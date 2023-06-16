120 років "Форду". Сім автомобілів з культових фільмів: від бойового – до страшенно смішного

До ювілею легендарної автокомпанії Фокус підготував добірку культових "Фордів" – вірних "залізних коней" своїх власників із фільмів "Джон Вік", "Божевільний Макс", "Я – легенда".

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16 червня 1903 року було засновано легендарну автомобільну компанію "Форд". Машини цієї марки, особливо спорткар Ford Mustang, сьогодні – одні з найвідоміших автомобілів у світі. Саме тому "Форди" почали здобувати "ролі" в кіно: це популяризувало як марку, так і самих кіногероїв. Причому в різних картинах знакові машини були продовженням характеру своїх власників.

"Форд" із "Джона Віка" (2007): небезпечний

Почнемо з Ford Mustang 1969 випуску, що належить кілеру у виконанні Кіану Рівза з фільму "Джон Вік", четверта частина якого стала мегауспішною. Цей автокрасень ще й такого сіро-металічного відтінку, що нагадує стовбур пістолета: одразу відчувається небезпека.

Але "відморозкам", мабуть, було не до тонкощів — вони взяли і викрали престижне авто у наднебезпечного кілера Джона Віка, який тільки-но відійшов від справ. Мало того, вони ще й його собаку Дейзі застрелили – подарунок коханої дружини Віка, яка нещодавно померла. Зрозуміло, що негідникам тепер не позаздриш: Джон вийшов на стежку війни — не дали спокійно покататися.

Саме ця крадіжка послужила поштовхом для подій популярної франшизи, яка знову вивела Кіану Рівза до найпопулярніших голлівудських зірок.

Ford Mustang Mach I з фільму "Джон Вік"

"Форд" з фільму "Чоловік та жінка" (1966): романтичний

Французький режисер Клод Лелуш використав Mustang у своєму любовному сюжеті. Автору тексту пощастило навіть розмовляти з Лелушем у 2007 році – саме коли він зняв свій 50-й фільм "Залізничний роман". Але все одно ми не могли пропустити його оскароносну картину "Чоловік та жінка".

Деяким майстрам вдається зняти шедевр на старті, а потім так і не зуміти повторити свій успіх – Клод Лелуш із таких. Причому він створив аж два продовження "Чоловіки і жінки", про що Фокус писав. Але вони не змогли навіть наблизитися до першого шедевра про кохання перегонника та асистентки режисера.

Романтичне уособлення кохання у фільмі "Чоловік та жінка" – це "Форд-кабріолет" на тлі моря. На іншому "Форді" головний герой виграє перегони: говорили, що була якась домовленість із авторами стрічки та компанією "Форд". Ці чутки дали привід деяким єхидним рецензентам "перейменувати" картину на "Чоловік, жінка та автомобіль". Так чи інакше, стрічка 1966 року досі не застаріла. І граціозні авто її лише прикрашають.

"Форд Мустанг" з фільму "Чоловік та жінка" (1966)

"Форд" із "Смертельних перегонів" (2008): бойовий

Похмурий герой бойовиків Джейсон Стейтем, "цитати" якого стали мемом, в 2008 році знявся в напруженому фантастичному трилері "Смертельні перегони", де він носиться на модифікованій версії Ford Mustang: на цьому броньованому авто гармат і кулеметів більше, ніж на танку.

За сюжетом, триразового чемпіона перегонів NASCAR спеціально посадили до в'язниці за підробленим звинуваченням у вбивстві, щоб він взяв участь у заборонених смертельних перегонах із головорізами. Під час змагання можна виводити суперників з ладу за допомогою зброї. І це навіть вітається.

"Форд" із "Смертельних перегонів" (2008): озброєний до зубів

"Форд" зі стрічки "Тупий і ще тупіший" (1994): смішний

Ніхто не очікував, що американська комедія про двох дурнів (Джим Керрі, Джефф Деніелс) збере при 17-мільйонному бюджеті $247 млн прибутку. У цьому успіху та їхня машинка відіграла певну роль.

Автомобіль Гаррі та Ллойда, на якому приятелі вирушили в Аспен, щоб повернути втрачену в аеропорту валізу з грошима, виглядав, як… пес. Під "собакою" ховався мікроавтобус Ford Econoline. У нього було закладено купу приколів. Наприклад, у нього задня лапа підводилася, коли потрібно заправити тачку. А як у цього Ford Econoline розвіюються вуха на швидкості — диво!

Безумовно, це найсмішніший "Форд" у світовому кінематографі!

Ford Econoline з фільму "Тупий і ще тупіший": кумедний пес

"Форд" із фільму "Я легенда" (2007): мисливський

Підполковник медичної служби американської армії Роберт Невілл (Вілл Сміт) живе в Нью-Йорку майбутнього, займаючись патрулюванням вулиць та поповненням запасів із порожніх будівель. Вірус зробив із людей та звірів — зомбі. У Невіла – імунітет.

Спроби знайти інших "нормальних" тих, хто вижив за допомогою радіозв'язку, — поки що марні. Його єдиним другом є німецька вівчарка на прізвисько Сем і автомобіль Ford Shelby GT500 SVT, на якому він полює за оленями. Варто сказати, дуже гарний.

Єдиний вцілілий на зйомках цього фільму автомобіль продали потім за $85 тисяч.

"Форд" з фільму "Я легенда" (2007)

"Форд" з фільму "Шалений Макс" (1979): постапокаліптичний

Атмосфера в цій австралійській антиутопічній картині близька до попередньої.

Планета Земля перетворилася на пустелю через ядерні війни та кризи. Дефіцит палива, їжі та людяності: юридичне право зникло – панує анархія. Але пісками ганяє член Основного Силового патруля – Макс Рокатанскі (Мел Гібсон), намагаючись зберегти залишки правопорядку.

Бандити вбивають його родину. З цього моменту Макс починає мститися зграям мотоциклістів. Для цього він бере наймогутнішу тачку ОСП — Ford Falcon XB із форсованим двигуном. Відтепер злочинцям не врятуватися від Божевільного Макса, як стали тепер звати Рокатанські.

Тачка виглядає переконливо, але фахівці з авто іноді іронічно запитують у статтях: навіщо нагнітач на капоті? Піску набрати у пустелі? Чіпляються, загалом. Що не завадило австралійській франшизі щоразу збирати величезні каси в прокаті. Своїм грізним виглядом машина цілком відбиває залізний характер "воїна дороги".

"Форд" з "Шаленого Макса" (1979)

"Форд" з фільму "Трансформери" (2007): футуристичний

Більш сучасна модель Ford Mustang 5, якщо бути точним, то це Saleen S281 Extreme, зіграла злісного інопланетного робота-трансформера, а саме – десептикона Баррікейда у фільмі великого та жахливого режисера Майкла Бея "Трансформери" (2007).

Картина дала старт успішній франшизі: чим більш нещадно критики розносили в пух і прах чергове творіння Бея, тим астрономічні суми його фільми збирали в прокаті. Сцени боїв та спецефекти вийшли у його науково-фантастичних бойовиках на новий рівень.

У цьому авто захований перевертень: десептикон-тварини, який прикидається поліцейською машиною, а насправді він – лиходій-вбивця. А ви думали, що все так просто?

Ford Saleen S281 Extreme з фільму "Трансформери" (2007)

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