Найнадійніше авто усіх часів простояло майже пів сторіччя в сараї (відео)
У Великій Британії виявили занедбаний спортивний універсал Volvo P1800 ES 1972 року. Рідкісне і незвичне авто не експлуатувалося майже пів сторіччя.
Цей Volvo P1800 ES не виїжджав на дороги з грудня 1978 року — про це свідчить талон техогляду. Про раритетне авто розповіли у відео на Youtube-каналі The Late Brake Show.
Власником цього авто був відставний військовий моряк, який цього річ пішов із життя у віці 90 років. Він вирішив купити Volvo P1800 ES із пробігом у середині 70-х, проте дуже мало експлуатував авто і поставив його в дерев’яний сарай у дворі свого будинку.
Британець скрупульозно підійшов до консервації авто. Він зняв бампери, хромовані деталі та бензобак, а також закрив усі щілини в сараї, аби усередину не потрапляла волога.Важливо
Саме тому універсал Volvo P1800 ES добре зберігся. Він покритий брудом та пилом, проте його кузов і салон у непоганому стані. Двигун також добре виглядає, проте завести його не вдалося через відсутність стартера.
Тепер спортивний Volvo відновлять. Рідкісна модель з елегантним дизайном цінується колекціонерами. А ще це найнадійніше авто усіх часів та народів, адже саме Volvo P1800 потрапив до Книги рекордів Гіннеса із найбільшим в історії пробігом — 5,15 млн км.
Конкретно цей універсал Volvo P1800 ES оснащений 2,0-літровим інжекторним двигуном на 118 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,5 с і розвинути 190 км/год.
До речі, в Україні на городі знайшли занедбане купе BMW M3 E30 80-х років.
Також Фокус розповідав про велике кладовище ретроавто на узліссі.