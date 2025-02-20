Нетипичные раритеты: два старых грузовика Ford 1941 года продают за $1,25 миллиона (фото)

Пара Ford Thorco Dual Engine — последние сохранившиеся грузовики этой модели. Нестандартные двухмоторные авто использовали для буксировки тяжелых бомбардировщиков.

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В США выставили на продажу два грузовых Ford Thorco Dual Engine 1941 года. За пару авто, одно из которых является грудой ржавого металла, просят 1,25 миллиона долларов. Об этом сообщает сайт The Drive.

Изготовлено всего 46 Ford Thorco Dual Engine Фото: the drive

Трехосные грузовики Ford являются настоящими раритетами и имеют необычный силовой агрегат с двумя бензиновыми двигателями. Пара 3,9-литровых 100-сильных V8 расположены рядом в моторном отсеке. Именно такой мотор установлен и на кабриолете Ford, который полвека простоял в сарае.

Грузовик оснащен сразу двумя двигателями Ford V8 Фото: the drive

Такая конструкция обусловлена назначением грузовых автомобилей. Их разработали специально для буксировки по аэродрому тяжелых бомбардировщиков B-24 Liberator. Одного мотора не хватало, чтобы справиться с такой задачей.

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Всего изготовили примерно 100 двухмоторных Ford Dual Engine, из них 46 — в такой версии Thorco. Эти два грузовика — последние сохранившиеся авто этой модели и именно этим объясняется высокая их цена.

Один из грузовиков отреставрирован Фото: the drive Другое авто нуждается в восстановлении Фото: the drive

Один из Ford Thorco Dual Engine отреставрировали до идеального состояния. Состояние другого грузовика оставляет желать лучшего — он ржавый и нуждается в восстановлении (или может быть использован в качестве донора запчастей).

Между прочим, недавно первый суперкар Ford ушел с молотка за 7 миллионов долларов.

Также Фокус рассказывал, что два Mercedes W124 продают по цене более $1,5 миллиона.