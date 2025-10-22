Найшвидший у світі суперкар від BYD відзначився новим рекордом (відео)

Новий BYD Yangwang U9 Xtreme продовжує бити світові рекорди. На цей раз суперкар став найшвидшим електромобілем на Нюрбургрингу.

Суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme пройшов 20,8-кілометрове коло знаменитого автодрома за 6 хвилин 59,157 секунди. Досягнення бло зафіксовано персоналом треку та представниками організації TÜV, яка відповідає за техогляд у Німеччині. Відео рекордного заїзду опублікували на офіційному Youtube-каналі Нюрбургринга.

Електромобіль BYD Yangwang U9 Xtreme приблизно на 5 секунд покращив досягнення, встановлене іншою китайською моделлю Xiaomi SU7 Ultra. Також позаду залишилися потужні електрокари Rimac Nevera (7:05.29) та Porsche Taycan Turbo GT (7:07.55). А от до абсолютного рекорду, встановленого суперкаром Mercedes-AMG One (6:29.09) BYD не дотягнув.

Відео дня

Важливо

Ferrari відродила свій найзнаменитіший суперкар у новому форматі (фото)

Утім, варто відзначити, що новий BYD Yangwang U9 Xtreme значно потужніший за всіх конкурентів, адже оснащений чотиримоторною установкою на 3000 сил.

Китайський суперкар Фото: BYD Auto

Суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme здатен розігнатися до 100 км/год за 2,36 с і подолати ¼ милі (402 м) з місця за 9,78 с. Нещодавно він розвинув 496 км/год, тобто це найшвидше авто у світі. Із батареєю на 80 кВт∙год запас ходу становить 450 км.

Усього випустять лише 30 таких суперкарів. Ціна BYD Yangwang U9 Xtreme становить 250 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав про найшвидший у світі сарай на колесах, який може потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Також ми писали про таємничий суперкар Bugatti Veyron у Житомирі.