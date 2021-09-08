"WhatsApp читает вашу переписку": тысячи модераторов просматривают контент в поисках угроз, - СМИ

Издание ProPublica утверждает, что на мессенджер работают более 1000 подрядчиков в Остине, Техасе, Дублине и Сингапуре.

Давая показания Сенату США в 2018 году Марк Цукерберг говорил: "Мы не видим никакого контента в WhatsApp". Однако медиа ProPublica. специализирующееся на расследовании случаев злоупотреблений властью, утверждает, что это не совсем так.

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Свои доводы СМИ опубликовало на своем официальном ресурсе.

В WhatsApp, как известно, применяется сквозное шифрование, благодаря чему во время пересылки сообщения становятся нечитаемыми и преобразуются в текстовый, видео- или аудиоформат только тогда, когда их получает адресат на свое устройство. Перед отправкой сообщений пользователем на экране автоматически появляется уведомление о том, что: "Третьи лица, включая WhatsApp, не могут прочитать ваши сообщения или прослушать звонки". Издание ProPublica пишет, что данное заверение "не соответствует действительности".

"В WhatsApp работают более 1000 контрактников в офисах, расположенных в Остине, Техасе, Дублине и Сингапуре, где они исследуют миллионы элементов пользовательского контента. Между этими сотрудниками распределены разные задачи, для выполнения которых они используют специальное программное обеспечение Facebook для фильтрации потоков личных сообщений, изображений и видео, которые были отмечены пользователями WhatsApp как "ненадлежащие", а затем проверены системами искусственного интеллекта компании. Эти подрядчики определяют, действительно ли нежелательным является помеченный контент, менее, чем за минуту. Они же сортируют его, в зависимости от принадлежности: спам, детская порнография, пропаганда терроризма", — пишет СМИ.

Директор по коммуникациям WhatsApp Карл Вуг признал, что группы подрядчиков в Остине и других местах просматривают сообщения, чтобы удалить его и выявить злоумышленников. В комментарии ProPublica Вуг сказал, что компания не считает эту работу модерацией контента. "Мы обычно не используем этот термин [модерация] для WhatsApp", — заявил он.

"В компании отказались дать интервью по этому поводу, но ответили на вопросы в письменной форме", — сообщают журналисты. "WhatsApp — это спасательный круг для миллионов людей во всем мире", — заявили в компании. "Решения, которые мы принимаем относительно того, как мы создаем наше приложение, ориентированы на конфиденциальность наших пользователей, поддержание высокой степени надежности и предотвращение злоупотреблений".

В медиа также отмечают, что на компанию работают 15 тыс. модераторов, которые следят за контентом в Facebook и Instagram. Об этом Facebook сообщает в ежеквартальных отчетах о прозрачности, где подробно описывается, в отношении какого количества учетных записей Facebook и Instagram были "приняты меры", но для WhatsApp такого отчета нет.

"Расследование ProPublica, основанное на данных, документах и ​​десятках интервью с нынешними и бывшими сотрудниками и подрядчиками, показывает, как с момента покупки WhatsApp в 2014 году Facebook постепенно нарушала свои гарантии безопасности, при чем разными способами", — говорится в статье.

В прошлом году в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. поступила жалоба на то, что мессенджер имеет доступ к перепискам. Журналисты ProPublica ознакомились с этим документом и утверждают, что в нем "подробно описывается компания WhatsApp активно пользуется услугами внешних подрядчиков, систем искусственного интеллекта для проверки сообщений, изображений и видео пользователей. Подавшие жалобу лица утверждают, что заявления компании о защите конфиденциальности пользователей ложны". Тем не менее, представитель Комиссии отказался от комментариев.

Журналисты полагают, что Facebook Inc. преуменьшает объем данных о пользователях WhatsApp, которые она собирает, не говорит, что конкретно она с ними делает и в каком объеме делится ими с правоохранительными органами. "Например, WhatsApp передает метаданные, незашифрованные записи, которые могут многое рассказать о действиях пользователя, правоохранительным органам. Некоторые конкуренты, такие как Signal, намеренно собирают гораздо меньше метаданных, чтобы избежать посягательств на конфиденциальность своих пользователей, и поэтому гораздо меньше сведений передают правоохранительным органам", — говорится в материале. "Данные пользователей WhatsApp, как стало известно ProPublica, помогли прокурорам построить громкое дело против сотрудника министерства финансов, который слил конфиденциальные документы BuzzFeed News, раскрывающие, как грязные деньги проходят через банки США".

Ранее мы сообщали о том, что соцсеть не могла заблокировать аккаунты, связанные с террористическими организациями по причине невозможности читать пересылаемые сообщения.