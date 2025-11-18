Найнадійніше авто усіх часів простояло майже пів сторіччя в сараї (відео)

У Великій Британії виявили занедбаний спортивний універсал Volvo P1800 ES 1972 року. Рідкісне і незвичне авто не експлуатувалося майже пів сторіччя.

Цей Volvo P1800 ES не виїжджав на дороги з грудня 1978 року — про це свідчить талон техогляду. Про раритетне авто розповіли у відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.

Власником цього авто був відставний військовий моряк, який цього річ пішов із життя у віці 90 років. Він вирішив купити Volvo P1800 ES із пробігом у середині 70-х, проте дуже мало експлуатував авто і поставив його в дерев’яний сарай у дворі свого будинку.

Авто частково розібране, але добре збереглося Фото: скриншот / YouTube

Британець скрупульозно підійшов до консервації авто. Він зняв бампери, хромовані деталі та бензобак, а також закрив усі щілини в сараї, аби усередину не потрапляла волога.

Саме тому універсал Volvo P1800 ES добре зберігся. Він покритий брудом та пилом, проте його кузов і салон у непоганому стані. Двигун також добре виглядає, проте завести його не вдалося через відсутність стартера.

Салон Volvo P1800 ES у непоганому стані Фото: скриншот / YouTube

Тепер спортивний Volvo відновлять. Рідкісна модель з елегантним дизайном цінується колекціонерами. А ще це найнадійніше авто усіх часів та народів, адже саме Volvo P1800 потрапив до Книги рекордів Гіннеса із найбільшим в історії пробігом — 5,15 млн км.

Volvo P1800 вважається найдовговічнішим авто усіх часів Фото: скриншот / YouTube

Конкретно цей універсал Volvo P1800 ES оснащений 2,0-літровим інжекторним двигуном на 118 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,5 с і розвинути 190 км/год.

