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Авто

Хилиться у віражах: у Нідерландах створили незвичний гібрид електрокара і мотоцикла (фото)

YKS1 One, електромобілі, електрокари
YKS1 One може нахилятися на кут до 20° в поворотах

Нідерландський стартап YKS1 презентував свою першу модель One. Вона поєднує в собі риси електромобіля та мотоцикла.

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Про незвичний транспортний засіб розповіли на сайті Motor.es.

Carver One Fullscreen
Carver One випускали серійно
Фото: Auto Motor und Sport

YKS1 One позиціонують, як наступника нідерландського трицикла Carver One, який випускали у 2000-х та навіть тестували в шоу Top Gear. Це компактний одномісний транспортний засіб.

Електрокар YKS1 One – невеликий електрокар із довгим капотом, малими кутами нахилу стійок даху та діодною оптикою. Як і автомобілі, він має чотири колеса, проте в поворотах здатен нахилятися (на кут до 20°) подібно до мотоциклів.

компактний електрокар, YKS1 One, електромобілі, електрокари Fullscreen
Запас ходу електрокара становить 350 км

Добилися цього за рахунок спеціальної підвіски із електронним керуванням. YKS1 One сам обирає оптимальний кут, на який нахилятися, залежно від швидкості та крутизни повороту.

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У салоні YKS1 One встановили великий трисекційний дисплей, ще один екран помістили на кермо-штурвал. Маса електрокара становить усього 600 кг.

салон YKS1 One, електромобілі, електрокари Fullscreen
На кермі встановили екран

Розробники зазначили, що новий електромобіль YKS1 One здатен розвинути 130 км/год, а його запас ходу складе приблизно 350 км. Наразі стартап шукає фінансування для запуску електрокара у виробництво.

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