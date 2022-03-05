Сервіс e-Katalog припинив роботу в Росії, забравши гроші покупців та магазинів, — Akket

У листі до одного з користувачів представник материнської компанії Nadavi назвав такі заходи відповіддю на вторгнення РФ в Україну.

Сервіс пошуку товарів e-Katalog припинив обслуговувати користувачів із Росії та не повертає гроші за покупки. Про це пише російський портал Akket.

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E-Katalog є проєктом української компанії Nadavi, який допомагає покупцям порівнювати ціни та знаходити магазини з вигіднішими пропозиціями товарів. З початку березня російський сайт e-Katalog перестав відкриватися — сторінка просто видає помилку, тоді як українська версія продовжує працювати.

Akket припустив, що компанія відреагувала на вторгнення Росії до України та відмовилася співпрацювати з магазинами з РФ. Водночас e-Katalog залишив собі всі гроші, що продавці заплатили за розміщення своїх оголошень в онлайн-каталозі. Серед партнерів були "СберМегаМаркет", "М.Відео", "Ельдорадо", "Технопарк" та інші великі торгові мережі, тому на кону можуть бути десятки мільйонів рублів.

За інформацією Akket, ситуація торкнулася не лише компаній, а й покупців, які оформляли покупки безпосередньо через e-Katalog. Сервіс отримав гроші від приватних та юридичних осіб, які оплатили замовлення, але так і не переказали їх магазинам. Користувачі звернулися до служби підтримки та отримали електронною поштою відповідь від заступника керівника відділу контенту та обробки прайсів Nadavi Сергія Бурковського.

[ + – ] Відповідь Nadavi Фото: akket.com

"Це санкції за війну в Україні", — зазначається в листі за 2 березня.

Телеграм-канал "Праві Хайлайти" наводить ще один скриншот від користувача, який нібито 28 лютого намагався повернути оплату в розмірі $10 тис. та звернувся за роз'ясненням до керівника партнерської програми E-Katalog Валерія Оліфіренка. Представник сервісу у відповідь послав клієнта слідом за "російським військовим кораблем".

[ + – ] Відповідь представника e-Katalog Валерія Оліфіренко Фото: Cкриншот

Фокус не знайшов офіційної заяви Nadavi або e-Katalog ні на офіційних сайтах, ні в соціальних мережах, а тому надіслав на електронну пошту запит для уточнення інформації про роботу сервісу в Росії.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація закликала бізнес припинити працювати з Росією через вторгнення в Україну. "Ощадбанк" вже заблокував усі операції за допомогою платіжних карток РФ та Білорусі, а багато закордонних автовиробників відмовилися постачати туди свої машини.

Писали також, які BigTech-компанії залишають Росію через війну в Україні. Через це росіяни втратили доступ до соціальних мереж, платіжних сервісів, розважальних проєктів та популярних послуг.

Нещодавно стало відомо, що великі VPN-сервіси припинили співпрацю з Росією. Деякі з них почали надсилати гроші українській армії або влаштували особливі акції для допомоги українським користувачам.