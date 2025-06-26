Повернення легенди: Mazda відродить знаменитий роторний спорткар (фото)

Купе Mazda RX-7 невдовзі повернеться на ринок. Відроджену модель оснастять фірмовим роторно-поршневим двигуном Ванкеля.

Related video

Нова Mazda RX-7 може з’явитися вже в 2026 році. Про це повідомив технічний директор Mazda Рюїчі Умешіта в коментарі американському виданню Motor Trend.

За його словами, відроджений спорткар стане серійною версією концепту Mazda Iconic SP 2023 року — це авто чудово підходить на роль наступника RX-7. Невелике 4,1-метрове купе вирізняється елегантним обтічним дизайном із довгим капотом та тоненькими фарами.

Нова Mazda RX-7 збереже роторно-поршневий двигун Фото: Mazda

Спорткар Mazda RX-7 оснастять гібридною установкою із електромотором та бензиновим роторно-поршневим двигуном Ванкеля, який виконуватиме роль генератора. Схожа схема використана в Mazda MX-30 R-EV, проте в новій RX-7 гібридна установка буде значно потужнішою – приблизно 370 сил.

Важливо

Новий кросовер Mazda CX-5 2026 розсекретили до прем'єри (фото)

Гібрид Mazda RX-7 не лише буде швидшим за модель попереднього покоління, але й стане економічнішим. Не виключено, що роторно-поршневий двигун зможе обертати колеса авто.

Нова Mazda RX-7 стане потужнішою альтернативою спорткару MX-5, який схожий за розмірами, але залишиться чисто бензиновим у новому поколінні, а тому буде дешевшим.

Mazda RX-7 випускали з 1978 по 2002 рік Фото: Topcars UA

Нагадаємо, що Mazda RX-7 випускали з 1978 по 2002 рік. Усього побачили світ три покоління моделі з роторно-поршневим двигуном.

Між іншим, нещодавно розкрили подробиці найдешевшого кросовера Mazda, який замінить модель CX-3.

Також Фокус розповідав, що в Україну привезли знаменитий спорткар Toyota 90-х у новому стані.