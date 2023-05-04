"Небо закрите": волонтер розповів, що заважає українцям зібрати потужну армію дронів

Розробникам вітчизняних дронів необхідно випробовувати літальні апарати та навчати пілотів, але дуже часто їм забороняють літати, незважаючи на отримані дозволи.

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У тилових областях України військові обмежують польоти дронів, й це заважає інженерам розробляти безпілотники для фронту, написав у Facebook український волонтер та засновник порталу InfoCar Павло Кащук.

Безпілотні літальні апарати загрожують пілотованій військовій авіації, тому для прольоту великих літаків повітряний простір в окремих районах закривають, змушуючи дрони сідати на землю. Крім того, для запуску БПЛА українцям необхідно заздалегідь реєструватися та отримувати дозволи.

"Так задумано і начебто мало добре працювати. Що насправді? Насправді, на мою думку, це якесь безвідповідальне нехтування інтересами саме операторів БПЛА. Це коли "закриття неба" відбувається з такими запасами за часом і площею, що виглядає мінімум як службова недбалість чи пофігізм відповідальних осіб", — припустив Павло Кащук.

Він пояснив, що українським розробникам розвідувальних та ударних дронів необхідно регулярно випробовувати свої апарати, щоб виправляти недоліки, крім того, потрібно перевіряти працездатність серійних БПЛА перед тим, як передати їх на фронт. Безпілотники також запускають у тилу школи, які навчають військових пілотів.

"Це суто військова сфера, причому одна із ключових на сьогодні. І ця сфера за фактом частково паралізована", — написав Павло Кащук.

За словами волонтера, команди отримують дозвіл на запуск БПЛА у конкретний день та у певному місці. Дуже часто трапляється так, що вони збираються, їдуть у віддалену місцину, доставляють та встановлюють все необхідне обладнання, а потім отримують повідомлення про закриття неба на невизначений термін. Часом заборона на польоти діє годину, а часом цілий день, і на наступний ситуація повторюється.

"Яким чином це впливає на роботу вкрай необхідної та важливої сфери, можна не пояснювати — тупо хаос. Є відкрите питання до відповідальних — чи справді необхідне закриття простору радіусом скажімо в 100 км у разі зльоту або посадки на аеродромі, прольоту вертольотів, а не окремих напрямків та маршрутів? Чи справді це відбувається по 5-6 годин?", — поцікавився Павло Кащук.

Він запропонував розділити висоти та не приземляти апарати, які не піднімаються на висоту понад 50 м. Крім того, на думку волонтера, варто опрацювати хоча б мінімальне прогнозування та планування польотів, а також взаємодію між структурами.

У квітні писали, що українські розробники випробували новий дрон "Бумеранг" для ЗСУ. Польоти були потрібні, щоб прийняти безпілотник на озброєння української армії.