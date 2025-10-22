Самый быстрый в мире суперкар от BYD отметился новым рекордом (видео)

Новый BYD Yangwang U9 Xtreme продолжает бить мировые рекорды. На этот раз суперкар стал самым быстрым электромобилем на Нюрбургринге.

Суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme прошел 20,8-километровый круг знаменитого автодрома за 6 минут 59,157 секунды. Достижение бло зафиксировано персоналом трека и представителями организации TÜV, которая отвечает за техосмотр в Германии. Видео рекордного заезда опубликовали на официальном Youtube-канале Нюрбургринга.

Электромобиль BYD Yangwang U9 Xtreme примерно на 5 секунд улучшил достижение, установленное другой китайской моделью Xiaomi SU7 Ultra. Также позади остались мощные электрокары Rimac Nevera (7:05.29) и Porsche Taycan Turbo GT (7:07.55). А вот до абсолютного рекорда, установленного суперкаром Mercedes-AMG One (6:29.09) BYD не дотянул.

Впрочем, стоит отметить, что новый BYD Yangwang U9 Xtreme значительно мощнее всех конкурентов, ведь оснащен четырехмоторной установкой на 3000 сил.

Китайский суперкар Фото: BYD Auto

Суперкар BYD Yangwang U9 Xtreme способен разогнаться до 100 км/ч за 2,36 с и преодолеть ¼ мили (402 м) с места за 9,78 с. Недавно он развил 496 км/ч, то есть это самое быстрое авто в мире. С батареей на 80 кВт∙ч запас хода составляет 450 км.

Всего выпустят всего 30 таких суперкаров. Цена BYD Yangwang U9 Xtreme составляет 250 000 долларов.

