"Це інсценування": розробник пояснив, навіщо росіяни атакували Москву дронами

Влада Росії вирішила звинуватити Україну в обстрілі мирного населення, а заразом показати можливості своєї системи ППО, вважає Володимир Яценко.

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Конкурс із приземлення українських безпілотників на Червоній площі в Москві триває, але атака дронів 30 травня з ним ніяк не пов'язана. Про це у коментарі "Українським новинам" заявив організатор змагання та співзасновник monobank Володимир Яценко.

У квітні він оголосив конкурс, пообіцявши виплатити премію в 20 млн гривень команді розробників, чий безпілотник зможе приземлитися на Червоній площі в центрі Москви 9 травня. У призначену дату цього не сталося, а 30 травня російська столиця зазнала масованої атаки БПЛА.

За словами Володимира Яценка, безпілотники, які завдали ударів по Москві, не беруть участь у змаганнях. За його словами, "це інсценування", влаштоване самими росіянами, щоб звинуватити українців у поразці житлових будинків та похвалитися якістю системи протиповітряної оборони.

"Те, що вона не надійна, ми побачили напередодні 9 травня. Щодо конкурсу – він триває, і український літак буде на Червоній площі. Карфаген буде зруйнований", — наголосив Володимир Яценко.

10 травня Володимир Яценко заявив про продовження конкурсу для БПЛА із призовими у 20 млн грн. За його словами, 9 травня дрони не змогли потрапити на Червону площу через сильний вітер і присутність представників інших держав на параді в Москві. Натомість два літаки виконали завдання, змінивши кінцеве місце призначення, один із них приземлився у Ломоносівському районі Москви неподалік будівлі Міноборони РФ.

Володимир Яценко разом зі своєю командою розробляє дрони "Довбуш Т10" для ЗСУ. Їм вдалося налагодити масове виробництво безпілотників.

Напередодні військово-політичний оглядач Олександр Коваленко припустив, що за атакою дронів на Москву стоять ФСБ та ПВК "Вагнер". Велика ймовірність того, що безпілотники змогли подолати систему ППО, оскільки були запущені з Підмосков'я.