ЗСУ дроном знищили рідкісну станцію "Кредо-М1": чим вона небезпечна на фронті (відео)

Комплекс допомагає окупантам знаходити техніку на землі, воді та в повітрі, заважаючи українським військам атакувати.

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На Донеччині бійці 24 ОМБр "Рарог" завдяки влучності оператора FPV-дрона знищили рідкісний розвідувальний комплекс окупантів "Кредо-М1". Про це повідомляє голова Мінцифри Михайло Федоров на своєму Telegram-каналі. Цей ударний дрон є одним із безпілотників, які отримують бійці ЗСУ в рамках проєкту "Армія дронів".

Розвідувальний комплекс "Кредо-М1" не можна назвати новинкою, він перебуває на озброєнні армії Росії починаючи з 2002 року, але його функціонал залишається цілком актуальним і для сьогоднішніх бойових дій. Ця система здатна самостійно в автоматичному режимі виявляти і передавати координати виявлених цілей противника. Наприклад, установка може виявити танк на відстані 16 км, помітити бійця на відстані 7-8 км і визначити розрив снаряда артилерії на відстані 5 км.

А ще комплекс служить радаром для виявлення повітряних цілей і може допомагати коригувати вогонь своєї артилерії в будь-який час доби незалежно від погодних умов. Система доволі автономна — встановлена в певному місці "Кредо-М1" здатна від акумуляторів пропрацювати понад добу. Розробники системи зазначають, що вона забезпечує кольорове кодування цілей, виводить цифрову карту місцевості, а також допомагає росіянам формувати захисні рубежі та контролювати заборонені зони.

"Тепер росіяни не зможуть визначати координати об'єктів на землі, воді, в повітрі і коригувати артилерію. Дякую воїнам за роботу. Працюємо, щоб "пташок" від Армії дронів було більше, а техніки ворогів — менше", — написав очільник Мінцифри.

"Кредо-М1" — досить рідкісний "гість" на фронті. Востаннє цю систему бійцям ЗСУ вдалося "затрофеїти" рік тому.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні створили бойовий дрон Hunter Killer 20. За словами розробника, безпілотники Hunter Killer 20 вже застосовують спецпідрозділи ЗСУ, щоб знищувати окупантів.

А СБУ вперше показала секретні дрони "Морок". Українські безпілотники літакового типу під назвою "Морок" можуть залітати в тил противника на відстань до 800 кілометрів.