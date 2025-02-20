Незвичайні раритети: дві старі вантажівки Ford 1941 року продають за $1,25 мільйона (фото)

Пара Ford Thorco Dual Engine — останні збережені вантажівки цієї моделі. Нестандартні двомоторні авто використовували для буксирування важких бомбардувальників.

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У США виставили на продаж два вантажних Ford Thorco Dual Engine 1941 року. За пару авто, одне з яких є купою іржавого металу, просять 1,25 мільйона доларів. Про це повідомляє сайт The Drive.

Виготовлено лише 46 Ford Thorco Dual Engine Фото: the drive

Тривісні вантажівки Ford є справжніми раритетами та мають незвичний силовий агрегат із двома бензиновими двигунами. Пара 3,9-літрових 100-сильних V8 розташовані поруч у моторному відсіку. Саме такий мотор встановлений і на кабріолеті Ford, який півстоліття простояв у сараї.

Вантажівка оснащена одразу двома двигунами Ford V8 Фото: the drive

Така конструкція обумовлена призначенням вантажних автомобілів. Їх розробили спеціально для буксирування по аеродрому важких бомбардувальників B-24 Liberator. Одного мотора не вистачало, аби справитися із такою задачею.

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Усього виготовили приблизно 100 двомоторних Ford Dual Engine, із них 46 – у такій версії Thorco. Ці дві вантажівки – останні збережені авто цієї моделі і саме цим пояснюється висока їх ціна.

Одна з вантажівок відреставрована Фото: the drive Інше авто потребує відновлення Фото: the drive

Один із Ford Thorco Dual Engine відреставрували до ідеального стану. Стан іншої вантажівки залишає бажати кращого – вона іржава та потребує відновлення (або може бути використана в якості донора запчастин).

Між іншим, нещодавно перший суперкар Ford пішов із молотка за 7 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав, що два Mercedes W124 продають за ціною понад $1,5 мільйона.