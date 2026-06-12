Їх існує лише 12: незвичний 60-річний універсал Aston Martin оцінили в $1,3 мільйона (фото)

У Великій Британії на аукціоні продаватимуть незвичний Aston Martin DB5 1966 року. Культове авто Джеймса Бонда перетворили на практичний універсал Shooting Brake.

Орієнтовна ціна Aston Martin DB5 Shooting Brake — 1,1-1,35 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Aston Martin DB5 Shooting Brake здатен розвинути 240 км/год Фото: RM Sotheby's

Універсал Aston Martin DB5 – дрібносерійний раритет. Перший екземпляр моделі створили спеціально для керівника Aston Martin Девіда Брауна, який потребував авто для перевезення своїх мисливських собак та рушниць. Пізніше в ательє Ratford на замовлення Aston Martin виготовили ще 12 Shooting Brake.

Автомобіль добре зберігся Фото: RM Sotheby's

Дах Aston Martin DB5 подовжили та встановили задні двері. Усередині обладнали багажник із розкладною полицею: зі складеними задніми сидіннями його об’єм складає 1132 л.

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Водійське місце залишилося без змін, як і силовий агрегат. Aston Martin DB5 Shooting Brake оснащений 4,0-літровою 282-сильною шісткою та 5-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 240 км/год.

Об'єм багажника сягає 1132 л Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей універсал Aston Martin DB5 упродовж останніх 20 років перебуває в одних руках. Авто чудово збереглося, адже на його обслуговування нинішні власники витратили 105 000 фунтів стерлінгів ($140 000).

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