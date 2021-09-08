"WhatsApp читає ваше листування": тисячі модераторів переглядають контент у пошуках загроз, — ЗМІ

Видання ProPublica стверджує, що на месенджер працюють понад 1000 підрядників в Остіні, Техасі, Дубліні та Сінгапурі.

Даючи свідчення Сенату США у 2018 році Марк Цукерберг говорив: "Ми не бачимо ніякого контенту у WhatsApp". Однак, медіа ProPublica, що спеціалізується на розслідуванні випадків зловживань владою, стверджує, що це не зовсім так.

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Свої доводи ЗМІ опублікував на своєму офіційному ресурсі.

У WhatsApp, як відомо, застосовується наскрізне шифрування, завдяки чому під час пересилки повідомлення стають нечитабельним і перетворюються в текстовий, відео- або аудіоформат тільки тоді, коли їх отримує адресат на свій пристрій. Перед відправленням повідомлень користувачем на екрані автоматично з'являється повідомлення про те, що: "Треті особи, включаючи WhatsApp, не можуть прочитати ваші повідомлення або прослухати дзвінки". Видання ProPublica пише, що це запевнення "не відповідає дійсності".

"У WhatsApp працюють понад 1000 контрактників в офісах, розташованих в Остіні, Техасі, Дубліні та Сінгапурі, де вони досліджують мільйони елементів призначеного для користувача контенту. Між цими співробітниками розподілені різні завдання, для виконання яких вони використовують спеціальне програмне забезпечення Facebook для фільтрації потоків особистих повідомлень, зображень і відео, які були позначені користувачами WhatsApp як "неналежні", а потім перевірені системами штучного інтелекту компанії. Ці підрядники визначають, чи дійсно небажаним є позначений контент, менш, ніж за хвилину. Вони ж сортують його, залежно від приналежності: спам, дитяча порнографія, пропаганда тероризму", — пише ЗМІ.

Директор з комунікацій WhatsApp Карл Вуг визнав, що групи підрядників в Остіні та інших місцях переглядають повідомлення, щоб видалити його і виявити зловмисників. У коментарі ProPublica Вуг сказав, що компанія не вважає цю роботу модерацією контенту. "Ми зазвичай не використовуємо цей термін [модерація] для WhatsApp", — заявив він.

"У компанії відмовилися дати інтерв'ю з цього приводу, але відповіли на запитання в письмовій формі", — повідомляють журналісти. "WhatsApp — це рятівний круг для мільйонів людей в усьому світі", — заявили в компанії. "Рішення, які ми приймаємо щодо того, як ми створюємо наш додаток, орієнтовані на конфіденційність наших користувачів, підтримку високого ступеня надійності та запобігання зловживанням".

У медіа також зазначають, що на компанію працюють 15 тис. модераторів, які стежать за контентом у Facebook та Instagram. Про це Facebook повідомляє в щоквартальних звітах про прозорість, де детально описується, щодо якої кількості облікових записів Facebook та Instagram були "вжиті заходи", але для WhatsApp такого звіту немає.

"Розслідування ProPublica, засноване на даних, документах і десятках інтерв'ю з нинішніми і колишніми співробітниками та підрядниками, показує, як з моменту купівлі WhatsApp у 2014 році Facebook поступово порушувала свої гарантії безпеки, при чому різними способами", — йдеться в статті.

У минулому році в Комісію з цінних паперів і бірж США надійшла скарга на те, що месенджер має доступ до листувань. Журналісти ProPublica ознайомилися з цим документом і стверджують, що в ньому "докладно описується, як компанія WhatsApp активно користується послугами зовнішніх підрядників, систем штучного інтелекту для перевірки повідомлень, зображень і відео користувачів. Особи, котрі подали скаргу, стверджують, що заяви компанії про захист конфіденційності користувачів помилкові". Проте, представник Комісії відмовився від коментарів.

Журналісти вважають, що Facebook Inc. применшує обсяг даних про користувачів WhatsApp, які вона збирає, не говорить, що конкретно вона з ними робить і в якому обсязі ділиться ними з правоохоронними органами. "Наприклад, WhatsApp передає метадані, незашифровані записи, які можуть багато чого розповісти про дії користувача, правоохоронним органам. Деякі конкуренти, такі як Signal, навмисно збирають набагато менше метаданих, щоб уникнути посягань на конфіденційність своїх користувачів, і тому набагато менше відомостей передають правоохоронним органам", — йдеться в матеріалі. "Дані користувачів WhatsApp, як стало відомо ProPublica, допомогли прокурорам побудувати гучну справу проти співробітника міністерства фінансів, який злив конфіденційні документи BuzzFeed News, які розкривають, як брудні гроші проходять через банки США".

Раніше ми повідомляли про те, що соцмережа не могла заблокувати акаунти, пов'язані з терористичними організаціями через неможливість читати повідомлення, які пересилаються.