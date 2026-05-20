Новий Volvo XC60 уперше помітили на дорогах: як зміниться преміальний кросовер (фото)

Новий Volvo XC60 засвітився під час тестів. Преміальний кросовер зміниться зовні та отримає інноваційну плагін-гібридну установку зі збільшеним запасом ходу на електротязі.

Оновлений кросовер Volvo XC60 дебютує на початку 2027 року, а поки що проходить випробування в Іспанії. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Volvo XC60 отримає економічні двигуни стандарту Євро-7 Фото: autoevolution.com

Це вже буде третя модернізація Volvo XC60. На фото тестовий прототип частково заклеїли плівкою, проте видно, що в кросовера нові фари, ліхтарі, решітка радіатора та бампери.

Салон Volvo XC60 на фото видно лише частково, але можна розгледіти величезний тачскрін. Варто зазначити, що інтер'єр оновили торік, встановивши мультимедійну систему на базі Google з сенсорним дисплеєм портретного формату.

Основні зміни очікуються під капотом, адже кросовер Volvo XC60 2027 отримає вдосконалені силові агрегати, які відповідатимуть майбутнім екологічним нормам Євро-7. Зокрема, очікується плагін-гібридна установка нового покоління, яку анонсували раніше. На фото потрапив саме плагін-гібрид — про це свідчить люк зарядного гнізда на передньому лівому крилі.

Топовий варіант отримає нову плагін-гібридну установку Фото: autoevolution.com

Гендиректор Volvo Хокан Самуельссон зазначив, що майбутні плагін-гібриди Volvo зможуть подолати 160-200 км в електричному режимі, а загальний запас ходу на бензині та електротязі складе від 800 до 960 км.

Між іншим, на український ринок вийшли броньовані кросовери Volvo XC60 та XC90. Вони доступні в плагін-гібридному виконанні.

Також Фокус повідомляв, що у виробництво надійшов електрокросовер Volvo EX60 із запасом ходу 810 км.