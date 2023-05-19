Концертний бум. Українські зірки, незважаючи на обстріли, стали виступати: хто наважився

У травні-червні виступатимуть із концертами провідні українські зірки та гурти: Jerry Heil, alyona alyona, Оля Полякова, "СКАЙ", Монатик, Олександр Пономарьов, Дзідзьо, Христина Соловій, "ДахаБраха", "Без обмежень", "Kozak System".

Related video

Із травня в столиці та загалом в Україні розпочався концертно-гастрольний бум: безліч наших зірок починають давати виступи або навіть вирушають у турне. У палаці "Україна" відгриміли з аншлагами два концерти Артема Пивоварова, який за останній рік написав безліч дуетних хітів — "Думи", "Тішся", "Очі", "Там у тополі" на вірші класиків. І це лише початок. За масштабом заходу на першому місці стоїть концерт рокгурту "СКАЙ" із масою запрошених артистів, який має відбутися 26 травня в Палаці спорту. Але що робити, якщо повітряна тривога?

Фокус розбирався з нюансами концертної хвилі під час війни й дізнавався, коли чекати на повернення фестивалів.

Ще нещодавно на естрадних майданчиках було тихо, але із середини травня та початку червня величезна кількість наших зірок розгортає свою концертно-гастрольну діяльність. Попри ракетні обстріли та повітряні тривоги.

Парад зірок

Оля Полякова виступить із програмою "Все буде добре" (назва, як у програми Вєрки Сердючки 20 років тому) 18 травня до КВЦ Parkovy, та вирушить у тур. Як зазначено на афішах "100% пісень перекладено українською". З 18 травня по 30 червня Оля з перекладеним та оновленим репертуаром (пісні воєнного часу) лихо промчиться українськими, чеськими та польськими містами: Черкаси, Хмельницький, Чернівці, Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, Рівне, Біла Церква, Одеса, Житомир, Прага, Вроцлав, Варшава, Краків. Це дуже далекоглядне рішення — заїхати до Чехії та Польщі — адже там повно основної аудиторії Полякової — українок, які вимушені були емігрувати через війну.

Монатик розпочинає тур "ART Оборона" 22 містами України, теж перезаписавши свої російськомовні хіти українською. Його гастролі стартують із київського концерту 19 травня в Osocor Residence.

Афіша концерту Монатика

20 травня рок-етно-патріотичні Kozak System заспівають у максимально автентичній обстановці — у Пирогово, на майданчику просто неба "Співоче поле". До того ж на концерт вхід безплатний, купувати потрібно лише вхідний квиток на територію музею.

Олександр Пономарьов і Михайло Хома (Дзідьзо), які написали не один патріотичний хіт, дадуть 25 травня спільний концерт "Найукращі пісні артистів" у КВЦ "Парковий".

Лідер культового гурту "ВВ" Олег Скрипка зіграє свіжу програму "Роккабаре" 8 червня в Caribbean Club.

Макс Барських, який сходив навіть ненадовго в ЗСУ та записав потім нові україно- й англомовні треки, вирушає в тур "Знайти себе". Допомагатиме знайти себе співак із 12 червня по 4 липня в таких містах: Кременчук, Кропивницький, Черкаси, Чернівці, Житомир, Одеса. У релізі програми артист звернувся з промовою до майбутніх слухачів: "Влітку ми будемо в маленьких і великих українських містах разом із вами. Співатимемо улюблені й нові пісні, лікуватимемо одне одного. Як завжди, ділитимуся з вами тим, що відчуваю. Упевнений, що кожен поставив собі запитання, як знайти себе в сьогоднішніх реаліях? Сподіваюся, відповідь на це запитання ви почуєте в нових піснях незабаром".

Красуня національної сцени Христина Соловій 4 червня порадує публіку в столичному закладі Kureni.

Гурт "ДахаБраха", що має міжнародну популярність, гримне 11 червня свій "етнохаос" у МЦКМ ("Жовтневий палац").

