Возвращение легенды: Mazda возродит знаменитый роторный спорткар (фото)

Купе Mazda RX-7 вскоре вернется на рынок. Возрожденную модель оснастят фирменным роторно-поршневым двигателем Ванкеля.

Related video

Новая Mazda RX-7 может появиться уже в 2026 году. Об этом сообщил технический директор Mazda Рюичи Умешита в комментарии американскому изданию Motor Trend.

По его словам, возрожденный спорткар станет серийной версией концепта Mazda Iconic SP 2023 года — это авто отлично подходит на роль преемника RX-7. Небольшое 4,1-метровое купе отличается элегантным обтекаемым дизайном с длинным капотом и тоненькими фарами.

Новая Mazda RX-7 сохранит роторно-поршневой двигатель Фото: Mazda

Спорткар Mazda RX-7 оснастят гибридной установкой с электромотором и бензиновым роторно-поршневым двигателем Ванкеля, который будет выполнять роль генератора. Похожая схема использована в Mazda MX-30 R-EV, однако в новой RX-7 гибридная установка будет значительно мощнее — примерно 370 сил.

Важно

Новый кроссовер Mazda CX-5 2026 рассекретили до премьеры (фото)

Гибрид Mazda RX-7 не только будет быстрее модели предыдущего поколения, но и станет более экономичным. Не исключено, что роторно-поршневой двигатель сможет вращать колеса авто.

Новая Mazda RX-7 станет более мощной альтернативой спорткару MX-5, который похож по размерам, но останется чисто бензиновым в новом поколении, а потому будет дешевле.

Mazda RX-7 выпускали с 1978 по 2002 год Фото: Topcars UA

Напомним, что Mazda RX-7 выпускалась с 1978 по 2002 год. Всего увидели свет три поколения модели с роторно-поршневым двигателем.

Между прочим, недавно раскрыли подробности самого дешевого кроссовера Mazda, который заменит модель CX-3.

Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли знаменитый спорткар Toyota 90-х в новом состоянии.