrol в Дубае. Японский внедорожник оказался быстрее в драгрейсинге на ¼ мили (402 м). Об этом сообщает сайт Autoevolution.

В гонке принял участие самый мощный вариант Tesla Cybertruck — 845-сильный Cyberbeast с тремя электромоторами. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,6 с и проехать ¼ мили за 11 с.

Nissan Patrol оснащен 2000-сильным турбомотором Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, и Nissan Patrol оказался непростым, ведь мощность неприметного внедорожника увеличили до 2000 сил. Примечательно, что внедорожник также получил роскошный кожаный салон.

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Подобный тюнинг Nissan Patrol довольно популярен на Ближнем Востоке. Обычно под капот авто устанавливают доработанный 3,8-литровый V6 твин-турбо от спорткара Nissan GT-R.

Для гонок выбрали топовый 845-сильный Tesla Cybertruck Фото: скриншот / YouTube

На старте пикап Tesla Cybertruck вырвался вперед, ведь у электрокаров пиковый крутящий момент доступен сразу. Однако вскоре Nissan Patrol обогнал Tesla и выиграл заезд, даже несмотря на то, что однажды водитель включил не ту передачу.

Кстати, недавно Илона Маска обвинили в плагиате из-за дизайна новых Tesla.

Также Фокус писал, что дебютировал новый Nissan Patrol седьмого поколения.