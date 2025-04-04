Хилиться у віражах: у Нідерландах створили незвичний гібрид електрокара і мотоцикла (фото)
Нідерландський стартап YKS1 презентував свою першу модель One. Вона поєднує в собі риси електромобіля та мотоцикла.
Про незвичний транспортний засіб розповіли на сайті Motor.es.
YKS1 One позиціонують, як наступника нідерландського трицикла Carver One, який випускали у 2000-х та навіть тестували в шоу Top Gear. Це компактний одномісний транспортний засіб.
Електрокар YKS1 One – невеликий електрокар із довгим капотом, малими кутами нахилу стійок даху та діодною оптикою. Як і автомобілі, він має чотири колеса, проте в поворотах здатен нахилятися (на кут до 20°) подібно до мотоциклів.
Добилися цього за рахунок спеціальної підвіски із електронним керуванням. YKS1 One сам обирає оптимальний кут, на який нахилятися, залежно від швидкості та крутизни повороту.
У салоні YKS1 One встановили великий трисекційний дисплей, ще один екран помістили на кермо-штурвал. Маса електрокара становить усього 600 кг.
Розробники зазначили, що новий електромобіль YKS1 One здатен розвинути 130 км/год, а його запас ходу складе приблизно 350 км. Наразі стартап шукає фінансування для запуску електрокара у виробництво.
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