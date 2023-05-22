Бюрократія у Пентагоні заважає Кремнієвій долині допомогти Україні перемогти, — NYT

Чиновники Пентагону визнають, що Міністерству оборони потрібні роки планування та рішення Конгресу щодо фінансування. Стартапи ризикують вичерпати свої грошові запаси, чекаючи на вердикти за державними контрактами.

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Американські стартапи, які проходять випробування під час війни в Україні, стикаються із серйозним викликом бюрократії Пентагону, яка займається військовими закупівлями та не бажає йти на будь-який ризик. Про це пише The New York Times 21 травня.

Але незважаючи на те, що військові надають невеликі гранти та короткострокові контракти багатьом стартапам, термін дії цих угод часто закінчується надто швидко і недостатньо великий, щоб молоді компанії могли виплачувати свої зарплати або розвиватися так швидко, як очікують інвестори венчурного капіталу. Декілька з них були змушені звільнити людей, затримуючи розвиток нових технологій та засобів ведення війни.

У той час, як Сполучені Штати прагнуть зберегти свою перевагу в національній безпеці над Китаєм, Росією та іншими суперниками, лідери Пентагону тільки зараз починають з'ясовувати, як використовувати досягнення Кремнієвої долини у військово-промисловій сфері.

"Такі зміни не завжди відбуваються так гладко чи швидко, як мені хотілося б", — визнав міністр оборони Ллойд Дж. Остін під час виступу в грудні.

Нинішні та колишні чиновники Пентагону визнають, що Міністерству оборони досі часто потрібні роки планування та рішення Конгресу щодо фінансування.

"Іноді у нас занадто багато бюрократії — занадто багато шашок, що перевіряють", — сказала минулого місяця Дебора Лі Джеймс, колишня міністерка ВПС США.

Що кажуть розробники технологій

Керівники галузі називають свою ситуацію "Долиною смерті", де повільні темпи державних контрактів можуть призвести до того, що вони вичерпають своє фінансування, доки очікують на рішення.

"Малі компанії не можуть просто сидіти і нічого не робити два-три роки, поки наш контракт не набуде чинності" , — сказала Хайді Шю, заступник міністра оборони з питань досліджень та інженерії.

Війна в Україні ведеться переважно зброєю 20-го століття

Вільям А. Лаплант, заступник міністра оборони з питань придбання та підтримки, висміяв деякі твердження про те, наскільки важливими є американські технології для України, сказавши військовим підрядникам минулого року, що "яким би не був ваш улюблений гаджет, це жорстке виробництво справді серйозна зброя".

Він додав, що боротьба проти Росії в Україні зараз не ведеться "Кремнієвою долиною", хоча вона спробує приписати собі це".

Але в інтерв'ю він сказав, що погоджується, що комерційні технології суттєво змінили поле бою, зокрема комерційні супутникові інструменти, які надали Україні набагато більший потенціал спостереження.

Для Пентагону завдання вибору серед компаній, що розвиваються, ускладнюється тенденцією деяких стартапів перебільшувати потужність своїх технологій і різними підходами компаній до задоволення військових потреб.

З перших місяців війни Starlink від SpaceX, супутниковий інтернет-сервіс, започаткований Ілоном Маском, грав вирішальну роль для українських військ на передовій. Але невеликі безпілотні літальні апарати та щільніший набір супутників допомагають забезпечити потенціал для всеосяжного спостереження, дозволяючи Україні постійно виявляти та відстежувати загрози та цілі.

21 травня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна отримає кілька десятків винищувачів F-16. За його словами, літаки "ніхто не передаватиме поштучно".

19 травня Сполучені Штати запровадили нові експортні обмеження проти Росії — під заборону потрапили понад 1200 промислових виробів.