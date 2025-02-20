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Незвичайні раритети: дві старі вантажівки Ford 1941 року продають за $1,25 мільйона (фото)

Ford Dual Engine, Ford Thorco Dual Engine, вантажівки Ford
Фото: the drive | Два Ford Thorco Dual Engine оцінили в $1,25 мільйона

Пара Ford Thorco Dual Engine — останні збережені вантажівки цієї моделі. Нестандартні двомоторні авто використовували для буксирування важких бомбардувальників.

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У США виставили на продаж два вантажних Ford Thorco Dual Engine 1941 року. За пару авто, одне з яких є купою іржавого металу, просять 1,25 мільйона доларів. Про це повідомляє сайт The Drive.

Ford Dual Engine 1941, Ford Thorco Dual Engine, вантажівки Ford Fullscreen
Виготовлено лише 46 Ford Thorco Dual Engine
Фото: the drive

Тривісні вантажівки Ford є справжніми раритетами та мають незвичний силовий агрегат із двома бензиновими двигунами. Пара 3,9-літрових 100-сильних V8 розташовані поруч у моторному відсіку. Саме такий мотор встановлений і на кабріолеті Ford, який півстоліття простояв у сараї.

Ford V8, Ford Dual Engine, Ford Thorco Dual Engine, вантажівки Ford Fullscreen
Вантажівка оснащена одразу двома двигунами Ford V8
Фото: the drive

Така конструкція обумовлена призначенням вантажних автомобілів. Їх розробили спеціально для буксирування по аеродрому важких бомбардувальників B-24 Liberator. Одного мотора не вистачало, аби справитися із такою задачею.

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Усього виготовили приблизно 100 двомоторних Ford Dual Engine, із них 46 – у такій версії Thorco. Ці дві вантажівки – останні збережені авто цієї моделі і саме цим пояснюється висока їх ціна.

Ford Thorco Dual Engine, вантажівки Ford Fullscreen
Одна з вантажівок відреставрована
Фото: the drive
вантажівка форд 1941, Ford Dual Engine, Ford Thorco Dual Engine, вантажівки Ford Fullscreen
Інше авто потребує відновлення
Фото: the drive

Один із Ford Thorco Dual Engine відреставрували до ідеального стану. Стан іншої вантажівки залишає бажати кращого – вона іржава та потребує відновлення (або може бути використана в якості донора запчастин).

Між іншим, нещодавно перший суперкар Ford пішов із молотка за 7 мільйонів доларів.

Також Фокус розповідав, що два Mercedes W124 продають за ціною понад $1,5 мільйона.