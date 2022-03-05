Cервис e-Katalog прекратил работу в России, забрав деньги покупателей и магазинов, — Akket

В письме одному из пользователей представитель материнской компании Nadavi назвал такие меры ответом на вторжение РФ в Украину.

Сервис поиска товаров e-Katalog прекратил обслуживать пользователей из России и не возвращает деньги за покупки. Об этом пишет российский портал Akket.

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e-Katalog является проектом украинской компанией Nadavi, который помогает покупателям сравнивать цены и находить магазины с более выгодными предложениями по товарам. С начала марта российский сайт e-Katalog перестал открываться — страница попросту выдает ошибку, в то время как украинская версия продолжает работать.

Akket предположил, что компания отреагировала на вторжение России в Украину и отказалась сотрудничать с магазинами из РФ. При этом e-Katalog оставил себе все деньги, которые продавцы заплатили за размещение своих объявлений в онлайн-каталоге. Среди партнеров были "СберМегаМаркет", "М.Видео", "Эльдорадо", "Технопарк" и другие крупные торговые сети, поэтому на кону могут быть десятки миллионов рублей.

По информации Akket, ситуация коснулась не только компаний, но и покупатели, которые оформляли покупки непосредственно через e-Katalog. Сервис получил деньги от частных и юридических лиц, оплативших заказы, но так и не перевела их магазинам. Пользователи обратились в службу поддержку и получили по электронной почте ответ от заместителя руководителя отдела контента и обработки прайсов Nadavi Сергея Бурковского.

[ + – ] Ответ Nadavi Фото: akket.com

"Это санкции за войну в Украине", — отмечается в письме от 2 марта.

Телеграм-канал "Правые Хайлайты" приводит еще один скриншот от пользователя, который якобы 28 февраля пытался вернуть оплату в размере $10 тыс. и обратился за разъяснением к руководителю партнерской программы E-Katalog Валерию Олифиренко. Представитель сервиса в ответ послал клиента вслед за "русским военным кораблем".

[ + – ] Ответ представителя e-Katalog Валерия Олифиренко Фото: Cкриншот

Фокус не нашел официального заявления Nadavi или e-Katalog ни на официальных сайтах, ни в социальных сетях, а потому отправил на электронную почту запрос для уточнения информации о работе сервиса в России.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация призвала бизнес прекратить работать с Россией из-за вторжения в Украину. "Ощадбанк" уже заблокировал все операции с помощью платежных карт РФ и Беларуси, а многие зарубежные автопроизводители отказались поставлять туда свои машины.

Писали также, какие BigTech-компании покидают Россию из-за войны в Украине. Из-за этого россияне лишились доступа к социальным сетям, платежным сервисам, развлекательным проектам и популярным услугам.

Недавно стало известно, что крупные VPN-сервисы прекратили сотрудничество с Россией. Некоторые из них начали отправлять деньги украинской армии или устроили особые акции для помощи украинским пользователям.