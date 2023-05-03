Санкції не допомогли: Китай продовжує активно розвивати ШІ, але в США дещо вигадали

Чипи Nvidia, що поставляються до КНР, працюватимуть гірше. Це має сповільнити китайські нейромережі.

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Китайська промисловість штучного інтелекту незабаром отримає черговий удар від США. Пекін і без того перебуває під величезним тиском санкцій Вашингтона, і ось тепер США за допомогою Nvidia вирішили поставляти на ринок КНР уповільнені чипи Nvidia H800, які активно використовуються у ШІ-розробках, пише Reuters.

Якщо з попередніми обмеженнями від США Китаю вдавалося справлятися, рішення знизити на 30% продуктивність Nvidia H800 спеціально для китайського ринку може вдарити по розорбках Tencent, Alibaba і Baidu, які їх активно купують для розвитку своїх нейромереж.

Справа в тому, що без чипів Nvidia складно підтримувати високий рівень конкурентоспроможності на ринку штучного інтелекту, що швидко зростає, а Китай прагне бути на ньому лідером. І в Пентагоні, і в Microsoft говорять, що КНР має всі шанси для цього. Але найбільше у США стурбовані через ШІ-розробки Китаю для ВПК.

Однак деякі експерти вважають, що навіть уповільнені чипи Nvidia можуть стати у нагоді китайським компаніям. Наприклад, Tencent Holdings, одна з найбільших технологічних компаній КНР, дійшла висновку, що системи з використанням Nvidia H800 скоротять час навчання її нейромережі з 11 до 4 днів.

Критики цієї ініціативи стверджують, що Вашингтон має визначитися з чіткою лінією санкцій і не повинен намагатися одночасно отримувати гроші від продажу чипів й уповільнювати їх під виглядом санкцій.

Раніше Фокус писав, що Китай створив артилерію з ШІ, яка зможе поцілити навіть в людину.