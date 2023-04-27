Планер GD-2000 доставить боєприпаси в розпал битв: військові вже випробували БПЛА (відео)

Автономний літак зможе перевозити до 680 кілограмів вантажу і скидати його прямо на поле бою.

Related video

У США армія проводить випробування нового безпілотного планера GD-2000, який може доставляти вантажі та зброю на поле бою, повідомляє Defense Blog. Цей планер, що розроблений корпорацією Yates Electrospace Corporation, є автономним повітряним транспортом з тандемним крилом.

GD-2000 здатний підняти та доставити до 680 кг вантажу на відстань до 64 км від точки скидання. Сам відносно невеликий планер можна запустити з літаків C-5, C-17, C-130, V-22 та інших вантажних платформ, а також перевозити підвісним способом з вертольотів CH-53 та інших гвинтокрилих платформ.

Існує кілька модифікацій цього військового вантажного безпілотника: GD-2000 (планер/одноразовий/автономний), GD-2000 WB (планер/автономний/широкофюзеляжний), SA-PGB (вантажний/автономний) і ER-2500 (далекобійний/автономний).

GD-2000 розкриває свої гвинти одразу після скидання з літака. Фото: Соцмережі

Розробники планера стверджують, що з деякими модифікаціями безпілотний літак може приземлятися і повертатися на морські кораблі, що ще більше розширює можливості поповнення запасів на невеликих островах, які часто зустрічаються в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Цікавою особливістю моделі є те, що після запуску та приземлення її можна швидко утилізувати, щоб безпілотник не дістався ворогові та його не могли використовувати проти військ США або їх союзників.

Розробка подібних безпілотних планерів є альтернативою поточним способам доставки вантажів у різних бойових умовах, кажуть в армії. Використання планера підвищить можливості загонів спеціальних сил, розгорнутих в обмеженій для польотів місцевості.

Тестові випробування GD-2000 та GD-1000, який є однією з версій вантажного автономного планера.

Раніше Фокус писав, що зараз розробляється дрон Kona, який замінить пілотів вантажних літаків.