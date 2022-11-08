Вчені перетворили дріт на лазер: як тепер зміниться електроніка

Технологія може допомогти зробити сканери та оптоелектроніку потужнішими та компактнішими.

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Чим потужніше лазерне випромінювання, тим більша сама установка. Проте вченим із Шанхайського інституту оптики та точної механіки (Катай) вдалося зробити компактний пристрій із лазерним випромінювачем на основі звичайного дроту, пише ЗМІ scmp.com.

Дослідники вважають, що нову технологію можна впровадити в мікроелектроніку, тобто в апарати на кшталт сканерів, оптичних приладів, де важлива компактність та здатність ефективно зчитувати інформацію. Наприклад, можна було б робити сканери в аеропортах, на стратегічно важливих об'єктах менших розмірів, що було б зручніше і для персоналу, і для відвідувачів.

Дослідники створили у лабораторних умовах лазер на вільних електронах. Цей метод передбачає вплив на електрони такий спосіб і за таких умов, щоб добитися когерентного випромінювання фотонів. Так вчені не лише одержують лазерні імпульси, а й можливість маніпулювати довжиною хвилі. Відомо, що метод застосований до провідника — звичайного мідного дроту. Електрони вдалося "вибудувати в ряд" та отримати електромагнітне випромінювання від них, впливаючи лазером на сам провід. Через деякий час обидва імпульси — первинний і вторинний — схльоснулися, що ще більше посилило лазерне випромінювання. Вдалося досягти хвиль такої ж довжини, як і рентгенівські.

Вчені дійшли висновку, що будь-який елемент у мікроелектроніці, який є провідником або напівпровідником, може перетворитися на лазерний випромінювач при певному впливі. Новий спосіб генерації лазерних променів виведе область електроніки на зовсім інший рівень.

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