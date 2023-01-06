Тіло людини перетворили на бездротову зарядку для гаджетів (фото)

Технологія використовує людське тіло як антену для одержання енергії коштом навколишніх світлодіодів.

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Дослідники з Массачусетського університету в Амхерсті заявили, що вони винайшли недорогий інноваційний спосіб збирання непотрібної енергії з використанням людського тіла як антени, пише Techexplore.

Енергію від звичних для всіх світлодіодів можна повторно використати для живлення безлічі портативних пристроїв.

У концепцію розробки закладено принцип дії VLC – Visible Light Communication. Замість використання радіосигналів для бездротової передачі інформації, використовується світло від світлодіодів, які можуть вмикатися та вимикатися до мільйона разів на секунду.

Найголовніше, що світлодіоди нас оточують всюди: наші житла, автомобілі, вуличні ліхтарі та офіси висвітлюються світлодіодними лампочками, які можуть передавати дані. Отже, все, що має камеру, наприклад, смартфони або ноутбуки, може бути приймачем.

Вчені давно помітили, що світлодіодна техніка допускає значний витік радіочастотної енергії. А отже, потрібно придумати спосіб, щоб цю енергію зібрати і використовувати вдруге з користю.

Команда дослідників університету в Ахмерсті довго експериментувала з різними варіантами антени для збору частот і виявила, що ефективність антени залежить від того, чого вона торкається.

[ + – ] Як антена для збору зайвої енергії підходить людське тіло Фото: Скриншот

І тут спрацював закон фізики про те, що тіло людини є чудовим провідником та антеною. Ви самі напевно не раз помічали, що якщо радіо погано ловить хвилю, то доторкнувшись до антени рукою, можна значно покращити сигнал.

Загалом, після довгих експериментів з формою та способом кріплення команда вигадала "Браслет+", звичайну спіраль з мідного дроту, яку носять як браслет на верхній частині передпліччя. Звичайно, дизайн можна адаптувати для носіння як перстень, ремінь, ножний браслет або намисто, але саме браслет на передпліччі дає потрібний баланс збору енергії та зручності носіння.

Собівартість браслета становить якихось пів долара, він здатний збирати мікроват енергії, чого цілком достатньо для підзарядки мініатюрних датчиків моніторингу здоров'я. Однак у Массачусетському університеті хочуть добитися більшого і збирати будь-яку доступну енергію, яку марно розсіюють навколишні пристрої.

Раніше Фокус писав, як створити пристрій для заряджання зі старих акумуляторів своїми руками.