Афіша концерту гурту "ДахаБраха"

Рокгурт "Без обмежень", який переносив уже кілька разів концерт на стадіоні (то ковід, то війна), поки зіграє у КВЦ Parkovy 15 та 17 червня.

Улюблениці публіки Jerry Heil і alyona alyona, які записали в Німеччині під час війни чимало хітів, дадуть концерт уже на батьківщині: 16 червня ви можете їх почути разом у місткому (до 6 тисяч глядачів) концертному клубі Stereo Plaza. Раніше Фокус прогнозував їхню успішну спільну співпрацю, тому що одна артистка дуже вдало доповнює іншу.

Але найграндіозніший концерт буде зовсім скоро. 26 травня рокгурт "СКАЙ" збере Палац спорту до Дня Києва. Їхня програма називається по-світлому та багатообіцяльно — "Подаруй світло".

Відкриє шоу DJ Smile із інтро — реміксом на трек "СКАЙ" "Подаруй Світло". Обіцяють групу барабанщиць. Частину концерту рокгурт зіграє разом із Ансамблем оркестру ЗСУ — це 40 музикантів оркестру та 20 вокалістів хору. Потім рокгурт порадує фанів дуетним виконанням пісень "Не йди" зі Златою Огневич, а "Іграшкова зброя" — з Арсеном Мірзояном. Прозвучить і нещодавня гарна балада "Іду на Січ", яку фронтмен гурту Олег Собчук записав зі співачкою Sanna. На другу частину концерту заплановано рокхіти колективу.

Як бачите, кількість українських зірок, які виступають, із потеплінням досягне в травні-червні майже довоєнного рівня.

Питання безпеки: концерт продовжиться після тривоги

Що з безпекою? Не пусте запитання, тому що, наприклад, столичний Палац спорту може вміщувати до 10 тисяч глядачів. Організатори концерту "СКАЙ" вказують у релізі таке: "У разі оголошення повітряної тривоги всі гості концерту прямують у найближче укриття — станцію метро "Палац спорту". Після закінчення тривоги концерт продовжується. Якщо концерт неможливо продовжити, концерт переноситься, а всі квитки залишаються дійсними на наступний концерт, дату якого буде оголошено додатково".

Це, звичайно, не дуже зручно: кілька тисяч людей не зможуть миттєво вийти і "пройти" на станцію метро "Палац спорту", яка справді розташована поряд із будівлею.

Ми запитали про це концертного експерта Юрія Гулевича. "Шоу-бізнес оживає на свій страх і ризик. Але, щоб ви розуміли, у разі позаштатної ситуації більше ризикують глядачі, ніж організатори. Тому що організатори, якщо трапиться повітряна тривога, просто перервуть виступи артистів і запропонують пройти в укриття. Щодо Палацу спорту, то це метро поряд із ним — це станція "Палац спорту". Або ж глядачам потрібно буде перечекати цю паузу в місцевих кафе та барах, — каже експерт. — Проте, судячи з глядацького ажіотажу, публіку все влаштовує. За моїми відомостями, квитки розбирають добре. Було щойно два концерти Артема Пивоварова в палаці "Україна" — із повними залами. Там же зібрав публіку на один концерт Іво Бобул — його недавні скандальні висловлювання щодо українських жінок тільки підігріли інтерес до співака. Готується до всеукраїнського туру Ірина Федишин та інші артисти".

На питання Фокусу про те, чи можливе влітку відродження масштабних фестивалів, враховуючи, що 16 червня вже буде нагородження музичною премією YUNA, Гулевич відповів: "Так, але принцип тут один: чим менше повітряних тривог і більше тиші, тим голосніше зазвучить шоу-бізнес. Артисти давно, ще з ковідних часів, неабияк стримувалася. А публіка зголодніла за живими виступами. Цілком можливе вже цього літа відродження популярних фестивалів Atlas Weekend і Zaxidfest. Усе залежить лише від двох речей: ЗСУ та загальної обстановки".

Важливо