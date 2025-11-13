Great Wall випустили оригінальний електрокросовер за $15 500 із запасом ходу 580 км (фото)
Новий електромобіль Ora 5 виходить на ринок. Перший кросовер бренду вирізняється незвичним дизайном, а його запас ходу сягає 580 км.
Новий Ora 5 від Great Wall із 12 листопада почали продавати в Китаї за ціною від 109 800 до 142 800 юанів ($15 500 – 20 000), а пізніше почнуть експортувати на інші ринки. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Китайський електромобіль Ora 5 – компактний кросовер С-класу із дизайном у дусі хетчбека Ora 03, який представлений Україні. У нього плавні форми кузова та великі круглі фари.Важливо
Габарити Ora 5 2025:
- довжина – 4471 мм;
- ширина – 1833 мм;
- висота – 1641 мм;
- колісна база – 2720 мм.
У салоні Ora 5 встановили двоспицеве кермо, цифровий щиток приладів та 15,6-дюймовий тачскрін. Комплектація включає панорамний дах та бездротову зарядку для смартфона, а в топових версіях встановлено систему напівавтономного руху.
Електрокросовер Ora 5 оснащений 204-сильним мотором на передній вісі. На вибір пропонують літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї ємністю 45,3 та 58,3 кВт∙год: запас ходу становить 480 і 580 км, відповідно.
До речі, нещодавно Great Wall представили новий сімейний кросовер Haval H6 L за $13 800.
Також Фокус розповідав про недорогий електрокросовер Volkswagen із запасом ходу 700 км.