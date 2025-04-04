Хилиться у віражах: у Нідерландах створили незвичний гібрид електрокара і мотоцикла (фото)

Нідерландський стартап YKS1 презентував свою першу модель One. Вона поєднує в собі риси електромобіля та мотоцикла.

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YKS1 One позиціонують, як наступника нідерландського трицикла Carver One, який випускали у 2000-х та навіть тестували в шоу Top Gear. Це компактний одномісний транспортний засіб.

Електрокар YKS1 One – невеликий електрокар із довгим капотом, малими кутами нахилу стійок даху та діодною оптикою. Як і автомобілі, він має чотири колеса, проте в поворотах здатен нахилятися (на кут до 20°) подібно до мотоциклів.

Запас ходу електрокара становить 350 км

Добилися цього за рахунок спеціальної підвіски із електронним керуванням. YKS1 One сам обирає оптимальний кут, на який нахилятися, залежно від швидкості та крутизни повороту.

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У салоні YKS1 One встановили великий трисекційний дисплей, ще один екран помістили на кермо-штурвал. Маса електрокара становить усього 600 кг.

На кермі встановили екран

Розробники зазначили, що новий електромобіль YKS1 One здатен розвинути 130 км/год, а його запас ходу складе приблизно 350 км. Наразі стартап шукає фінансування для запуску електрокара у виробництво.

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