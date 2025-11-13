Підтримайте нас RU
Great Wall випустили оригінальний електрокросовер за $15 500 із запасом ходу 580 км (фото)

новий Ora 5
Ora 5 — 4,5-метровий бюджетний електрокросовер | Фото: Great Wall

Новий електромобіль Ora 5 виходить на ринок. Перший кросовер бренду вирізняється незвичним дизайном, а його запас ходу сягає 580 км.

Новий Ora 5 від Great Wall із 12 листопада почали продавати в Китаї за ціною від 109 800 до 142 800 юанів ($15 500 – 20 000), а пізніше почнуть експортувати на інші ринки. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Ora 5
Ціна Ora 5 стартує з $15 500
Фото: Great Wall

Китайський електромобіль Ora 5 – компактний кросовер С-класу із дизайном у дусі хетчбека Ora 03, який представлений Україні. У нього плавні форми кузова та великі круглі фари.

Важливо
Габарити Ora 5 2025:

  • довжина – 4471 мм;
  • ширина – 1833 мм;
  • висота – 1641 мм;
  • колісна база – 2720 мм.
Салон Ora 5
На передній панелі встановили два екрани
Фото: Great Wall

У салоні Ora 5 встановили двоспицеве кермо, цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. Комплектація включає панорамний дах та бездротову зарядку для смартфона, а в топових версіях встановлено систему напівавтономного руху.

новий Ora 5
Запас ходу Ora 5 сягає 580 км
Фото: Great Wall

Електрокросовер Ora 5 оснащений 204-сильним мотором на передній вісі. На вибір пропонують літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї ємністю 45,3 та 58,3 кВт∙год: запас ходу становить 480 і 580 км, відповідно.

До речі, нещодавно Great Wall представили новий сімейний кросовер Haval H6 L за $13 800.

Також Фокус розповідав про недорогий електрокросовер Volkswagen із запасом ходу 700 км.